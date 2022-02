Amsterdam

Laikukas Luma on tuiki tavallinen lehmä Englannissa Kentin kreivikunnassa, holstein-rotua, maailman yleisintä lypsykarjaa. Suomessakin melkein puolet lypsylehmistä on samaa rotua.

Mutta Lumasta tuli kuuluisa, kun Andrea Arnold otti sen dokumenttinsa päähenkilöksi.

Ohjaaja Andrea Arnold seurasi Luna-lehmän elämää neljä vuotta. Elokuva oli mukana Cannesin festivaaleilla Ranskassa heinäkuussa 2021, jolloin kuva on otettu.

”Cow-dokumenttia tehdessäni opin, että jos katsoo tarpeeksi pitkään ketä vain ihmistä tai mitä vain eläintä, samastuu katseensa kohteen luonteeseen. Se oli valtava opetus ja pani miettimään, näemmekö todella toisemme päivittäisessä elämässämme”, Andrea Arnold sanoo.

Hän katsoi Lumaa neljä vuotta.

Arnold on yksi Euroopan merkittävimmistä nykyohjaajista, mutta aiemmin hän on tehnyt fiktiota. Cow on hänen ensimmäinen dokumentissa.

Cow’n oli tarkoitus tulla nähtäväksi Docpoint-festivaalille, mutta se jouduttiin jättämään pois, kun festivaali siirtyi verkkoon, sillä festivaalilla oli oikeudet näyttää elokuva vain valkokankaalla.

Kun rajoitukset lievenivät, festivaali päätti näyttää Cow’n sittenkin. Lauantaina sen pääsee katsomaan isossa Bio Rexissä 200 henkeä, 50 kussakin neljässä näytöksessä.

Docpointin taiteellinen johtaja Kati Juurus kertoo, että juuri tämä elokuva haluttiin erikoisnäytökseen, koska se asettaa peilin eteemme ja näyttää, millainen on se arkisen julma hyväksikäyttösuhde, joka ihmisen ja tuotantoeläimen välillä vallitsee.

Viime vuosina eläimistä on tehty useita dokumentteja, jotka ovat olleet festivaalihittejä. Arnold antoi haastattelun Amsterdamin isolla Idfa-dokumenttielokuvafestivaalilla, jolla esitettiin myös esimerkiksi Vedette (2021). Sen päähenkilö on Alppien kuningattarena kirmaileva lehmä. Vuoden 2020 elokuvatapaus puolestaan oli mustavalkoinen Gunda, joka seuraa sian, kahden lehmän ja yksijalkaisen kanan jokapäiväistä elämää.

Cow ei tarjoa söpöä kiiltokuvaa. Se seuraa Lumaa tuotantoeläimenä koneiston rattaissa cinéma véritén parhaiden perinteiden mukaan. Siinä ei ole kertojaa eikä vuorosanoja. Katsoja saa itse päätellä, mitä Luman elämä merkitsee.

Luma on tuikitavallinen lehmä Englannissa Kentin kreivikunnassa, holstein-rotua, maailman yleisintä lypsykarjaa.

Englantilainen Arnold (s. 1961) kasvoi Dartfordin pikkukaupungin lähiössä yksinhuoltajaäidin kodissa neljästä sisaruksesta vanhimpana. Lapsena hän vaelteli kalkkikivilouhoksilla, pelloilla, metsissä ja moottoriteiden pientareilla. Lehmän hän sanoo nähneensä ensi kertaa vasta 18-vuotiaana.

”Minulla oli luonnollinen suhde ympäristöön ja luontoon. Kotona oli kissoja, koiria ja lampaita. Mutta lehmiä näin ensi kerran kävelyllä poikaystävän kanssa. Koko lauma tuli luoksemme. Minua ihmetytti, kuinka isoja ja lempeitä ne olivat.”

Pian sen jälkeen Arnold muutti Lontooseen ja sanoo etääntyneensä luonnosta ja eläimistä.

Siksi Cow oli hänen mielessään vireillä pitkään.

”Ennen kaikkea halusin ymmärtää jonkun muun kuin ihmisen tietoisuutta”, Arnold korostaa.

Eläinten tietoisuudesta on viime vuosina puhuttu yhä enemmän, myös tiedemaailmassa eikä vain vaihtoehtopiireissä. Suomessa aihetta on käsitellyt laajasti esimerkiksi filosofi Elisa Aaltola, joka väitteli eläinten moraalisesta arvosta.

Matkan varrella Arnold harkitsi elokuvan pääosaan muitakin eläimiä, muun muassa kanaa. Ne elävät vain kolmisen kuukautta, joten olisi ollut helppo kuvata koko elämä.

”Kun sain dokumentille kehittelyrahaa, piti lopulta päättää, minkä eläimen valitsen. Lypsykarja on tavallaan naisellista, mutta niillä on todella kova työ ja elämä. Lehmät lypsetään kahdesti päivässä ja lypsykone on iso osa niiden elämää.”

Arnold halusi tuoda esiin maatalouseläimet, joiden kanssa melkein kaikki ihmiset ovat välillisesti tekemisissä, mutta joista moni ei tiedä paljoa. Hän huomauttaa, että suurin osa ihmisistä näkee lehmiä vain junan ikkunasta.

Mutta Arnoldia ei kiinnostanut tehdä elokuvaa maataloudesta tai eläintuotannosta, vaan eläimistä. Hän etsi keskikokoista lehmätilaa, jotain idyllisen luomufarmin ja suuren teollisuuslaitoksen väliltä, missä hän voisi kuvata pitkään.

