Taas on ensi-iltoja! Teattereille viimeiset kaksi vuotta ovat olleet vaikeita, mutta nyt näyttää vahvasti siltä, että ovet katsomoihin ihan oikeasti avautuvat. Ja esityksiä, niitä riittää.

Ollako vai eikö olla: Shakespearen Hamletin paljon siteeratun ja väännellyn lausahduksen käyttö on ehkä eettisesti väärin, mutta kiusaus on suuri.

Teattereiden tämän(kin) kevään ensi-illoista kertomiseen se nimittäin sopii vähän liian hyvin. Esimerkiksi Kansallisteatterin Hamletin ensi-illan piti olla jo tammikuussa, mutta niin vain rajoitukset estivät näytökset.

Tammikuu oli ja meni, mutta nyt näkyy jo valoa lumikasassa: runsaasti ensi-iltoja ja esityksiä.

Toki – ja tähänhän olemme jo tottuneet – muutokset ja siirrot ovat aina mahdollisia, ehkä jopa todennäköisiä. Ajantasaisimmat tiedot kannattaa siis tarkistaa teattereiden omilta verkkosivuilta.

Valtteri Raekallion Elämän koulu -teos pohjautuu Antti Röngän romaaniin.

Helmikuu

Elämän koulu

Valtteri Raekallion immersiivinen teos Elämän koulu pohjautuu Antti Röngän romaaniin Jalat ilmassa (2019). Romaanin tapaan esitys käsittelee koulukiusaamista ja sen jälkiä. Teos on suunnattu aikuisille ja se sijoittuu nykytanssi- ja teatteriesityksen välimaastoon. Esityspaikkana on Kaisaniemen ala-asteen koulu. Kansallisteatteri, ensi-ilta 9.2.

Kolme pientä porsasta

Nukketeatteri Sampo aloitti kevätkauden jo 4. helmikuuta. Helmikuun toisella ja kolmannella viikolla Sampossa nähdään Kolme pientä porsasta. Nukketeatteri Sampo, 10.2.–19.2.

Jarkko Pajunen, Robin Svartström, Meri Nenonen ja Minna Suuronen näyttelevät Ryhmäteatterin uutuudessa.

Peggy Pickit näkee Jumalan kasvot

Ryhmäteatteri avaa Roland Schimmelpfennigin tragikoomisella näytelmällä, joka on kirjoitettu kanadalaiselle teatterille vuonna 2010 osaksi Afrikan ja lännen välisiä siteitä käsittelevää trilogiaa. Näytelmän on suomentanut Simo Lyly. Esityksen ohjaa Jarno Kuosa, rooleissa Minna Suuronen, Robin Svartström, Meri Nenonen ja Jarkko Pajunen. Ryhmäteatteri, ensi-ilta 10.2.

Red Nose Companyn Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama ovat perehtyneet kansalliskirjailijaamme.

Aleksis Kivi

Kansallisteatterin 150-vuotisjuhlavuoden avaa yhteistyössä Red Nose Companyn ja Avantin kanssa tehty Aleksis Kivi. Suurella näyttämöllä nähdään näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama sekä Avantin jousikvartetti johtajanaan haitaristi Niko Kumpuvaara. Teoksen ohjaa Linda Wallgren ja käsikirjoitus on tehty yhdessä dramaturgi Eva Buchwaldin kanssa. Lupaus on ei enempää eikä vähempää kuin panna kansalliskirjailija Aleksis Kiven elämä ja teokset parissa tunnissa pakettiin. Kansallisteatteri, ensi-ilta 17.2.

Akse Pettersson ohjaa E.L. Karhun Eriopiksen Q-teatteriin. Näyttämöllä Lotta Kaihua, Emmi Parviainen, Elena Leeve ja Satu-Tuuli Karhu.

Eriopis

E.L. Karhun Saksassa kantaesityksensä ja kosolti kehuja saanut Eriopis – Medeian selviytyjätytär kertoo kaiken nähdään nyt Q-teatterissa. Eriopiksessa Karhu on kirjoittanut antiikin myytin kiinni arktiseen tragediaan: Eriopis on sekä myytin sivuhenkilö että esiteini, joka pyörittää äitinsä kanssa koirasafaria pohjoisessa. Akse Pettersson ohjaa, rooleissa Lotta Kaihua, Satu-Tuuli Karhu, Elena Leeve ja Emmi Parviainen. Q-teatteri, ensi-ilta 17.2.

