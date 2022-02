Mikä on paras tapa parantaa maailmaa? Suussasulava teatteriherkku on täynnä huumorin ja tragiikan kohtaamisia

Näyttelijät pääsevät esittämään bravuurejaan Ryhmäteatterin uutuusnäytelmässä.

Näytelmä

Peggy Pickit näkee Jumalan kasvot. Suomenkielinen kantaesitys Ryhmäteatterissa 10.2. Roland Schimmelpfennigin näytelmän suomennos Simo Lyly. Ohjaus Jarno Kuosa. ★★★★

Ryhmäteatterin Peggy Pickitt näkee jumalan kasvot onnistuu olemaan yhtä aikaa teatteriherkku ja tosissaan maailman hädän edessä. Se on kuin illallisilla tarjoiltu suussasulava parmesan-herkkusienisalaatti, johon on piilotettu myrkkyä.

Jarno Kuosan ohjaus on täynnä huumorin ja tragiikan kohtaamisia. Näytelmässä Afrikassa vuosia viettänyt pariskunta palaa Suomeen ja tapaa ystäväpariskunnan yhteisessä illanvietossa.

Lääkäriperheet ovat tehneet erilaiset valinnat. Toinen pariskunta on päättänyt mennä auttamaan, toinen puolestaan on lahjoittanut rahaa Afrikkaan eräälle Annie-nimiselle tytölle, joka on ollut Afrikkaan muuttaneen pariskunnan hoivissa. Nyt Annie on jäänyt Afrikkaan, avustustyöntekijät palanneet.

Kuviossa on monta muttaa. Miten tehdä ihan oikeasti hyvää? Annielle ostettu nukke Peggy Pickitt katsoo sekä konkreettisesti että metaforisesti suoraan silmiin sitä jumalaa, joka tämän epätasa-arvoisuuden sallii. Vai onko sen sallinut ihan ihminen itse sittenkin? Valkoinen pelastaja -tematiikka kulkee koko ajan draaman pinnan alla.

Sulava draama katkeilee koko ajan tarkoitukselliseen toistoon. Ihminen kestää todellisuutta vain hippunen kerrallaan, sen tietää Roland Schimmelpfennig, jonka tavaramerkki on säröttää perinteistä muotoa globaaleilla poliittisilla kysymyksillä. Schimmelpfennigin tyylissä on tosin jotain liian kosiskelevaa. 15 vuotta sitten tehty teksti on vähän vanhanaikainen, sillä rasismikeskustelu on nykyään näkyvämpää.

Ryhmäteatterin esitys on silti hieno, ja pandemian myötä myös rokotekysymyksissä jälleen kipeän ajankohtainen.

Jokaisella näyttelijällä on sujuvan yhteispelin lisäksi bravuurinsa. Jarkko Pajusen Frankin jorailu surffailubiisin tahtiin ei heti unohdu, eikä Robin Svartströmin Martinin juopuminen. Carolia esittävän Meri Nenosen luontevuus on aina häikäisevää, mutta nyt se saa vielä jännittävää särmää. Minna Suurosen kiljuva Liz on ehkä karikatyyrimäisin, mutta toisteisuus toimii tämänkin hahmon eduksi.

Se, mikä tuntuu aluksi luotaantyöntävältä hysteerisyydeltä, alkaa näyttää loppua kohden ehkä siltä kaikkein normaaleimmalta olotilalta, sillä hän sentään näyttää järkytyksensä ja pyrkii edes johonkin. Jo Jarno Kuosan Teatterikorkeakoulun lopputyössä Lokissa näkyi ohjaajan kiinnostus näyttelijäntyöhön. Esityksen tarjoama komiikka ja tragiikka antavat käsittämättömän vaikeisiin asioihin tarttumapinnan.

Kuosa näyttää kamaridraaman mahdollisuudet putsaamalla kliseitä ja välttämällä ottamasta ylästatusta henkilöihin.

Milja Ahosen lavastamassa ja Ville Mäkelän valosuunnittelemassa aistillisessa kodissa olennaista on ikkunasta näkyvä maailma. Siellä on ehkä kaivoksia, joista louhimme tärkeimmät metallit omiin tarpeisiimme. Samalla kuva on kaunis. Muistutus maailmasta, jonka otamme vastaan on sekin pyöräytetty Instagram-kelpoiseksi muutaman filtterin kautta. Äänisuunnittelu rakentaa tarkasti draaman kaarta.

On rohkeaa, että Peggy Pickitt on otettu ohjelmistoon vaikka se ei ole aivan uusi. Ja vaikka edellinen, Anna-Mari Karvosen avantgardistinen tulkinta vuonna 2017 Svenska Teaterniin oli filosofinen ja shokeeraavan groteski. Kun ohjaajalla on oma näkemys teoksesta, paljastuvat teatterin mahdollisuudet saada samasta tekstistä esiin täysin toinen maailma.

Esityksestä nousee esiin teatterin kyky käsitellä asioita ihmisten välisten suhteiden kautta. Ohjaus sijaitsee siellä. Hienosti ja syvästi esitys kuorii nykyihmistä, joka pyristelee nautinnonhalun ja auttamishalun keskellä. Helppo ottaa vastaan, vaikea unohtaa.

Lavastus Milja Aho, valot Ville Mäkelä, ääni Jussi Kärkkäinen, puvut Liisa Pesonen. Rooleissa Minna Suuronen, Robin Svartström, Meri Nenonen ja Jarkko Pajunen.