Julkkisten seikkailuohjelma yrittää naurattaa puujalkavitseillä, mutta sitä katsoessaan on vaikea ymmärtää, mistä edes on kyse

Uusi seikkailureality on hämmentävä kokemus, jossa Pelkokerroin-tyyliset tehtävät kohtaavat slapstick-tasoisen huumorin.

”Nuppu on sellainen influuseri.”

”Onko?”

”On on, se luo ihan uutta. Vaikuttaja.”

”Niin, siis että ei ole influenssa. Ei ole nuha. Mulla meni sekaisin nää sanat.”

MTV3:n uutta koko perheen viihdeohjelmaa on ehtinyt kulua vain parisen minuuttia, ja huumorin taso on käynyt selväksi heti kättelyssä. Sanailemassa ovat Aku Hirviniemi ja Janne Kataja, jotka seisoskelevat safarivaatteissaan näköalatornissa ja esittävät tiirailevansa kiikareillaan viidakkoon saapuneita julkisuuden henkilöitä.

Julkkikset on viihteen nimissä sullottu tynnyreihin. Sieltä he kömpivät esiin puettuna mahdollisimman karikatyyrimäisiin vaatteisiin. Tangokuningas Kyösti Mäkimattila tulee esiin tummassa puvussa ja punainen ruusu kädessään, Miss Suomi Sara Sieppi leopardikuvioisessa mekossa ja ison matkalaukun kera, ja valmentaja Sakari Pietilällä on fläppitaulu.

Kun julkkikset pääsevät kilpailemaan, Antonio Floresin ja Satu Silvon välisessä tietovisassa hauskuutetaan katsojia sillä, että molempien kasvoille ammutaan räjähtäviä väripanoksia.

Pari viikkoa sitten alkanut Olen julkkis... Päästäkää minut pois! edustaa yhtä suomalaisen tv-viihteen tämän hetken yleisintä tyylilajia: ohjelmaa, jossa joukko suomalaisia julkisuuden henkilöitä lähetetään kilpailemaan erinäisissä tehtävissä.

Olen julkkis pohjautuu brittiläiseen formaattiin I’m a Celebrity, Get Me Out of Here, ja ainakin se pyrkii erottautumaan muista lajityypin ohjelmista. Esimerkiksi Selviytyjät on ollut puuduttavuuteen asti hitaasti etenevää vakavahenkistä kilpailua, mutta Olen julkkis on jotain ihan muuta.

Ensimmäistä jaksoa katsoessa ei vain ole selvää, onko kyseessä ollenkaan reality-ohjelma vai ihan puhtaasti käsikirjoitettu sketsiviihde. Huumori lähentelee slapstick-tason yksinkertaisuutta, ja kotisohvalla vitsit lähinnä kiusaannuttavat. Lapsikatsojia influenssa-sanaleikit ja hölmöt asut ehkä naurattavat.

Seuraavissa jaksoissa kohellus vähenee, kun julkkikset pääsevät oleilemaan leirissään ja esimerkiksi syömään iljettäviä asioita Pelkokerroin-hengessä. Aina välillä esiin silti pomppaavat Kataja ja Hirviniemi kertomaan kaskuja. Kun räppäri Sini Sabotage yökkii syödessään kalansilmäsoppaa, Kataja pyytää Kyösti Mäkimattilaa laulamaan tälle Sinun silmiesi tähden -kappaleen. Ja Mäkimattilahan laulaa.

Kokemus on hämmentävä. Katsojaluvuista voi päätellä, että hämmennys on vaivannut monia muitakin. Ensimmäisellä viikolla ohjelman keskikatsojamäärä oli 715 000. Kahdessa viikossa luvusta on kadonnut lähes puolet.

Puujalkahuumorin ja seikkailurealityn sekoitus on uudenlainen idea. Eri asia on, onko se idea, jota suomalaiset tv-katsojat ovat kaivanneet.