SuomiFilmin salaiset kansiot

Käsikirjoituksen tehneet Pinja Hahtola ja Mari Lehtonen näyttelevät, Ria Kataja ohjaa. Mikä on, kun ei luennoitsijankaan piirtoheitin tarkenna naisiin? Kiertue-esitykseksi valmistettu SuomiFilmin salaiset kansiot näyttää sen paikan, joka kotimaisessa elokuvassa naisille on osoitettu – sekä kuvittelee menneisyyden, jossa kaikki menikin hurjan hauskasti toisin. Teatteri Vantaa, ensi-ilta 23.2.

Maaliskuu

Mary Poppins jatkaa Svenskanissa. Josefin Silén on Mary ja Denny Lekström Bert.

Mary Poppins

Maija Poppanen pääsee jatkamaan Svenskanin suurella näyttämöllä. Svenska Teatern, 2.3.–12.5.

NEXT TO NORMAL

Toinen Svenskanin musikaali palaa lavalle Mary Poppinsin jälkeen. Svenska Teatern 3.3.–29.3.

Kultakutri ja kolme karhua -esityksen nuket on tehnyt Maija Barić.

Sateenkaarikala,

Kultakutri ja kolme karhua,

MIAU!

Nukketeatteri Sampon kevät jatkuu 2.3.–12.3 merenalaiseen maailmaan sijoittuvalla Sateenkaarikala-esityksellä. Tuttu satu Kultakutrista ja karhuista rakennetaan yhdessä yleisön kanssa, esitykset 16.3.–19.3. Monille perheille jo traditioksi muodostunut MIAU! Pääsiäinen teatterissa nähdään kahden vuoden pandemiatauon jälkeen 26.3. alkaen. Nukketeatteri Sampo 2.3. alkaen.

Viikset

Viikset kertoo miehestä, joka kokee eksistentiaalisen kriisin: hän ajaa viiksensä, eikä kukaan, ei edes hänen oma vaimonsa, huomaa tätä radikaalia ulkomuodon muutosta. Ohjaaja Essi Rossi, näyttelijä Johannes Holopainen ja äänisuunnittelija Pauli Riikonen ovat aiemmin valmistaneet menestyneen Sotilaspoika-esityksen. Teatteri Jurkka, ensi-ilta 3.3.

Once

Dubliniin sijoittuva Once sulatti jo ruotsiksi sydämiä Lilla Teaternissa, ja nyt sama ensemble, ohjaajanaan Jakob Höglund, kääntää kielen suomeksi. Onnistuuko yleisön hurmaus på finska? Lilla Teatern, ensi-ilta 4.3.

Pelikanen

August Strindbergin perhedraama ohjaaja Juho Mantereen humoristisessa otteessa. Lavalla salaisuuksien, väkivallan, mustasukkaisuuden, manipulaation, nälän ja kuoleman parissa Maria Ahlroth, Martin Bahne, Joonas Heikkinen ja Iida Kuningas. Viirus, ensi-ilta 4.3.

Petoksen rooleissa nähdään Lauri Tilkanen, Kaisa Leppänen ja Eero Ritala.

Petos

Petos (1978) ammentaa Harold Pinterin omista kokemuksista. Näytelmä kulkee ajassa taaksepäin, suhteen päättymisestä rakkauden syttymiseen. Kolmiodraaman osapuolia esittävät Kaisa Leppänen, Eero Ritala ja Lauri Tilkanen. Ohjaus on Markus Järvenpään. Teatteri Jurkka, ensi-ilta 5.3.

Armageddon on Sara Mellerin, Sonya Lindforsin ja Elina Pirisen yhteisteos.

Armageddon

Armageddon on näyttelijä-ohjaaja Sara Mellerin, koreografi-ohjaaja Sonya Lindforsin ja tanssitaiteilija-musiikintekijä Elina Pirisen luoma yhteisteos. Teoksen nimi viittaa paitsi Raamatun viimeiseen taisteluun, myös 1990-luvun katastrofielokuvaan, jossa maailma pelastuu. Edellämainittujen lisäksi näyttämöllä Antonia Atarah, Sara Paasikoski, Leila Kourkia ja Kreeta Salminen. Espoon kaupunginteatteri, Revontulihalli, ensi-ilta 9.3.

Näytelmä joka menee pieleen saa ensi-iltansa Arena-näyttämöllä maaliskuussa.

Näytelmä joka menee pieleen

Palkittu menestysfarssi nähtiin vastikään Svenska Teaternissa, nyt selviää suomeksi, miten harrastajateatterilaisille käy heidän valmistaessaan klassista murhamysteeriä ensi-iltaan. Rooleissa muun muassa Eija Vilpas, Joel Hirvonen ja Eppu Salminen. Ohjaajana Pentti Kotkaniemi. Helsingin kaupunginteatteri, Arena-näyttämö, ensi-ilta 9.3.

