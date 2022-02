Svenska litteratursällskapet i Finland palkitsee kirjallisuutta, kulttuuria ja tutkimusta vuosijuhlassaan vuosittain. Tänä vuonna palkinnon sai 26 henkilöä, ja palkintosumma on yhteensä 321 000 euroa.

Kirjailija Robert Åsbacka, 60, on saanut Karl Emil Tollanderin palkinnon ja Tollanderin mitalin teoksesta Kistmakarna. Schildts & Söderströmsin julkaisemassa romaanissa poliittisia päätöksiä seurataan työväenyhdistyksistä ja tyhjentyneistä torpista käsin: sieltä, missä päätösten vaikutukset voimakkaimmin näkyvät.

Palkinnon arvo on 40 000 euroa ja sen jakaa Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Tollanderin palkinto on Suomen suurimpia kirjallisuuspalkintoja. Paremmin tunnettu Finlandia-palkinto on arvoltaan pienempi, 30 000 euroa.

Teerijärvellä syntyneen Åsbackan romaani Kring torget i Skogshall (Torin laita, suom. Katriina Savolainen) oli Finlandia-palkintoehdokkaana 2006. Åsbacka on vastaanottanut Svenska litteratursällskapetin palkinnon 2006 ja 2020 sekä Finlands svenska televisionin palkinnon 2004. Vuonna 2005 hän oli ehdolla Runeberg-palkinnon saajaksi.

Nykyisin hän asuu vaimonsa Evan ja tyttäriensä Isan ja Adan kanssa Eskilstunassa, Ruotsissa.

Kirjailija Ralf Andtbacka sai runokokoelmista Avnämnandet ja Bok av råd 20 000 euron palkinnon kirjakauppias Bo Carleskogin rahastosta.

Irma Carrellin testamenttirahaston 20 000 euron palkinto myönnettiin kirjailija ja kuvittaja Lena Frölander-Ulfille kirjasta Fidel och jag i storstan (Muru ja minä metropolissa), joka in itsenäinen jatko-osa kirjoille Minä, isä ja meri (2018) ja Minä, Muru ja metsä (2016).

Ragnar, Ester, Rolf ja Margareta Bergbomin rahastosta myönnettävän 10 000 euron palkinnon saivat näyttelijä ja dramaturgi Kristofer Möller sekä koreografi Carl Knif August Strindbergin Uninäytelmän dramatisoinnista.

Ingrid, Margit ja Henrik Höijerin lahjoitusrahasto I:stä myönnettävän 10 000 euron palkinnon sai filosofian tohtori Tomi Riitamaa väitöskirjasta Isolerat och övergivet nationsfragment, hänsynslöst ihjältiget? Studier i den finlandssvenska litteraturens position och predikament i Sverige.

Filosofian tohtori Rita Paqvalén sai Ingrid, Margit ja Henrik Höijerin lahjoitusrahasto II:sta myönnettävän 18 000 euron palkinnon kirjasta Queera minnen. Essäer om tystnad, längtan och motstånd.

Marcus Collinin muistorahaston 10 000 euron palkinnon sai taiteilija Petri Hytönen visuaalisesti omapäisestä ja rikkaasta kuvatuotannosta, jonka lähtökohtana on vesivärimaalaus.

Kirjailija Quynh Tran sai 10 000 euron palkinnon Ina Rosqvistin rahastosta romaanista Varjo ja viileys (Skugga och svalka, suom. Outi Menna). Tran voitti tänään lauantaina myös Runeberg-palkinnon.

Toimittaja Jens Bergille ja yliopisto-opettaja Jenny Sylvinille myönnettiin Håkan ja Katarina Anderssonin rahastosta ruotsin kielen puhumisen ja käytön hyväksi Suomessa 2 500 euron palkinto podcastista Näst sista ordet, jossa keskitytään sekä ruotsin kielitieteellisiin että populaaritieteellisiin näkökohtiin Suomessa.