As We See It toteuttaa monen toiveen: autistisia kämppäkavereita esittävät autistiset näyttelijät

Itse sarjaa vaivaa alkupuolella liika osoittelevuus.

Helsingin Sanomat haastatteli vuosi sitten opiskelija ja kampanjoija Rosanna Katajaa, joka kritisoi elokuvien ja tv-sarjojen harhaanjohtavaa ja stereotyyppistä kuvaa ihmisistä autismin kirjolla. Hän myös toivoi, että autistirooleissa nähtäisiin autistisia näyttelijöitä.

Näin tapahtuukin Prime Videon uudessa draamasarjassa As We See It (2022–). Israelilaissarjaan pohjautuva As We See It kertoo kolmesta kaksikymppisestä kämppiksestä, jotka opiskelevat itsenäistä elämää Los Angelesissa. Autismi on sarjan henkilöille elämää hankaloittava ja rajoittava tekijä.

Ylipainosta kärsivälle Harrisonille (Albert Rutecki) jo kotoa lähteminen on vaikeaa. Jack (Rick Glassman) käy töissä, mutta puutteelliset sosiaaliset taidot vaikeuttavat pärjäämistä töissä ja töiden ulkopuolella.

Pikaruokalassa työskentelevä Violet (Sue Ann Pien) haluaisi kovasti löytää poikaystävän, nimenomaan ei-autistisen sellaisen. Hahmo on sikälikin kiinnostava, että elokuvien ja tv-sarjojen autistiset hahmot ovat perinteisesti olleet miehiä.

Se, että sarjan päähenkilöinä nähdään kolme eri tavoin autistista ihmistä, tekee autismin käsittelystä monimuotoisempaa ja realistisempaa.

Sarjan sanoma onkin mitä humaanein, mutta alkupuolella sarjaa vaivaa liika osoittelevuus.

Autistiset näyttelijät taas onnistuvat paremmin kuin hyvin. Näyttelijäntyössä on poikkeuksellista inhimillisyyttä ja rikkautta.

As We See It, Prime Video.