Aleksi Holkko, Fanni Noroila ja Olavi Uusivirta näyttelevät Hamletissa.

Hamlet

Olavi Uusivirta on Hamlet ja Fanni Noroila näyttelee Ofeliaa, joka nousee Samuli Reunasen ohjauksessa vahvasti esiin. Sovituksen on tehnyt yhdessä Reunasen kanssa Aina Bergroth. Esityksen musiikin on säveltänyt Timo Kämäräinen, ja hän myös tekee uskollisen ystävän Horation roolin. Kansallisteatteri, ensi-ilta 10.3.

Marian tunnustuksen rooleissa Ella Pyhältö ja Outi Pulkkinen.

Marian tunnustus – muistokirjoitus hevoselle

Maria Jalava on heitetty laittomien uskonnollisten kokousten järjestämisestä petroskoilaisen talon kellariin, jossa sijaitsee NKVD:n tutkintovankilan selli. Eletään Stalinin ajan viimeisiä vuosia. Hanna Kirjavaisen kirjoittama ja ohjaama esitys pureutuu inkerinsuomalaisen naisen via dolorosaan. Rooleissa Ella Pyhältö ja Outi Pulkkinen. Teatteri Avoimet Ovet, ensi-ilta 10.3.

Martti Suosalo on pääroolissa esityksessä Mikko Räsäsen tulevaisuus.

Mikko Räsäsen tulevaisuus

Mika Ripatin kirjoittama näytelmä on trilogian kolmas osa, aiemmat olivat There’s no Harri (2012) ja Vakavuusongelma (2016). Pääosassa on Martti Suosalo, hän on kaupungin työmies Mikko Räsänen, joka yrittää selvitä menetyksen jälkeen eteenpäin. Räsäsen työmaalla tehdään vesihuoltosaneerausta, jota väitetään pr-syistä pyörätien rakentamiseksi. Tilanne karkaa käsistä, kun pormestari järjestää striimattavan ”Kaupunkitapauksen”, jossa pitäisi esitellä tuo pyörätie. Ohjauksen tekee Heikki Kujanpää, Suosalon lisäksi rooleissa muun muassa Paavo Kääriäinen ja Sanna-Jude Hyde. Helsingin kaupunginteatteri, ensi-ilta 11.3.

Sångerskan

Kiertuemonologi Sångerskan perustuu Franz Kafkan vuonna 1924 ilmestyneeseen viimeiseen novelliin. Mitä tarvitaan, että esiintyjän ja yleisön välistä kohtaamista voi sanoa taiteeksi? Ylistyksen esiintyjän ja yleisön elävälle kohtaamiselle ohjaa Lidia Bäck, lavalla Jessica Raita. Viirus, ensi-ilta 11.3.

Merja Larivaara ja Kari Heiskanen ovat Hiljaisten siltojen pääpari.

Hiljaiset sillat

Hiljaiset sillat -elokuvan (1995) Meryl Streep ja Clint Eastwood ovat pari, jota monikaan ei unohda. Robert James Wallerin romaanin Francesca Johnson ja Robert Kincaid sekä heidän elämää suurempi rakkautensa tuodaan nyt Helsingin kaupunginteatterin pienelle näyttämölle Liisa Mustosen ohjaamana ja dramatisoimana. Pääparina Kari Heiskanen ja Merja Larivaara. Helsingin kaupunginteatteri, ensi-ilta 12.3.

Faust

Johann Wolfgang von Goethen Faust (1808) on klassikko Jumalan ja Paholaisen vedonlyönnistä, pelissä koko ihmisyys. Anne Rautiainen ohjaa Faustista Vallilaan kokonaistaideteoksen, jonka livenä kuultavan musiikin on säveltänyt Marzi Nyman. Faustia näyttelee Marc Gassot, Gretaa Aksa Korttila ja Mefistofelesta Juha Varis. Vallilan Kansallisteatteri, ensi-ilta 17.3.

Kipeä esitys

Minkä verran kipua kuuluu ihmisen elämään? Kivun kanssa elävien näyttelijöiden Julia Lappalaisen ja Ella Mettäsen käsikirjoittama tragikomedia kivusta. Esitysdramaturgia Antti Lehtinen, musiikki Antti Autio, joka nähdään myös lavalla Lappalaisen ja Mettäsen kanssa. Takomo, ensi-ilta 17.3.

