Overspel eli The Adulterer oli ilmestymisvuotensa suositumpia televisiosarjoja Hollannissa.

Hollantilainen draamasarja Overspel (2011) keräsi kotimaassaan kymmenen vuotta sitten jakso jaksolta noin miljoona katsojaa ja oli selvästi myös tv-ammattilaisten mieleen. Sarjan avauskausi sai useita paikallisia televisioalan palkintoja, muun muassa parhaan miesnäyttelijän ja parhaan naisnäyttelijän sekä parhaan käsikirjoituksen ja parhaan draamasarjan palkinnot.

Tekijöiden itsetuntoa kohotti vielä se, että suuri ABC-yhtiö teki sarjasta Yhdysvalloissa oman Betrayal-nimisen versionsa, joka lopetettiin kuitenkin ensimmäisen kauden jälkeen.

Kokeneen Frank Ketelaarin luoma Overspel on päätynyt nyt suoratoistopalvelu C Moren ohjelmistoon, tosin englanninkielisellä nimellä The Adulterer. Sarjassa tahoillaan naimisissa olevien freelance-valokuvaaja Iriksen (Sylvia Hoeks) ja asianajaja Willemin (Fedja van Huêt) salasuhde sekoittaa kahden perheen pasmat.

Ahdistuneen oloisen Iriksen ja arvoituksellisen Willemin hieman epäuskottavasti hahmoteltu hullaantuminen on onneksi vain sisäänheitto monisyisempään ja synkempään, vähitellen avautuvaan rikostarinaan.

Siihen kietoutuvat Amsterdamissa vähitellen muun muassa Iriksen mies, tylsimyksen oloinen kunnianhimoinen syyttäjä Pepijn (Ramsey Nasr) ja Willemin rikas appi, lain rajoja koetteleva rakennusurakoitsija Huub (Kees Prins).

Tämä kahdentoista jakson tarina salaisuuksista ja valheista on toki ytimeltään jo kymmeniä kertoja kerrottu. Mutta Suomessa harvoin nähdyt hollantilaiset miljööt ja näyttelijät paikkaavat ilmeisimpiä puutteita.

Työteliäältä Frank Ketelaarilta on C Moressa nähtävissä toinenkin sarja. Vuonna 2017 valmistunut The Blood Pact on muunnelma samasta teemasta.

The Adulterer, C More.