Yhdysvaltalainen trio poistaa useiden kokoonpanojensa tuotannon musiikkipalvelusta.

Neil Youngin vanhat bändikaverit seuraavat häntä Spotifyn boikotoinnissa.

David Crosby, Stephen Stills ja Graham Nash kertoivat keskiviikkona poistavansa levytyksensä Spotify-palvelusta.

Palvelusta poistuu muusikkojen eri kokoonpanojen tuotanto. Näitä ovat muun muassa Crosby, Stills, Nash & Young sekä Crosby, Stills & Nash ja Crosby & Nash.

Syyksi he kertovat “vaarallisen väärän tiedon, jota Spotifyn Joe Rogan -podcast levittää”. Syy on sama kuin kanadalaismuusikko Neil Youngilla, joka halusi oman tuotantonsa pois Spotifystä, jolla on monivuotinen sopimus podcastaaja Joe Roganin kanssa. Asiasta uutisoi muun muassa Los Angeles Times.

Crosby, Stills & Nash on kolmen yhdysvaltalaisen laulaja-lauluntekijän vuonna 1968 perustama bändi. Lauluharmonioistaan tunnetun yhtyeen jäsenet ovat olleet läpi uransa poliittisesti aktiivisia.

Neil Young liittyi yhtyeeseen vuonna 1969 ennen menestyksekästä soolouraansa. Useita kertoja hajonnut ja uudelleenkoottu yhtye on esiintynyt triokokoonpanona viimeksi vuonna 2015.

”Vaikka me arvostamme aina eriäviä näkemyksiä, tietoisella disinformaation levittämisellä maailmanlaajuisen pandemian aikana on kuolettavia seuraamuksia”, muusikot kirjoittavat yhteisessä tiedotteessaan.

He kirjoittavat, että huoli ihmiskunnasta ei ole oikeassa tasapainossa kaupallisten tavoitteiden kanssa Spotifyssa.

Musiikkipalvelulla on ongelmia kaupallisuudenkin kanssa. Se ilmoitti keskiviikkona tappioista ja heikoista ennusteista.

Spotifysta ei ole kuitenkaan käynnistynyt tähtiartistien joukkopakoa, jollaisesta huhuttiin Youngin ja häntä seuranneen Joni Mitchellin poistuttua palvelusta tammikuussa.