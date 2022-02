Salaperäinen taksifirma tarjoaa kyytien sijaan kostopalveluja – Sarjakuvaan perustuvan trillerin toiminta on suoraviivaista ja hahmot karikatyyreja

Eteläkorealaisen Taxi Driver -sarjan kuusitoistaosainen avauskausi on reilusti ylimitoitettu.

Taksikuski Kim Do-gi (Lee Je-hoon) on oikea kostajan perikuva: hiljainen, tehokas ja traumatisoitunut.

Erehdyin joskus luulemaan, että amerikkalaiset ovat pahimpia ujuttamaan autopornoa elokuviin ja tv-sarjoihin. Taxi Driver -sarjan perusteella eteläkorealaiset ovat vähintään samalla viivalla. Jännityssarjassa kaasujalka on herkässä ja kamera nuolee peltiä lähes kaikista mahdollisista kulmista. Korni syntikkajytke virittää oikeaan tunnelmaan.

Taxi Driver (2021–) perustuu alun perin älypuhelimille julkaistuun Carlosin ja Lee Jae-jinin sarjakuvaan. Tietty sarjakuvamaisuus paistaa läpi myös tv-sarjassa: toiminta on äärimmäisen suoraviivaista ja hahmot karikatyyreja.

Sarjan moottorina on kosto. Rikoksen uhreja auttavan Sinilintu-järjestön suojissa toimii taksifirma, jonka liikeidea ei perustu niinkään ihmisten kuljettamiseen vaan oikeuden ottamiseen omiin käsiin. Rainbow-taksin puoleen voi kääntyä jokainen, joka haluaa kostaa.

Vaikka kosto kumpuaa henkilökohtaisesta kokemuksesta, taksikostajat hakevat laajempaa oikeutusta toiminnalleen. ”Yhteiskunta luo hirviöitä”, sanoo ryhmän pomo Jang Sung-chul (Kim Eui-sung).

Ryhmään rekrytoidaan Kim Do-gi (Lee Je-hoon), joka onkin oikea kostajan perikuva: hiljainen, tehokas ja traumatisoitunut. Tiimiin kuuluu tietysti myös yksi kaiken taitava hakkeri (Pyo Ye-jin) sekä hölmöilevät jokapaikanhöylät.

Lähes kaikilla kostajista on taustallaan tragedia, joilla selitetään heidän liittymistään porukkaan. Henkilökohtainen kosto vaikuttaa siis olevan heidänkin motiivinsa, vaikka kuinka muuta yritettäisiin katsojalle väittää.

Avausjaksossa koston taksienkelit rankaisevat vankilasta vapautunutta seksuaalirikollista sekä konnia, jotka olivat kiduttaneet kehitysvammaista nuorta naista.

Vaikka kostajat hoitavat hommansa katseilta piilossa, vähitellen viranomaiset alkavat päästä heidän jäljilleen. Tästä seuraa varsin kaavamainen juonikulku itse kostokeissien rinnalle.

On sinänsä tervetullutta, että lineaarisen television puolella näytetään sisältöjä, joiden alkuperämaa on muualla kuin Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Silti peräti kuusitoistaosainen avauskausi on ainakin parin ensimmäisen jakson perusteella reilusti ylimitoitettu.

Jonkinlaista kulttisuosiota sarjalle voisi ehkä povata, ellei tv- ja suoratoistomaailma olisi jo ennestään täynnä laadukkaampaakin bulkkia.

Taxi Driver, Sub klo 23.20 ja MTV-palvelu. (K16)