Kaaos

Aleksis Kiven katu 22:ssa toimivassa Valtimonteatterissa nähdään Mika Myllyahon kirjoittama Kaaos (2008), tummanpuhuva komedia kolmesta naisesta nykymaailmassa. Heikki Häkkä ohjaa, rooleissa Anna Ranta, Salla Kozma ja Mona Kortelampi. Valtimonteatteri, ensi-ilta 17.3.

Kun pöly laskeutuu

Tiina Brännaren ja Eppu Nuotion kirjoittaman musiikintäyteisen jännitysnäytelmän rooleissa Anu Sinisalo ja Jutta Järvinen sekä pianisti Joel Papinoja. On kaksi naista ja asunto, jota siivotaan. Mutta pian käy selväksi, ettei mikään ole sitä miltä näytti. Musiikin on säveltänyt Jukka Nykänen, ohjaajana Tiina Brännare. Kapsäkki, ensi-ilta 18.3.

Blå band

Joakim Grothin uutuus tarjoaa intiimin musiikkiteatteriesityksen ystävyydestä, ihmissuhteista ja helpon elämän unelmista. Yhteistyössä Teater Marsin kanssa tehdyn komedian rooleissa ovat Niklas Häggblom, Anders Slotte ja Hellen Willberg. Svenska Teatern, ensi-ilta 19.3.

Ikuinen paluu

Janne Reinikainen ohjaa. Petri Manninen on lavalla, keski-ikäinen mies. Hän jää kotiinsa. Hän ei poistu asunnostaan. Hän suorittaa arkirutiinejaan pikkutarkasti aamusta iltaan. Ja sama uudelleen, kunnes. Kansallisteatteri, Omapohja, ensi-ilta 23.3.

Kepeä elämäni

Miiko Toiviaisen omakohtainen monologi siitä, miten transtausta on kääntynyt voimavaraksi. Kom-teatteri, 25.–26.3.

Huhtikuu

Norminäytelmä

Marjo Niemen uusi näytelmä, kiristäviin normeihin tarkentava Norminäytelmä saa lisäesityksiä. Rooleissa Cécile Orblin, Petriikka Pohjanheimo, Cristal Snow ja Jani Toivola. Ohjaus Anna Veijalaisen. Koko-teatteri, 5.4. alkaen.

Sanantuoja

Minna Leino ohjaa suurelle näyttämölle Caryl Churchillin kahden näytelmän kokonaisuuden, jossa sukelletaan arkaaisen jumaltarun pyörteeseen ja vietetään surrealistista iltapäivää Sallin puutarhassa. Surma-monologissa Hannu-Pekka Björkman, Sanantuojan päärooleissa Marja Myllylä, Karin Pacius, Terhi Panula ja Leena Uotila. Kansallisteatteri, ensi-ilta 6.4.

Ella Mettänen on Runar ja Paavo Kinnunen Kyllikki Kom-teatterin Runarissa ja Kyllikissä.

Runar ja Kyllikki

Jussi Kylätaskun näytelmä sai ensi-iltansa vuonna 1974 Jouko Turkan ohjaamana. Nyt Komin Lauri Maijala tarttuu tekstiin, joka perustuu löyhästi Kyllikki Saaren murhatapaukseen. Miltä kahden nuoren kohtalokkaasti törmäävät elämäntarinat näyttävät, kun evakkopoika Runaria näyttelee Ella Mettänen ja seurakuntanuori Kyllikkiä Paavo Kinnunen? Kom-teatteri, ensi-ilta 8.4.

Ohjaaja Leea Klemola valmistaa Viggo Mortensenin hevoset -esityksen yhdessä Teatterikorkeakoulun kolmannen vuosikurssin näyttelijöiden kanssa.

Viggo Mortensenin hevoset

Tänä keväänä tulee ensi-iltaan toinen Helsingin kaupunginteatterin ja Teakin yhteistyöesitys: Teakin kolmannen vuosikurssin opiskelijat valmistavat esityksen yhteistyössä ohjaaja Leea Klemolan kanssa. Klemola on yhdessä Rosa-Maria Perän kanssa tehnyt käsikirjoitusrungon, joka täydentyy valmiiksi esitykseksi näyttämöprosessissa. Tapahtumapaikkana on Nurmijärvellä sijaitseva kurssikeskus, jossa stunt-näyttelijöiden kurssille osallistuu sekä ihmisiä, hevosia että näyttelijä Viggo Mortensen. Helsingin kaupunginteatteri, Studio Pasila, ensi-ilta 23.4.

