Koulukiusaamisesta kertovasta romaanista tehtiin tanssiteos, joka on on tiivis sukellus kiusaamisen salliviin ajattelutapoihin ja rakenteisiin

Koulukiusaamista katsotaan Elämän koulu -esityksessä sekä sisältä että ulkoa, lapsen ja aikuisen näkökulmasta niin, että kiusatun tuntemukset tuntuvat katsojan kehossa.

Valtteri Raekallion Elämän koulu on monitaiteellinen, aikuisyleisölle suunnattu teos, joka pohjautuu Antti Röngän vuonna 2019 julkaistuun romaaniin Jalat ilmassa.

Esitys

Elämän koulu. Ensi-ilta 10.2.2022 Kaisaniemen alakoulussa. Kansallisteatterin ja Raekallio Corp:in yhteisteos, Valtteri Raekallio, taiteellinen suunnittelu ja toteutus, Antti Rönkä, alkuperäisteksti.

Nuoria ihmisiä koulun käytävällä. Huppareita, farkkuja, tennareita. Vähän silmille heilahtaneita, ylikasvaneita hiuksia. Pälyilyä ja väistelyä, mutta myös kuin salamana syttyvää yhteistä liikettä, jonka hurmos vetää nuoria puoleensa kuin magneetti. Ritualistista tanssia, johon tanssijat vain menevät mukaan, ajattelematta, jonkinlaisen ruumista pakottavan yhteishengen vuoksi.

Näin alkaa Valtteri Raekallion teos, joka tulkitsee Antti Röngän koulukiusaamisaiheisen romaanin tekstiä. Nuorille tanssin harrastajille ja kahdelle ammattitanssijalle ohjattu Elämän koulu on tiivis sukellus kiusaamisen salliviin ajattelutapoihin ja rakenteisiin, joita me aivan jokainen olemme koko ajan omalta osaltamme luomassa.

Kirjan fyysisyys tulee lihaksi, sen vapinat, tunnelukot, kehon täyttävät jäytävät piinat tuodaan esiin sekä tanssin että eri puolilla koulua tapahtuvien kohtausten kautta. Esiintyjät ottavat liikkumisen omakseen. Tanssi vaikuttaa sisäsyntyiseltä, omalta.

Vuonna 2019 julkaistu Röngän Jalat ilmassa kuvaa koulukiusaamisen vaikutuksia nuoressa aikuisessa. Teksti on vimmaista ja ääriherkkää, mutta samalla hyvin moninäkökulmaista, sillä Rönkä kykenee romaanissaan paikantamaan moniin tabuihin. Kuten esimerkiksi uhrin epäsuotuisaan asemaan. Onkin pysäyttävää, kun Aarolle pahinta ei ole kiusatuksi joutuminen vaan se, että hänet nähtäisiin uhrina. Uhriuttamalla viedään ihmiseltä arvokkuus.

Kaisaniemen alakoulussa esitetty Elämän koulu jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen on koulun pitkässä käytävässä naulakoiden luona esitetty Stravinskyn Kevätuhri, joka näyttää, miten yhteisö valitsee joukostaan sen yhden tuhottavan. Ja aikuiset koko ajan katsovat ohi. Eero Vesterisen opettajahahmo on ikään kuin huolestuneessa asennossa, mutta silti häneltä jää näkemättä naulakoilla tapahtunut rituaali.

Kiusaamista katsotaan siten sekä sisältä että ulkoa, sekä lapsen että aikuisen näkökulmasta. Raekallio lähestyy aihetta suoraan, mutta teos ei ole yksitasoinen. Nuorten pianistien nelikätisesti esittämä kappale muistuttaa siitä, että yhteisön väkivallan käsittely on länsimaisen taiteen keskiössä.

Loppuosa esityksestä tapahtuu niin, että kukin katsoja saa oman äänilaitteen ja pääsee kuuntelemaan otteita Röngän romaanista ja samalla liikkumaan koulussa, mikä herättänee monia muistoja. Anssi Niemi on todella hyvä lukija, hänen äänensä pysyy koko ajan kivun ja pelon ytimessä.

Viime aikoina koulukiusaamisesta on alettu puhua vähän eri kulmasta kuin aikaisemmin. Lapsi on otettu huomioon kokonaisvaltaisesti. Samoihin aikoihin nykyteatterissa on tehty esityksiä, joissa lapset ovat mukana teoksen synnyttäjinä. Aivan kuin herääminen lapsen oikeuksiin olisi tapahtunut myös tekotavan ja muodon tasolla. Jos haluamme muuttaa taiteella maailmaa, tarvitaan myös muutoksia taiteen tekemisen rakenteisiin.

Joudun esityksessä erikoiseen kuplaan. Eristyksen kokemus, jota kiusattu tuntee, tuntuu minunkin kehossani. Väkivallankokijan ruumiillinen tieto on siirtynyt minuun piinaavasti, ehkä lopullisesti.

En ole enää ulkopuolinen tai vailla vastuuta siitä, millaista väkivaltaa yhteiskunnassamme tapahtuu.

Lavastaja Aku Meriläinen, valosuunnittelu Lauri Lundahl, äänisuunnittelija Aki Päivärinne. Kallion ilmaisutaidon lukion esityskurssi: Ukko Bergman, Ada Hagelin, Jade Hellstén, Erika Kemppainen, Marla van Kessel, Eino Lehtinen, Armi Mastomäki, Liisa Sipilä, Mailis Tolvanen, Aada Uusitalo. Esiintyjät, Suomen kansallisoopperan balettioppilaitos: Rasmus Haavisto, Sofia Mokkila, Frida Stenvall, Anniina Suhonen, Mirva Mäkinen, esiintyjä ja lukiolaisten vastaava opettaja, Eero Vesterinen, esiintyjä, Liisa Smolander, pianisti, Mikael Loponen, pianisti, Anssi Niemi, ääninäyttelijä (suomenkielinen versio).