Tanskalaisyhtiö tulee Suomeen levittääkseen kotimaista elokuvaa – ”Suomalaisen elokuvan taso on noussut”

Scandinavian Film Distribution aloittaa Helsingissä maaliskuussa.

Kanariansaarilla on kuvattu suomalaista rikoselokuvaa Hetki lyö. Elokuvan ohjaaja on Jukka-Pekka Valkeapää.

Pohjoismaihin on perustettu uusi elokuvien levitysyhtiö Scandinavian Film Distribution. Yhtiön päämaja on Kööpenhaminassa, mutta SFD on perustanut toimipisteen myös Helsinkiin Oslon ja Tukholman ohella.

Maaliskuussa aloittavaa yhtiön Suomen-konttoria vetää pitkään elokuva-alalla eri tehtävissä työskennellyt Jojo Uimonen.

Maajohtaja Uimosen mukaan tanskalaisvetoinen yhtiö oli alun perin pitänyt Suomea syrjäisenä, mutta SFD:n johdon käynti helsinkiläisessä elokuva-alan tapahtuma Finnish Film Affairsissa oli avannut silmät.

”He huomasivat käytyään täällä viime syksynä, että Suomessa tapahtuu enemmän kuin he olivat ajatelleet. Suomalaisen elokuvan taso on noussut ja kansainvälistyminen on potkaistu käyntiin”, Uimonen sanoo.

Käynnin jälkeen yhtiö päätti perustaa konttorin myös Suomeen.

Uusi yhtiö keskittyy levittämään pohjoismaista elokuvaa. Suomessa yhtiön ohjelmistossa on ensimmäisenä Jukka-Pekka Valkeapään ohjaama rikoselokuva Hetki lyö, jonka ensi-ilta on syksyllä.

Keskittyminen skanditarinoihin voi tarkoittaa sitä, että muiden Pohjoismaiden elokuvaa nähtäisiin Suomessa aiempaa laajemmin.

”Mahdollisesti. Jos jollain ruotsalaisella elokuvalla on potentiaalia, se tuodaan tietenkin Suomeen, mutta keskitymme ehdottomasti paikalliseen, Suomessa suomalaiseen”, Uimonen sanoo.

Uimosen mukaan SFD ei siis tavoittele Hollywood-studioiden edustuksia eivätkä hanki kansainvälisten elokuvien esitysoikeuksia.

Levitysyhtiöt toimivat elokuva-alan ravintoketjussa tuottajien ja jakelijoiden välissä. Pohjoismaiden suurimpia toimijoita ovat ruotsalaistaustainen, Bonnier-yhtymään kuuluva SF Studios sekä tanskalaistaustainen Nordisk Film, joka on osa Egmont-mediakonsernia.