Toksisen kabareen lavalla nähdään muun muassa Miro Lopperi, Miiko Toiviainen ja Anna-Sofia Tuominen.

Toksinen kabaree

Juho Mantereen kirjoittama ja ohjaama sukellus vuoteen 2031 saa lisäesityksiä. Miten käy ihmiskunnan, jonka viimeinen mahdollisuus on Operaatio Tähtihiisi? Rooleissa Miro Lopperi, Olli Riipinen, Miiko Toiviainen ja Anna-Sofia Tuominen. Q-teatteri, 29.4. alkaen.

Toukokuu

Vala!

Huhtikuussa Tampereen Työväen Teatterissa kantaesityksensä saava Vala! on esitys runoilija Katri Valasta ja taiteilijuudesta poikkeuksellisena aikana. Teksti on Hanna Rytin ja Cécile Orblinin, ohjaus Rytin. Vala! on kirjoitettu dialogissa Minna Maijalan kirjan Katri Vala – kulkuri & näkijä syntyprosessin kanssa. Espoon kaupunginteatteri, Louhisali, 13.–14.5.

Poimintoja muista kaupungeista

Kemiaa

Jacob Marx Ricen kirjoittama näytelmä on inhimillinen rakkaustarina kahden ihmisen välillä, jotka yrittävät löytää keskinäisen onnen samalla kun kamppailevat mielenterveysongelmien kanssa. Ohjaus Aleksis Meaney, näyttämöllä Salla Loper ja Jose Viitala. Kajaanin kaupunginteatteri, Seminaarin näyttämö, ensi-ilta 5.2.

Äiti

Florian Zellerin kirjoittama intiimi lähikuva naisesta, jonka identiteetti murenee pala palalta, kun aviomies ja aikuistuneet lapset etääntyvät kodista. Psykologisen draaman ohjaa Maia Häkli. Rooleissa Kirsi Tarvainen, Carl-Kristian Rundman, Sofia Smeds ja Markus Ilkka Uolevi. Turun kaupunginteatteri, ensi-ilta 11.2.

Syd Barrett

Hiljainen ja pieni rock-näytelmä Syd Barrett rakentuu Syd Barrettin kappaleiden ympärille, joita näytelmässä esittää Barrettin roolissa muusikko Janne Laurila. Ohjaus ja käsikirjoitus Juha Hurme. Teatteri Telakka, 13.2. alkaen.

Niskavuoren Heta

Niskavuoren Heta liikutti yleisöä kyyneliin asti tammikuussa 2020, nyt se saa lisäesityksiä. Liisa Mustosen ohjaus tuulettaa Hella Wuolijoen klassikon. Tampereen Teatteri, Frenckell, 24.2. alkaen.

Taisto Reimaluodon monologimuotoinen Onnellisinta on olla onnellinen nähdään keväällä Lahdessa.

Onnellisinta on olla onnellinen

Syksyllä 2021 kantaesityksen Teatteri Avoimissa Ovissa saanut monologi Onnellisinta on olla onnellinen piirtää kuvan ite-taiteilija Elis Sinistöstä (1912–2004). Teos juhlisti samalla näyttelijä Taisto Reimaluodon 60-vuotissyntymäpäivää. Käsikirjoitus Taija Helminen, ohjaus Hanna Kirjavainen. Lahden kaupunginteatteri, 4.3. alkaen.

Kaukorakkaus

Minna Lindgrenin kirjoittama Kaukorakkaus on koskettava tarina eläkkeellä olevasta atk-insinööristä. Dramatisointi Merja Larivaara, ohjaus Kari-Pekka Toivonen, pääroolissa Juhani Laitala. Hämeenlinnan teatteri, 4.3. alkaen.

Kaksi sisarta

Teatteri Jukon uusi taiteellinen johtaja Esa-Matti Smolander ohjaa Veikka Heinosen uuden näytelmän. Kaksi sisarta on suuri valtakunnallinen tragedia lahtelaisessa olohuoneessa. Esitys kertoo perheestä, jonka uskonto ja suurin rakkaus on hiihtourheilu. Unelmien ja toiveiden täyttymys on kotikisat, Lahden MM-hiihdot 2001. Teatteri Juko, ensi-ilta 5.3.

Come From Away

Hittimusikaalin ensi-ilta siirtyi syksyyn, mutta 9/11-tragediaa seuranneisiin tositapahtumiin perustuva musikaali saa keväällä ennakkoesityksiä. Ohjaus Samuel Harjanne. Tampereen Työväen Teatteri, ennakkoesityksiä 11.3. alkaen.