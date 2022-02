Väinö Karjalainen on kotimaisen rockin halutuimpia uusia tekijöitä, ja nyt hän sai suurimman työnsä: isänsä J. Karjalaisen levyn

Toisen polven rock-ammattilainen tekee mielellään asioita vanhaan tyyliin, mutta karttaa retroilua.

Kun J. Karjalaisen keväällä ilmestyvä uusi albumi alkoi olla loppusuoralla, Väinö Karjalainen kysyi, merkitäänkö levyn tuottajaksi Jukka ja Väinö.

J. Karjalainen vastasi pojalleen, että ”sun homma on ollut pitää homma hallinnassa eikä minua tarvitse siihen sotkea”.

Kenelle tahansa suomalaiselle tuottajalle olisi tärkeä meriitti tehdä levyä J. Karjalaisen kaltaisen artistin kanssa. Väinö Karjalainen, 27, on tuottanut, äänittänyt ja miksannut jo useita kotimaisia artisteja, kuten uuden polven mielenkiintoisimpiin rockyhtyeisiin kuuluvia Ursus Factorya ja Arppaa, mutta J. Karjalaisen levy on hänen tähänastisen uransa suurin ja näkyvin työ tuottajana.

Isän työpariksi päätyminen on Väinö Karjalaisen mukaan yksi osa hänen uraansa musiikin ammattilaisena. Karjalaiset olivat puhuneet vuosien varrella että ”joskus voisi tehdä jotain yhdessä”.

Väinö Karjalaisen molemmat vanhemmat ovat artisteja. Äiti Kati Bergman on muusikko, laulaja ja näyttelijä. Karjalainen sanoo, että vanhemmat eivät ohjailleet häntä ammatinvalinnassa.

”Mun tämänhetkinen ammatti onkin monella tavalla erilainen kuin vanhemmilla. Teen työtä enemmän taustajoukoissa ja tietysti myös soitan.”

Karjalainen istuu Helsingin Vallilassa sijaitsevan pienen studion äänitystilassa, jossa äänitettiin myös J. Karjalaisen yhtyettä. Väinö Karjalainen pyörittää studiota yhdessä Pimeys-yhtyeessä aiemmin soittaneen ja nyttemmin sooloartistiksi siirtyneen Pekka Nisun kanssa.

Karjalainen on nuori mies, mutta monessa mielessä vanhan liiton soittaja. Hän kävi Sibelius-lukiota, jonka entisiä oppilaita on nähty muun muassa The Rasmuksen, Von Hertzen Brothersin ja Santa Cruzin riveissä.

Sen enempää musiikkia Karjalainen ei halunnut opiskella. Lukioaikoina hän kokeili monenlaisia musiikkityylejä ja julkaisi Soundcloudissa kappaleitaan. Osa elektronista, osa akustisempaa, elokuvahenkistä instrumentaalimusiikkia, soulia ja jazzia.

Hänestä ei tullut lauluntekijää eikä päätoimista soittajaa vaan ”muusikko/äänittäjä/miksaaja/tuottaja”, kuten hän sähköpostiviestinsä allekirjoituksessa muotoilee.

”Jos olisin lähtenyt opiskelemaan musiikkia ja valmistunut muusikoksi, niin pudotus olisi voinut olla kova, jos olisi käynyt niin, että se ei ollut sitä mitä odotti”, hän sanoo.

Sen sijaan Karjalainen pääsi Helsingin yliopistoon lukemaan fysiikkaa. Hänen pääaineensa on teoreettinen fysiikka. Se on melko harvinainen valinta suomalaiselle rockmuusikolle, mutta ei ainut lajiaan. Teoreettisen fysiikan opintojen jälkeen muusikoksi, äänittäjäksi, miksaajaksi ja tuottajaksi päätyi aikoinaan myös Eppu Normaalin Pantse Syrjä.

Fysiikan opiskelu on Karjalaisen mielestä vaikuttanut jonkin verran siihen, että hän on erikoistunut juuri äänittämiseen ja tuottamiseen.

”Hyvin teknisten asioiden peilautuminen taiteeseen on tosi mielenkiintoista”, hän sanoo.

”Joku tuo biisin, josta en voi ymmärtää, mistä se on tempaistu. Välillä tuntuu niin mystiseltä, miten joku pystyy kehittelemään sellaisia sanoja ja tekstejä. Kun sen pystyy vangitsemaan vähän konkreettisempaan muotoon, niin se on tosi jalo tavoite.”

Karjalainen on kiinnostunut musiikkilaitteista ja vanhasta teknologiasta. ”Ehkä siinä on se fysiikkatausta.”

Karjalainen sanoo vetävänsä tiukkaa linjaa ja tekevänsä vain sitä mikä tuntuu omalta ja mielekkäältä. Hän tuntee paljon muusikoita, jotka nauttivat soittamisesta niin paljon, että lähtevät mielellään monenlaisiin projekteihin vain saadakseen soittaa. Varusmiespalveluksessakin he hakeutuivat varusmiessoittokuntaan samasta syystä.

”Mun mielestä sotameininki ja musa kuulostaa ihan hirveältä yhdistelmältä”, Karjalainen sanoo.

