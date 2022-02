Merkittävissä nykytaidenäyttelyissä esitellyn Zanele Muholin teoksia nähdään Valokuvataiteen museossa, jonka näyttelyssä yhdistyy huumori ja aktivismi.

Valokuvataiteilija Zanele Muholi haluaa avata teoksillaan väyliä kaltaisilleen ihmisille. Muholi on ei-binäärinen eli jättäytyy ulos kaksijakoisesta sukupuolijärjestelmästä. Hän ”identifioi itsensä ihmiseksi”.

Helsingissä Valokuvataiteen museon K1-tilassa avautunut näyttely Zazise seuraa eteläafrikkalaisen taiteilijan työskentelyn kehittymistä:

”Itsetietoisuutta, näkyvyyttä ja refleksiivisyyttä”, Muholi sanoo sähköpostissa.

Muholi on noussut nykytaiteen seuratuksi tekijäksi oman itsensä kuvaamisella. Kuvissaan hän rikkoo mustan naisen esittämisen tapaa asettumalla kotityöntekijäksi tai koristelemalla kuvansa arkipäiväisillä esineillä. Huumorin taustalla on usein viittauksia synkkiin historiallisiin tapahtumiin.

Hän on kuvannut arkistoa mustien lesbojen, trans- ja muunsukupuolisten ihmisten kokemuksista vuodesta 2006. Tällaiset aineistot ovat Muholin mukaan puuttuneet valtavirta-arkistoista.

Aktivistiksi itseään kutsuva taiteilija on tänä vuonna jatkanut Faces and Phases -sarjan kuvaamista Etelä-Amerikan länsirannikolla.

Kämp-gallerian kellarikerroksen seinällä näyttelyvierasta katsoo tiukasti Tembisa, vuoden 2014 potretti sarjaan.

Tembisa (2014) mustia LGBTQIA+-ihmisiä dokumentoivasta sarjasta Faces and Phases.

Heinäkuussa 50 vuotta täyttävä valokuvaaja on käsitellyt kuvillaan afrikkalaisia vähemmistöjä jo pari vuosikymmentä.

Tosin hän kehottaa käyttämään kohteistaan termiä ”mustat LGBTQIA+-ihmiset”.

”Se on iso ja monimutkainen yhteisö. Kattotermi ’vähemmistö’ on liian pelkistävä”, Muholi sanoo.

Kuvaamiensa ihmisten asiat eivät ole ratkaisevasti parantuneet valokuvaajan uran aikana.

”Viharikokset ja sukupuolittunut väkivalta ovat globaaleja ongelmia. Etelä-Afrikassa perustuslaki lupaa suojella yhteisöni oikeuksia, mutta uhat eivät ole poistuneet.”

Hänen mukaansa yhteisö on nykyään kuitenkin yhä paremmin esillä mediassa, koska moni on nähnyt vaivaa dokumentoidakseen ympäristöään.

Muholi oli jo vuonna 2003 perustamassa järjestöä Forum for Empowerment of Women, joka on keskittynyt mustien lesbojen asioiden edistämiseen ja voimaannuttamiseen.

Nykyisin hän keskittyy taidekasvatukseen ja nuorten auttamiseen. Hän järjestää valokuvauksen kursseja nuorille lesboille ja muunsukupuolisille. Nuoria lupauksia avitetaan opinnoissa eteenpäin Muholin omalla stipendiohjelmalla.

Miss Lesbian II sarjasta Miss (Black) Lesbian (2009). Muholi muuntautui kauneuskilpailujen kuningattareksi. Hän halusi kuvilla korostaa sitä, miten feminiinisyys tai maskuliinisuus ovat rakennettuja.

Hän on saanut palkintoja taiteesta, dokumentarismista ja humanitaarisesta valokuvauksesta. Työt ovat päässeet esille nykytaiteen merkittävimmissä näyttelyissä Documentassa ja Venetsian biennaalissa.

Ennen Helsinkiä teoksia on juuri nähty Gropius Baussa Berliinissä ja Tate Modernissa Lontoossa. Brittijulkaisuissa Telegraphissa ja Guardianissa näyttelystä kirjoitettiin arvioita, joissa toisteltiin ylisanoja kuten ”uraauurtava”, ”jännittävä” ja ”hämmästyttävä”.

”OIen ylpeä, että työ jota olen tehnyt vuosikymmeniä, yhdessä muiden kanssa, on saanut tunnustusta. Aktivistina ja humanitaarisen avun antajana kuitenkin tiedä, että huomio ei yksinään tarkoita rakenteellista tai elämässä näkyvää muutosta”, Muholi sanoo.

Zanele Muholi: Zazise, Valokuvataiteen museon K1-tilassa 29. toukokuuta asti.

Omakuvasarjassa Somnyama Ngonyama eli Ylistetty olkoon tumma naarasleijona Muholin käsittelee arkisilla esineillä henkilökohtaisuuden ja poliittisuuden risteymiä. Kuvassa teos Ziphelele, Parktown (2016)

Thathu l, The Sails, Durban, 2019.

Xiniwe at Cassilhaus, North Carolina, 2016.

Ntozakhe II, Parktown, 2016.

Cwazimula II, Paris, France (2019)

Kuvassarjassa Being (t)here (2009) Muholi käsitteli seksityön valta-asetelmia tekemällä performansseja Amsterdamin punaisten lyhtyjen alueella.