Todella pahoihin paikkoihin häntä tuskin olisi päästetty kuvaamaan eikä Arnold aikonut paljastaa julmuuksia tai halunnut tehdä kauhuelokuvaa väärinkäytöksistä. Cow tarjoaa toisenlaisia tehokeinoja.

Lopulta kuvauspaikaksi valikoitui maatila Tonbridgessä, joka ei ole kaukana Arnoldin synnyinpaikasta Dartfordista Kentin kreivikunnassa. Päärooliin päätyi Luma, tavallinen englantilainen lypsylehmä. Tai ehkei ihan tavallinen.

”Lumalla oli kauniit kasvot ja silmät. Myös hänen ärhäkkä luonteensa viehätti minua”, Arnold perustelee roolitusta.

Maitotilan tuotantokoneistossa ärhäkkyys ei pääse kovin usein esiin, mutta elokuvan aikana Lumaa alkaa katsoa uudella tavalla. Siitä alkaa välittää kuin minkä tahansa elokuvan päähenkilöstä.

”Kaikki, jotka huolehtivat lehmistä, sanovat, että niillä on persoonallisuus”, Arnold huomauttaa.

Arnoldin mukaan lehmät, joilla on nimi, tuottavat paljon enemmän maitoa kuin nimettömät.

Kuvaukset alkoivat vuonna 2016. Arnold kävi seuraamassa Luman elämää silloin tällöin, sekä arkea että mahdollisuuksien mukaan poikkeuksellisia tapahtumia kuten eläinlääkärin käyntiä ja astutusta.

Ne kohtaukset tuovat toiminnallisuutta arjen rutiinien virtaan. Ihmisten osuus intiimeissä tapahtumissa korostaa lajien välistä kuilua.

Lypsyaikoina elokuvassa soi pop-musiikki, joka tuntuu kommentoivan kohtauksia.

”Olen kuullut, että navetoissa soitetaan lehmille musiikkia maidontuotannon lisäämiseksi, mutta tällä tilalla radio soi luultavasti työntekijöiden iloksi. Pop käsittelee rakkautta ja kaipausta, joten biisit sopivat usein tilanteisiin. Se oli ylimääräinen lahja todellisuudelta, ja valitsin elokuvaan musiikkia radion mallin mukaan.”

Luma opetti Arnoldille paljon uutta.

Suuren osan ajasta hän käski kuvaajansa Magda Kowalczykin pysytellä lähellä Lumaa. Tarkoitus ei ollut tarjota lehmän näkökulmaa, vaan tuoda Luma lähelle katsojaa.

”Jos kuvassa näkyy pää ja silmä, jokainen alkaa miettiä, mitä se olento ajattelee. Kun henkilöhahmoa yrittää ymmärtää elokuvassa, hänen kokemuksensa on tärkeä. Kerron aina tarinaa päähenkilön kokemuksen kautta. Mutta Luman pään sisään emme pääse.”

Lehmän ajatukset jäävät arvoituksiksi, ja sen ristiriidan varassa Cow toimii, sillä jonkinlainen yhteys, samastuminen, kuitenkin syntyy Luman ja katsojan välille.

Arnoldille yhteys oli tietysti vielä vahvempi, koska hän vietti Luman kanssa paljon aikaa.

”Halusin näyttää Luman tietoisuuden. Alkoi tuntua, että Luma tiesi, että näimme hänet. Side kasvoi, ja loppua kohti hän katsoi meitä aina vain enemmän. Uskon, että kaikki elävät olennot tuntevat kaikkien toisten ystävällisyyden – ja julmuuden”, Arnold painottaa.

Luma on ajatteleva ja tunteva olento. Lumasta Arnold käyttää aina sanaa hän, ei koskaan se.

Cow’ssa ei ole varsinaista tarinaa eikä puherooleja. Dokumentin kuvaustyyli ei kuitenkaan juuri poikkea Arnoldin näytelmäelokuvista. Hänen elokuvissaan seurataan aina päähenkilöitä käsivarakameralla, läheltä.

Dokumenttiin siirtyminen ei tuntunut Arnoldista vaikealta.

”Aina opetetaan, että elokuvaa tehdessä pitää hallita kuvaustilannetta. En koskaan pitänyt siitä. Tykkään sään ja eläinten tuomista yllätyksistä, siitä kun elämä tulee luokseni. Fiktiossa pitää päättää ja valita aina kaikki, mitä kuvaan tulee. On hienompaa löytää asioita kameralla kuin hallita”, hän kuvailee.

”Käsivarakamera antaa vapautta ja jälki näyttää luonnolliselta. Kehitin tyylini jo melko varhain. Kuvaajat aina yrittävät tyrkyttää muuta, mutta minä vaan en tykkää. Dokumentissa on hienoa, että elämä on luonnostaan kameran edessä.”

Tyyli antaa myös vapautta: jalustojen kanssa tuskin olisi päässyt yhtä lähelle Lumaakaan.

”Tavallaan dokumentin tekeminen on rauhallisempaa kuin fiktion. Draamassa pitää ottaa huomioon koko ajan niin monta asiaa, mutta dokumentin pienessä kuvausryhmässä on vähemmän ihmisiä. Siksi dokumentin tekeminen tuntui lempeämmältä.”

Docpoint esittää Cow-elokuvan Bio Rexissä lauantaina klo 13.00, 15.30, 18.00 ja 20.30.