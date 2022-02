Onneksi löysin hienon ja häiritsevän Years and Years -sarjan vasta nyt – se käsittelee maailmanpolitiikan kauhukuvia vielä paremmin kuin kohuttu Don’t Look Up

Viikon suosituksissa keskiöön nousee perhe niin televisiosarjassa kuin runoissa – sekä yksi hajonnut sellainen kirkkaasti kirjoitetussa omaelämäkerrassa.

Years and Years -sarjan keskiössä on riemastuttava Lyonsin perhe, jonka jäsenet pitävät tiivisti yhtä eriävistä poliittisista mielipiteistään huolimatta.

Pari vuotta kestäneen koronaepidemian aikana on tullut vietetyksi paljon aikaa kotisohvalla telkkarin edessä. Tuntuukin ihan lahjalta, jos vielä löytää sarjan, jota ei ole nähnyt ja joka imaisee välittömästi mukaansa. Vuonna 2019 julkaistu HBO:n Years and Years on juuri sellainen: kekseliäs, ajankohtainen, viisas ja häiritsevä, mutta myös koskettava.

Perinteistä draamaa ja scifiä taitavasti sekoittavassa sarjassa seurataan Manchesterissa asuvaa Lyonsin perhettä: vahvatahtoista isoäitiä, jonka keittiönpöydän ääreen jo aikuiset lapset perheineen kokoontuvat viikonloppuisin. Lähitulevaisuuteen sijoittuvassa perhesaagassa koetaan häitä, eroja, sairautta ja kuolemaa, mutta poikkeuksellista on se, miten käsikirjoittaja Russell T. Davies (Doctor Who, Älä kerro äidille) onnistuu kutomaan tarinaan täysin uskottavasti monet globaalin politiikan kauhukuvat ja teknologian huiman kehityksen.

Netflixin Don’t look up -elokuvasta kohistiin vuodenvaihteessa valtavasti, mutta on aivan ilmeistä, että se on paljon velkaa Years and Yearsille, jossa samoja teemoja onnistutaan käsittelemään paljon syvällisemmin.

Years and Years, HBO

Oppeja ihmisyydestä

”Kukaan muu kuin sukulainen ei tunne sinua lapsena yhtä hyvin ja aikuisena yhtä huonosti”, alkaa runo ja kiteyttää hienosti koko kokoelman tyylin ja teeman. Kyseessä on Vilja-Tuulia Huotarisen viime vuonna ilmestynyt teos Omantunnon asioita (Siltala, 2020), jonka luvut on omistettu vauvoille, saarelle, rakastetulle, ystäville ja menneille.

Aiheena on siis koko ihmiselämä, jota puhuja katsoo lempeästi, mutta monenlaisia humoristisia – ja välillä vakavampiakin – oppejaan tarjoten. Vaikka puhuja lähtee liikkeelle tuoreesta äitiydestä ja vauva-ajasta käsin, runot puhuttelevat myös vanhempaa lukijaa ja oikeastaan meitä kaikkia, joskus jossain perheessä eläneitä tai rakkauksia kokeneita. Erityisen kauniisti Huotarinen kuvaa ystävyyttä: ”- - Hän (ystävä) on kuvitellut meidät vanhoina naisina: jossain on miehiä, mutta me istumme kukkivan puun alla, väreissä.”

Harvoin runokokoelma on saanut minut hymyilemään samalla lailla. Lähes jokainen Huotarisen runo saa aikaan oivaltamisen ja tunnistamisen riemua.

Vilja-Tuulia Huotarinen: Omantunnon asioita (Siltala, 2020)

Keskellä elämän myrskyä

Brittiläisen kirjailijan Deborah Levyn hienosta omaelämäkerrallisesta trilogiasta saatiin syksyllä suomeksi toinen osa, Elämisen hinta (S&S). Aloitusosassa Mitä en halua tietää kuvattiin kirjailijan lapsuutta apartheidin ajan Etelä-Afrikassa sekä pohdittiin kirjoittajaksi kasvua ja kirjoittamisen pakkoa.

Nyt ollaan keskellä elämänkriisiä, viisikymppisen naisen avioeroa. Avioliitto on joutunut rauhallisten vuosien jälkeen myrskyyn ja kertoja vertaa sitä veneeseen. ”Ensin en ollut varma onnistuisiko minun päästä takaisin veneeseen, ja sitten tajusin, etten edes halua onnistua.” Samaan aikaan tyttäret muuttavat omilleen ja oma äiti kuolee.

Toinen osa on, jos mahdollista, vielä edellistä parempi. Levy kirjoittaa vähäeleisesti, mutta hauskasti ja tarkkoja psykologisia havaintoja tehden. Hän pohtii naisen asemaa, sosiaalisia odotuksia ja taiteen tekemistä hyvin samaan tapaan kuin Rachel Cusk, jonka faneille Levyn tuotantoa voi lämpimästi suositella!

Deborah Levy: Elämisen hinta (suom. Pauliina Vanhatalo, S&S)

Iida Rauman Hävitys ja Jyrki Lehtolan Tunteista nousivat Helmet-kirjastojen varatuimpien kärkeen 26.1.–2.2.

Kaunokirjallisuus:

1) Iida Rauma: Hävitys

2) Åsa Larsson: Isien pahat teot

3) Silja-Elisa Laitonen: Valinta

4) Richard Osman: Mies joka kuoli kahdesti

5) Meri Valkama: Sinun, Margot

6) Maisku Myllymäki: Holly

7) Nita Prose: Huonesiivooja

Tietokirjat

1) Jyrki Lehtola: Tunteista

2) Sakari Siltala: Kun niin perkeleesti sahaa

3) Kai Häggman: Päänäyttämöllä, Suomen kansallisteatterin 150 vuotta

4) Sakari J. Salonen: Viisi maailmanloppua

5) Jyrki Lehtola: Tesla metsässä

6) Geoffrey Vain: Totaalinen poliisivaltio

7) Kirsi Saukkola: Näe sydämellä, luo arvostava yhteys lapseen