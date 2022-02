Vappu ja Ilkka Taipale ovat tehneet satoja matkoja, joilla he ovat edistäneet rauhaa ja tasa-arvoa – Pohjoiskorealaisille pariskunta puhui ydinaseiden haitoista

Taipaleiden pariskunta on kiertänyt vuosikymmeniä maailmalla rauhan ja sosiaalisen kehityksen asioissa, joista he kertovat muistelmissaan Taipaleella.

Muistelmat

Vappu ja Ilkka Taipale: Taipaleella. Into. 352 s.

Monet silmäilevät nuoruuden ihanteitaan nyreästi, vähintään vähätellen: ne nyt olivat sellaista haihattelua, ajatus kulki pilvien tasolla… Ikään kuin ajan myötä löytyvä syvä ymmärrys olisi luonnostaan todistanut taannoiset päämäärät virheiksi.

Vappu Taipale (s. 1940) ja Ilkka Taipale (s. 1942) eivät sulaudu tähän itsensäkieltäjien valtavirtaan. Kuutisen vuosikymmentä sitten nämä nuoret medisiinarit astuivat radikaalipolven kärkijoukkoihin – ja radikaaleina ovat pysyneet.

Se ei ole päivänpolitiikkaa vaan elämänasenne.

Ponnistelu rauhan ja sosiaalisen tasa-arvon hyväksi, globaali maailman parantamisen työ, on säilynyt pariskunnan ylimpänä arvona. Yhdessä kirjoitettu Taipaleella-teos piirtää heidän elämänpituista työkenttäänsä, luotuja kontakteja ja hankkeita niihin kytkeytyvine matkoineen.

Esitelmöintiä, valtavasti tapaamisia, tiedonvaihtoa.

Varsin uskomatonta menoa – ja silti tuntuu, että kirjan sivuille on tarttunut vain murto-osa kokemuksista. Mutta hyvä niinkin.

Taipaleilla on kaksi vakiintuneempaa matkustusperustetta. Varhaisempi niistä on IPPNW, ydinaseita vastustava lääkäriliike. Nobelilla 1985 palkittu rauhanjärjestö luotiin 1980, aktiiveja tuli yli blokkirajojen, ja Taipaleet ovat järjestön sisäpiiriä.

Maailmalle heitä vie myös yksi kirja, Ilkka Taipaleen 2006 toimittama 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta -teos. Käännöksiä on tipahdellut yli 50 kielellä – lisää on luvassa – ja Kalevalan jälkeen se on toiseksi käännetyin suomalaisteos.

Luontevaa, että aina uuden käännöksen ilmestyessä jossakin maailmankolkassa läsnä on kirjan iskujoukko, Taipaleet.

Vappu ja Ilkka Taipale vuoden 2007 valtiopäivien avajaisten avajaisoopperassa, Kansallisoopperan Punainen viiva -oopperassa 28. maaliskuuta 2007.

Vähemmän kunniakas on kirjan rahoitushistoria Suomessa. Kirjan sisältö on parasta (ja halpaa) maabrändiä, mutta käännöksiä ovat jättäneet tukematta Finpro, Team Finland, Business Finland, Sitra, OKM, UM:n kehy-osasto ja Suomi 100 -toimikunta.

Teos on levinnyt maailmalle pienin irtostipendein ja Taipaleiden omin varoin.

Tuloksia toisi jo muutama kymppitonni. Taipaleet vertaavat, että Jorma Ollilan luotsaaman Maabrändi-valtuuskunnan raportti vuonna 2010 maksoi 300 000 euroa – yksinpä brittikonsultti laskutti 150 000 euroa.

He matkustavat tasapainoisesti, kaikkiin ilmansuuntiin.

Harvinaisinta harvinaisuutta on pyrkiä ja päästä Pohjois-Koreaan puhumaan ydinaseita vastaan – ja tuppautua kaikissa takapajuloissakin vierailemaan vankiloissa ja mielisairaaloissa. Jossain käynti toteutuu, useinkaan ei. Kertomukset ovat karuja.

Entä kodittomien lasten armeijat maailman slummeissa? ”He asuvat kaduilla, metron käytävillä, hylätyillä tonteilla”, kuvasi katulapsille työnsä omistava Isä Chinchachoma tilanteen Mexico Cityssä 1993.

”Lapset eivät varsinaisesti jengiydy, vaan ovat ryhmässäkin yksin, koska taistelevat yksin omasta elämästään, ruoastaan ja makuupaikastaan. Minkäänlaista solidaarisuutta ei synny näissä olosuhteissa.”

Kaikkialla maailmassa ei ole otettu takapakkia, edistysaskeleitakin on raportoitavissa. Mutta yleiskuva on valoton.

Läheinen maa Taipaleille on Mosambik, itäafrikkalainen rantavaltio. He ovat käyneet siellä tiheästi ja tuntevat ystävinään lukeneistoa ja politiikan eliittiä.

Vapautuminen 1975 Portugalin siirtomaavallasta loi optimistista henkeä, mutta Taipaleiden kuulemat monet tiedot valottavat talouden umpikujaa ja lohdutonta korruptiota.

Pariskunnan satoihin matkoihin kuuluu, että usein he kutsuvat ihmisiä Suomeen. Se on poikinut hedelmällisiä hankkeita ja ystävyyksiä. Myös eksoottisia ruokareseptejä, joita on ripoteltu kirjan sivuille.

Taipaleella on aivan epätavanomainen matkakuvaus. Solidaarisuus, ihmisten universaali yhteys, ei tätä nykyä ole suosituimpia yhteiskuntatunnuksia, ja siksi onkin entistä arvokkaampaa korostaa sitä.

Vappu ja Ilkka, luodut kulkemaan.

Kommentti

Yö Dneprillä

”Ilkka ystävystyy nopeasti; hän on hyvä esimerkki ’hissipuheen’ osaajasta. Viidessä minuutissa syntyy yhteys, joka voi kantaa pitkälle”, Vappu Taipale luonnehtii miestään Taipaleella-kirjassa. Voin sanoa sen pitävän paikkansa.

Syksyllä 2015 kävin Kiovassa pienessä ryhmässä, johon Taipaleet kuuluivat. Ohjelmaa riitti: sotasairaalaa, ministeriöitä, asiantuntijoita…

Vaan vaikuttavin oli perjantai-ilta kardiologian huippuinstituutissa. Salissa oli monia kymmeniä nuoria lääkäreitä, jotka kuuntelivat hiirenhiljaa Ilkan ja Vapun esitystä – Suomen sote- ja koulutussysteemeistä!

Vappu oli hillitty ja analyyttinen, Ilkka vangitsevan innoittunut. Ilkka varasti show’n, ja meno vain tiheni jatkokutsuilla. Hänen ympärilleen kokoontui tiheä piiri, ja saarnaajamestari valisti ja hauskuutti opetuslapsiaan.

Missään en ole kuullut hyvinvointivaltiotamme kehutun yhtä tehoavasti.

Veli-Pekka Leppänen