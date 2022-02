Oman ajattelun haastamista Jevgeni Haukka pitää tärkeänä. Niin näyttelemisessä kuin elämässä yleensä.

Näyttelijälle tähtihetket voivat olla pieniä suuria onnistumisia, joita ei välttämättä ylistetä, miettii Jevgeni Haukka. Sellainen on esimerkiksi hänen Rukajärven tiellä -elokuvassa näyttelemänsä haavoittunut venäläissotilas. ”Pieni rooli, mutta siinä oli sellaista aitoa ihmistä”, hän summaa. Kuvassa myös Dallas-koira.

Näyttelemistä verrataan usein taitoon valehdella. Näyttelijä Jevgeni Haukka näkee asian toisin.

”Minusta näyttelijän on osattava puhua totta. Vain silloin voi olla vakuuttava. Vaikka totuuksia joutuukin usein muokkaamaan roolin mukaan.”

Ja jotta voi puhua totta, on pantava oma sisäinen elämänsä järjestykseen, hän selvittää.

”Tärkeintä on oppia ajattelemaan omilla aivoillaan. Pitää tehdä iso, sisäinen inventaario, päättää arvoista, toimia niiden mukaan ja olla rehellinen. Silloin on oma tahdonvoima ja sielu mukana tekemisessä. Vilpittömän ihmisen ei tarvitse jatkuvasti kontrolloida itseään. Hän on vapaa!”

Haukka antaa pikajohdatusta näyttelemisen ytimeen videoyhteyden kautta kotonaan Ylöjärvellä, rennosti sohvalla pötköttäen. Näkemystä piisaa, sillä teatteri-, tv- ja elokuvarooliensa ohella hän on vuosien ajan opettanut näyttelemistä Suomen Teatteriopistossa Tampereella.

Oman ajattelun haastaminen on asia, jota Haukka pitää selvästi tärkeänä, niin näyttelemisessä kuin elämässä yleensä.

”Esimerkiksi Kungfutsen opeissa on paljon sellaista, minkä allekirjoittaisin. Yksi hänen opeistaan oli, että ihmisen täytyy pyrkiä kehittämään sisäistä maailmaansa läpi elämän.”

Itsensä kehittäminen näkyy Haukan tapauksessa myös konkreettisesti.

”Olen vähän sellainen luonne, että kaiken, mikä on mahdollista, teen itse. Minusta on esimerkiksi kiva tutustua kaikenlaisiin värkkeihin ja katsoa, mitä mikäkin on syönyt, niin sanotusti. Korjatessa oppii ymmärtämään, miten jokin toimii.”

Itseremontoidussa rintamamiestalossa asuvalle asenteesta on ollut paljon hyötyä. Mutta miten se auttaa näyttelemisessä?

”Myös näyttelemisessä tutkitaan ja käydään asiaan kiinni. Mietitään, mistä mikäkin johtuu. Syy-seuraus-suhde on näyttelemisessä keskeinen osa prosessia, muuten rooli jää päälle liimatun oloiseksi”, hän valistaa.

Petroskoissa varttunut Haukka hurahti näyttelemiseen nuorena. Siemen kylvettiin 9. luokalla, kun koulun talviloman aikana järjestettiin leiri, johon tuli ihmisiä ympäri Neuvostoliittoa.

”Se oli hyvin vapaamuotoista, lauloimme kitaran säestyksellä ja harrastimme kaikenlaista. Pitää muistaa, että Neuvostoliitto oli maailmanhistorian hirveimpiä valtioita, kaikki oli tarkkaan vartioitua. Mutta sillä leirillä huomasin, että on olemassa myös erilaista elämää. Siitä viikosta jäi sieluun vahva jälki.”

Myöhemmin Haukka liittyi parhaan ystävänsä perässä harrastajateatteriseurueeseen.

”Jotenkin aisti, että se oli hyvin samanhenkistä kuin siellä leirillä.”

Taiteellinen taso oli yllättävän korkea: yhtenä vuotena ryhmän esitys valittiin koko Neuvostoliiton parhaaksi harrastajateatteriesitykseksi.

Lukion jälkeen Haukka haki opiskelemaan konemekaniikkaa. Pääsykoemenestyksen johdosta opetusministeriö tarjosi kirjeitse opiskelupaikaksi jopa maan parhaita teknillisiä kouluja.

”Pääsykokeiden jälkeen lähdin kaverien kanssa pariksi viikoksi kalastelemaan. Kun palasin ja luin kirjeen, oli juna jo mennyt. Mutta joka tapauksessa halusinkin jäädä Petroskoihin juuri teatterin takia.”

Tuore diplomi-insinööri löysi töitä heti paikallisesta tehtaasta, ja sai jo ensimmäisen vuoden aikana kolme ylennystä.

Pian lupaava insinöörinura sai jäädä – näyttelemisen imu oli niin voimakas.

”Tajusin, ettei mun pääkallolla tätä paksua seinää saa murrettua, systeemiä ei saa muutettua. Piti katsoa asioita uudesta vinkkelistä. Olin jo 24-vuotias, ja sitä pidetään Venäjällä ylärajana, että voi päästä teatterikouluun.”

Haukka pääsi kuin pääsikin Pietarin valtiolliseen teatteritaiteen akatemiaan. Opiskeluaikana hän tapasi nykyisen vaimonsa Annan, avioitui ja tuli isäksi. Valmistumisen jälkeen pariskunta sai töitä Petroskoin suomenkielisestä teatterista. Suomea Haukka oli oppinut lapsuudenkodissaan ja myöhemmin opiskeli sitä lisää.

Aika oli hienoa, mutta myös epävarmaa, Haukka muistelee.

”Vuonna 1989 oli ilmassa jo merkit, että Neuvostoliitto tekee mahalaskun.”

Kauppojen hyllyt ammottivat tyhjyyttään. Ei ollut tavatonta, että ennen aamuharjoituksia sai kierrellä kaupoissa etsimässä kaurahiutaleita esikoisen aamupuuroon. Teatterilla alettiin säästää lämmityksessä, ja suurta kivitaloa lämmitettiin vain ennen esityksiä. Lopulta teatterin johtaja kertoi, ettei tulevaisuudesta ollut enää varmuutta.

Niin perhe pakkasi laukkunsa ja muutti Suomeen vuonna 1991. Haukka oli käynyt jo aiemmin Tampereella kielikurssilla ja rakennustöissä.

Nyt perillä odotti lama, mutta vähitellen elämä asettui aloilleen. Jonkin aikaa perhe odotti, josko oikea demokratia voittaisi kotimaassa.

”Mutta ei se näyttänyt voittavan. Eivätkä asiat ole Venäjällä vieläkään parantuneet.”

Kun Tampereelle perustettiin Komediateatteri, Haukka liittyi vaimoineen mukaan. Komediateatterin pohjalle perustettiin nykyinen Suomen Teatteriopisto, jonne hän päätyi opettajaksi vuonna 1995.

”Parasta opettamisessa on, että joka vuosi tapaa uusia innokkaita ihmisiä. Parhaassa tapauksessa ajattelevia ja sielukkaita ihmisiä, niin kuin näyttelijäpiireissä usein.”

