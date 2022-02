Mari Soppela kiersi teollisuusmaissa keräämässä naisten kokemuksia työelämän epätasa-arvosta – Monipuolinen dokumentti osoittaa, että palkoillakin on lasikattonsa

Dokumentin haastateltavat ovat kaikki erinomaisia löytöjä.

”Puin ylleni haarniskan”, kertoo yhdysvaltalainen tasa-arvoaktivismin pioneeri Charlayne Hunter-Gault muistellessaan vuosia, jolloin hän onnistui rikkomaan lasikaton yliopistomaailmassa.

Dokumentaristi Mari Soppelan monipuolisessa Lasikatto-elokuvassa kierretään useissa teollisuusmaissa ottamassa selvää, miten sukupuolten tasa-arvo missäkin toteutuu tai yleensä jää toteutumatta.

Kehyksenä on ohjaajan kotimaa, jossa voidaan ylpeillä sekä yhdellä naispresidentillä että varsinkin nykyisellä naisjohtoisella hallituksella. Soppela on kuitenkin selvästi työstänyt dokumenttiaan ensisijaisesti kansainväliseen jakeluun, eikä se painotu Suomeen. Tarja Halonen on yksi haastateltavista.

Haastateltavat ovat kaikki erinomaisia löytöjä, alkaen brittiläisestä Rebekka Burkesta, jonka oikeustaistelua dokumentissa seurataan. Burke irtisanottiin, ilmeisen perusteettomasti, suuresta teknologiayrityksestä, ja samalla hänelle valkeni, että hän oli koko ajan saanut selvästi pienempää palkkaa kuin miespuoliset kollegansa samoista töistä.

Tuttu tilanne, kaikista yhteiskunnista. Dokumentin yksi pääajatus onkin, että lasikatolla ei tarkoiteta vain naisten kohtaamia esteitä ylenemiselle vaan sitä, että naisten palkoillakin tuntuu olevan ylärajansa.

Dokumenttia rytmittävät tilastot niin kutsutusta lasikattoindeksistä, jossa maat asettuvat vertailuun keskenään. Lukuja voisi pysähtyä tarkemminkin seuraamaan, sillä ne ovat paljastavia ja yllättäviäkin.

Ohessa seuraa katugallupien virta, jossa erimaalaiset miehet ja naiset vastaavat kysymykseen, mikä lasikatto on. Kaikki eivät sitä tiedä.

Palkka-avoimuuden vaatimus vilahtaa puheissa ja voisi korostua enemmänkin. Se on yksi tärkeimmistä konkreettisista keinoista puuttua työelämän epätasa-arvoon.

Kuvallisesti dokumenttia höystetään toimistorakennuksilla, lasiseinillä ja hisseillä mutta muistutetaan myös, että lasikatto koskee muutakin kuin toimistotyötä. Mukana on puolalainen rekkakuski, joka saa samaa palkkaa kuin miehensä.

Kiinnostava on myös menestynyt ranskalainen arkkitehti Françoise N’Thépé, joka vitsailee, että hänen ammattikunnassaan voisi puhua pikemminkin betonikatosta. Joku taas puhuu lasikaton sijaan liimalattiasta.

Tähän jatkoksi sopii japanilaisen Miyoko Kojiman toteamus: ”Hankalimpia kattoja ovat ne, joita olemme luoneet omassa mielessämme.”

Ennen dokumenttia klo 18.30 nähdään Docventures-keskustelu, johon osallistuvat Evan johtaja Emilia Kullas, toimittaja Ina Mikkola ja Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Lasikatto, TV2 klo 18.45 ja Yle Areena.