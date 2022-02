Spotifyn uusien käyttäjien rekisteröitymisen määrässä ei ole tapahtunut muutoksia kohun aikana, Los Angeles Times kertoo.

Suusikko Neil Young jätti Spotifyn ja sanoi, että hänen musiikkinsa on yhä saatavilla niin Applella, Amazonilla, Qobuzissa kuin monessa muussakin paikassa. Sen jälkeen esimerkiksi Qobuzin käyttäjäksi on rekisteröitynyt tuplasti enemmän ihmisiä kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta.

Pari pienempää musiikin suoratoistopalvelua on saanut paljon uusia käyttäjiä viime keskiviikon ja maanantain välillä eli samalla kun keskustelu Spotifysta ja podcastaaja Joe Roganista on yltynyt ympäri maailmaa, kertoo Los Angeles Times.

Datayritys Apptopian lehdelle antamien tietojen mukaan ruotsalaisen Spotifyn kilpailijat, kuten vain korkealaatuista äänenlaatua tarjoava ranskalainen Qobuz ja norjalaisyhdysvaltalainen Tidal, saivat Spotify-keskustelun aikana melko ison kasvusysäyksen tavalliseen viikkoon verrattuna.

Qobuzin sovelluksen asennusmäärät kasvoivat maailmanlaajuisesti 64 prosenttia ja Tidalin noin 23 prosenttia, kun tammikuun 26.–31. päivää verrattiin saman kuun 20.–25. päivään.

Qobuzin Yhdysvallan toiminnoista vastaava johtaja Dan Mackta sanoi Los Angeles Timesille, että ainakin tuplasti enemmän ihmisiä rekisteröityi palvelun käyttäjiksi kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun muusikko Neil Young oli sanonut, että hänen musiikkinsa on yhä saatavilla niin Applella, Amazonilla, Qobuzissa kuin monessa muussakin paikassa.

Qobuz on kuitenkin hyvin pieni palvelu: sillä on vain joitain satojatuhansia käyttäjiä, kun Spotifylla käyttäjiä on 380 miljoonaa.

Sovellusdatan perusteella Spotifyn uusien käyttäjien rekisteröitymisen määrässä ei ole tapahtunut muutoksia kohun aikana, Los Angeles Times kertoo. Kuinka moni taas on luopunut Spotifyn maksullisesta palvelusta, sitä ei tiedetä. Mahdollinen vaikutus näkyy vasta, kun Spotify kertoo tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksesta huhti–toukokuussa.

Spotify ilmoittaa vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen tuloksen tänään keskiviikkona.

Los Angeles Times kertoo myös, että yhtiön Slack-kanavilla on käyty vilkasta keskustelua viimeisimmän Rogan-kohun aikana. Jotkut ovat epäilleet avoimesti yhtiön nykyistä suuntaa. Yhden lehden haastatteleman työntekijän mukaan keskustelu ja huoli Roganin show’sta on porissut yhtiössä hiljakseen siitä lähtien, kun Spotify hankki show’n yksinoikeudella itselleen vuonna 2020.