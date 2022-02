Vantaan sellisurma on kuin suoraan Ylen esittämästä vankilasarjasta, jossa on tärkeä opetus

Brittiläinen vankiladraama Time - Sovituksen aika on suositeltavaa katsottavaa, kirjoittaa elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen.

Joskus todellisuus muistuttaa liikaa fiktiota.

Kuluneella viikolla Vantaan vankilan matkasellissä surmattiin nuorukainen, ja uutinen pisti väistämättä ajattelemaan tv:n uutuussarjaa Time – sovituksen aika.

Uutuussarja on brittiläinen, fiktiivinen, ja sijoittuu kuvitteelliseen vankilaan jossakin kaukana Liverpoolissa. Mutta Vantaan sellisurman kaltainen rikos olisi voinut sellaisenaan tapahtua myös Time-sarjassa. Sarjassa selliväkivalta on raakaa ja jokapäiväistä.

Väkivalta vankiloissa ja vankien välinen hierarkia ovat monille tuttuja juuri elokuvista ja tv-sarjoista.

Brittiläinen Time – sovituksen aika nousee lajityypissä kärkipäähän, ja yksi syy on karmeassa autenttisuuden vaikutelmassa. Se on myös ensimmäinen syy suositella sarjaa. Puikoissa on vuonna 1949 syntynyt käsikirjoittaja Jimmy McGovern, realistisen draaman tunnustettu mestari muun muassa Fitz ratkaisee -sarjan takaa.

Uutuudessaan McGovern tiimeineen kertoo tarinaa vangista ja hänen vartijastaan. Vanki on kuusikymppinen opettaja, joka tappaa pyöräilijän ajaessaan autoa humalassa. Hänen roolinsa on katua. Vanginvartija taas on perheenisä, joka sotkeutuu vankien kastijärjestelmään auttaakseen poikaansa. Vartijan kohdallaan moraalikysymys kuuluu: onko oikein tehdä väärin, jos uhrautuu toisen edestä?

Sivuhenkilöinä nähdään vasikoita tai sellaisiksi luultuja, lukutaidottomia konnia ja pelkääjiä. On myös huumekauppaa, jengejä ja sellitarkastuksia sekä yleisempi taso. ”Puolet vangeista pitäisi saada sairaalaan”, on yksi sarjan avainrepliikeistä. Vankila on heille väärä paikka.

Sarja on suositeltava toisestakin syystä: kerronnan oppituntina. Tv-sarjat ovat vuosia pidentyneet, jaksomäärät kasvaneet ja tarinat venyneet. Time – Sovituksen aika osoittaa, että vanhatkin keinot tepsivät edelleen. Kolme jaksoa riittää, kun tietää, mitä tekee.

On vielä yksi syy suositella Time-sarjaa, syistä kaikkein painavin. Sarja opettaa, miten pitäisi elää. Opetus on osuva, vaikkei olisi vankilaa koskaan nähnyt eikä suurempaa syyllisyyttä kantanut. Sarjassa opetuksen tarjoaa katuva väärintekijä, joka haluaa tunnustaa, pyytää anteeksi eikä selitellä. Hän haluaa vain jotenkin hyvittää. Ja mitä se tarkoittaa? Sitä että pyrkii elämään jokaisen päivän niin hyvin kuin mahdollista.

