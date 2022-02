Tunteet eivät välity Ben Sombogaartin elokuvassa.

Draama

Paras ystäväni Anne Frank ★★

Mijn beste vriendin Anne Frank, Hollanti 2021

Netflix

Holokaustin tunnetuimpiin uhreihin lukeutuva Anne Frank (1929–1945) on ollut viime aikoina jälleen otsikoissa, 77 vuotta kuolemansa jälkeen.

Teini-ikäinen Frank piti päiväkirjaa Amsterdamissa saksalaismiehityksen aikana. Hän piileksi perheineen natseilta yli kaksi vuotta, kunnes joku ilmiantoi heidät elokuussa 1944. Frank kuoli Bergen-Belsenin keskitysleirillä maaliskuussa 1945. Vuonna 1947 julkaistusta päiväkirjasta tuli bestseller.

Tammikuussa uutisoitiin laajasti kansainvälisen tutkimusryhmän kuusivuotisesta urakasta, jonka tuloksena oli saatu selville, ainakin melkein, kuka ilmiantoi Frankin perheen. ”Melko varmana” tietona kerrottiin käräyttäjän olleen juutalainen notaari, vuonna 1950 kuollut Arnold van den Bergh.

Sittemmin tutkimustulos on jo ehditty kyseenalaistamaan laajasti.

Frankin kohtalo kiinnostaa siis edelleen. Siitä kertoo tietysti myös valtava määrä erilaisia Anne Frank -aiheisia kulttuurituotteita, joita edelleen tehdään. Hollantilaisen Ben Sombogaartin ohjaama Paras ystäväni Anne Frank on tuoreimpia esimerkkejä. Viime syksynä ensi-iltansa saanut elokuva oli kotimaassaan kassamagneetti, ja nyt se katseltavissa myös Netflixissä.

Draama kuvaa tapahtumia Frankin ystävän, Hanneli Goslarin, vinkkelistä. Myös Goslar päätyi keskitysleirille mutta selvisi elossa. Juuri Bergen-Belsenissä ystävysten tiet kohtasivat viimeisen kerran.

Tuo kohtaaminen on myös Sombogaartin elokuvan kliimaksi. Sitä kohti edetään loikkimalla kahden aikatason välillä. Elämä Amsterdamissa on valon ja tirskuvien tyttöjen täyteistä, vaikka juutalaisten sorto on jo arkipäivää. Kontrastina tälle nähdään harmaa ja ankea keskitysleiritodellisuus raakalaismaisine natseineen.

Tammikuinen uutisointi herättää tietysti uteliaisuuden, josko Frankien käräyttämiseen otettaisiin kantaa myös elokuvassa. Turha luulo. Elokuva pysyttelee tiukasti Goslarin näkökulmassa, eikä ryhdy kaivelemaan tai selittämään tapahtumien taustoja.

Väitän, että rajaus toimisi paremmin, jos Sombogaart pysyttelisi sairaanhoitajan urasta haaveilevan, vastuuntuntoisen Hannelin (Josephine Arendsen) ja kujeilevamman Annen (Aiko Beemsterboer) kasvuvuosien kuvaamisessa. Tyttöjen yritys elää normaalia nuoruutta täysin epänormaalissa ympäristössä ravistelisi varsin tavanomaista keskitysleirikuvausta väkevämmin.

Sombogaart ei kuitenkaan tee kunnollista valintaa. Sekä tyttöjen ystävyys että natsien hirmuvalta jäävät pinnalliseksi esittelyksi. Pääosia näyttelevät Arendsen ja Beemsterboer eivät hekään saa tuskaisaa tarinaa kerrottua niin, että se liikuttaisi.