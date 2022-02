The Voice of Finland on suurta teeskentelyä, ja olen kehittänyt ohjelmaan viha-rakkaus­suhteen

Olen kehittänyt kroonisen viha-rakkaussuhteen Voiceen, kirjoittaa elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen.

Suhteeni The Voice of Finlandiin on äitynyt krooniselle viha-rakkausasteelle.

Plussapuolelle me­nevät hienot laulut ja lauluäänet sekä osallis­tujien vil­pitön halu päästä esille. Kun onni on pieninä muruina maailmalla, lau­lu on siinä leikissä hyvä lohduttaja ja ilontuoja. Plussaa on sekin, että Voicessa korona ei näy.

Voice on myös siitä loistava, että kaikenlainen teeskentely kuuluu pelin henkeen. Tähtivalmentajat teeskentelevät palautteissaan, osallistujat teeskentelevät palautetta kuullessaan, ja me katsojat teeskentelemme, ettemme huomaa mitään.

Voiko kaikista tulla tähtiä? Ei mietitä sitä enempää. Tämä on The Voice of Finland!

Ohjelma kuin elämä itse, teeskentelyä sekin monin paikoin.

Juontaja Heikki Paasonen on myös plussien sarakkeessa. Samoin kuin valpas Maija Vilkkumaa, joka tuntuu valmentajista rehdeimmin teeskentelevältä samoin kuin Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki, joiden punk-retoriikkaan jättiteeskentely ei istu.

Entä ne Voicen miinukset? Sarakkeessa on usein Juha Tapio. Miksi, sitä minäkin mietin.

The Voice of Finlandin ties kuinka monennella kaudella tähtivalmentajina istuvat Sipe Santapukki (vas.), Maija Vilkkumaa, Juha Tapio, Anna Puu sekä Toni Wirtanen.

Kun kauden ensimmäinen laulaja aloitti, valmentajien tuolit kääntyivät heti. Paitsi yksi. Juha Tapio vielä ”mietti”. Jäi mieleen, kuten Juha Tapion nahkatakki, jossa vetoketjut. Miksi?

Välillä Juha Tapio tapittaa laulajaa kohti ja kysyy: ”Kuka sinä olet?” Se tuntuu jo liian lipevältä. Silloin ilmassa leijuu sanoja kuten intohimo, puhtaus ja sydän.

Vaan kuka sinä itse olet, Voicen Ridge, nahkatakkisi alla, sinä estradiviihteen teflonpannu? Kai sitä udella saa, kun ei sitä ole falskia kysyä tv:ssäkään. Ei todellakaan yllättänyt, että Anna Puu vertasi ensimmäisessä Voice-jaksossa Juha Tapiota Ridge Forresteriin.

Juha Tapio on hyvä-ääninen ja maan menestyneimpiä lauluntekijöitä, se tiedetään. Ja veistoksellinen. ”Kaljun myötä Juha Tapiosta tuli miehekkäämpi, veistoksellisempi ja jotenkin puhtaampi”, analysoi toinen velikulta, tyyliniekkamme Sami Sykkö vuonna 2013 Seurassa.

Ehkä muutakin? Siltä näyttää. Edellisviikolla Juha Tapiosta kuoriutui Voicessa muutakin kuin postikorttien sanastoa. Eteen tuli kilpailija, jonka esitys oli Juha Tapiosta epäaito! Siis liikaa teeskentelyä Voicessa! Mikä tv-hetki, tuntui todelta!

Nähtiin toinen Juha Tapio, pottumainen, jopa ikävä. Tilaan sitä Juha Tapiota lisää.

Helsingin Sanomat kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin The Voice of Finlandia esittävä Nelonen Media.