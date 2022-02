Helsingin kaupunginorkesterin konsertissa liikuttiin ristiriitojen äärellä.

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa. – Sibelius, Bartók, Tšaikovski. Joht. Susanna Mälkki, sol. Tabea Zimmermann. Konsertti striimattiin 3.2. ja se on katsottavissa Yle Areenassa.

Helsingin kaupunginorkesterin torstain konsertissa mieleen tuli aalto. Elämän aalto, joka vyöryy väsymättä, Virginia Woolfin esseetä Sairastamisesta mukaillen.

Susanna Mälkin johtama ohjelma alkoi Sibeliuksen Tapiolalla. Teoksen ristiaallokossa surun ja tuskan läpi kuultaa valo, ja on mahdoton sanoa, mikä jää päällimmäiseksi. Monikerroksisuus välittyi hienosti Mälkin johtaman HKO:n tulkinnassa, ja sisäinen jännite säilyi lukuun ottamatta pientä hakemista ennen puoltaväliä, jolloin rytmi muuttuu yhtäkkiä liikkuvammaksi. Orkesterin sointi oli paikoin pakahduttavan rikas.

Tabea Zimmermann on aikamme merkittävimpiä alttoviulutaiteilijoita ja hänen tulkintansa Béla Bartókin alttoviulukonsertosta illan tapaus. Bartók kuoli ennen kuin sai sävellettyä teoksen valmiiksi. Konsertosta on tapana soittaa Bartókin oppilaan Tibor Serlyn versiota, mutta Zimmermann on laatinut omansa, koska hänen mielestään Serlyn versio ei noudata kaikilta osin Bartókin musiikillista kieltä.

Versiointiprosessista olisi mielellään lukenut lisääkin, mutta käsiohjelmassa maininta jää lyhyeksi. Areenasta löytyvässä haastattelussa sitä avataan enemmän.

Ehkä korona on kiristänyt kirjoitusaikatauluja – ennen joulua HKO:n käsiohjelmassa annettiin ymmärtää, että Sauli Zinovjev oli tarkoittanut Wiegenliedin loppuun ilmaantuvan soittorasiateeman lohdulliseksi, mihin itsekin arviossani kiinnitin ihmetellen huomiota. Myöhemmin kuulin säveltäjältä, että tarkoitus oli ennemmin päinvastainen.

Ulkomusiikillisuus sikseen: Zimmermannin Bartók oli täynnä läsnäoloa, jota pääsee kokemaan vain harvoin. Mieleen tulivat pianisti Víkingur Ólafssonin sanat Dagens Nyheterin haastattelussa muutama päivä sitten: hän kertoi yrittävänsä ”olla musiikin säveltäjä” soittaessaan.

Näin Zimmermannin Bartókissa tapahtui. Hän on taiteilija, joka hengittää musiikkia ja luo sen yhdessä orkesterin kanssa. Kaikki halu vertailla aiempiin esityksiin muuttuu mahdottomaksi, sillä musiikki tehdään tässä ja nyt.

Sitä eivät häiritse väärään aikaan katkeavat jouhet tai muuta miksikään se, osuuko jokainen flageoletti vai ei. Kokonaisuudesta muotoutuu elämä itse, kaikkine väreineen, sattumuksineen ja hymyineen kyynelten läpi. Näin on aina ollut suurimpien taiteilijoiden kohdalla.

Encorena Zimmermann soitti Kurtágin In Nomine all’ongheresen.

Väliajan jälkeen kuultiin Tšaikovskin neljäs sinfonia f-molli. Säveltäjä on kertonut teoksestaan kirjeessään Nadežda von Meckille. Hän kuvaa elämää jatkuvana vuoropuheluna armottoman todellisuuden ja katoavaisten kuvitelmien välillä. Nämä puolet kuuluvat etenkin sinfonian ensimmäisessä osassa. Finaalissakaan kohtalo ei lakkaa muistuttamasta olemassaolostaan, mutta on antauduttava näkemään hetkellinen mahdollisuus iloon, koska muutakaan ei voi.

Mälkin ja HKO:n tulkinnassa ehdottomuus korostui haaveilevuuden kustannuksella. Hienoja kohtia oli toki paljon: esimerkiksi ensimmäisessä osassa klarinetin aloittama sivuteema ilmestyi upean vähäeleisesti ja varoittamatta, niin kuin kauneudella on tapana. Vaikka olisin kaivannut vääjäämättömyyden vastapainoksi lisää pehmeyttä ja huumoriakin, neljännen osan loppunousu oli huikea.