Jo lukioajoista lähtien Karjalainen on soittanut bassoa rockyhtye Tiisussa. Yhtye syntyi koulussa toisiinsa tutustuneista nuorista soittajista, ja sen omintakeinen tyyli ja laulaja-kitaristi Henrik Illikaisen kappaleet ja lyriikat saivat nopeasti huomiota.

Tiisun kappaleet ovat erottuneet kotimaisesta listapopista ja rockista, ja sitä on pidetty kaikessa omalaatuisuudessaan myös ärsyttävänä.

”Voin oikein hyvin ymmärtää, miksi se bändi ärsyttää”, Karjalainen sanoo.

”Korkealta laulaminen ja tietyllä tavalla nokkelat sanoitukset. Kepeäksi luokiteltava instrumentaatio yhdistettynä rock-kontekstiin. Onhan siinä resepti.”

Tammikuussa Tiisu julkaisi kolmannen albuminsa. Sen tuottajaksi on merkitty koko yhtye, mutta Karjalainen on nimetty ”vastaavaksi tuottajaksi”.

”Olen iloinen siitä, että siinä on ne värikkäät biisit ja soundit ja iloinen meininki semmoisessa paketissa, joka ei toivottavasti aja vanhoja faneja pois, vaan kiinnostaa ehkä vähän laajempaa yleisöä, eikä siinä tule ensimmäiseksi sitä ärsytysreaktiota.”

Tiisua ja kaikkia Karjalaisen tuottamia artisteja yhdistää ainakin se, että ne voi luokitella tyyliltään vaihtoehtoisiksi. Karjalainen itse sanoo ihmettelevänsä, milloin niistä on tullut vaihtoehtoisia, koska ”siinähän vaan rokkibändi soittaa ja biiseissä on suhteellisen tutun tuntuinen harmonia”.

Hän ymmärtää, että esimerkiksi Arpan musiikissa on paljon kaikuja vanhempien suomalaisten artistien tyylistä, toisin kuin modernissa listapopissa. Hän ei kuitenkaan halua tehdä retromusiikkia, jossa toistetaan uskollisesti jotain vanhaa tyyliä. Vanhojen musiikkityylien vaikutuskin on hänen mielestään usein viitteellistä.

”Me on fiilistelty esimerkiksi Michael Kiwanukaa ja Khruangbiniä, joista heti kuulee, mitä vanhaa niissä on. Mutta sitten kun niitä vertaa siihen vanhaan, jolta luulet sen kuulostavan, niin eihän se ole yhtään samanlaista.”

Väinö Karjalainen soittaa Tiisun lisäksi myös kitaristi Pekka Laineen yhtyeessä, joka tosin on päässyt tekemään koronarajoitusten takia vain yhden keikan. Laineen instrumentaalisävellyksiä soittavassa kokoonpanossa ikähaitari on laaja, sillä reilusti yli viisikymppisen johtajan komppiryhmässä on Karjalaisen lisäksi 21-vuotias rumpali Mooses Kuloniemi, toisen polven muusikko hänkin.

”Jos joku niin se on sitä oikeaa vaihtoehtomusiikkia”, Karjalainen sanoo ja virnistää.

”Tuottajan pitää osata tunnistaa se hetki, milloin joku juttu otetaan talteen ja milloin pitää vielä säätää”, Väinö Karjalainen sanoo.

Myös J. Karjalaisen tuleva albumi on tietyssä mielessä vaihtoehtoinen. Tällä kertaa lauluntekijää säestämään on kutsuttu suuri joukko soittajia, joista osa on J. Karjalaisen entisiä ja nykyisiä luottomuusikoita, mutta jotkut ovat mukana ensi kertaa.

”Suuri osa levyn biiseistä ei ole oikeastaan bändibiisejä, vaan niihin on mietitty, kuka soittaja olisi tässä se paras valinta. Ehkä tässä on jollain tavalla saavutettu uusia asioita, joista Jukka on aina välillä puhunut.”

Tulevilla keikoilla J. Karjalaista säestää kuitenkin tutuksi tullut kokoonpano.

Väinö Karjalainen on kuullut isänsä musiikkia läpi elämänsä ja osaa arvioida sitä nyt aikuisena myös ammattilaisen roolista.

”Onhan siellä ollut muutoksia. Ihan vanhassa tuotannossa oli paljon vanhan soulin vaikutteita, ja jos kuuntelee 90-luvun Electric Saunan levyjä, niin siellähän on todella 90’s-alt-soundi, todella happoinen rumpuluuppi. Sitten mentiin johonkin aivan muualle, bluegrassiin ja Lännen-Jukka-hommaan ja sitten taas rockiin. Silti niissä on enemmän samankaltaisuuksia kuin eroavaisuuksia. Ne melodiat ja tekstit on niin vahvoja, että ne voi paketoida monella tavalla.”

Karjalaisen studion lattialla on hieno matto, joka myös vaimentaa tilan kaikua.

Mutta kuullaanko joskus myös Väinö Karjalaisen tekemiä ja esittämiä kappaleita?

”Jossain vaiheessa varmasti tulee vielä jotain ihan omaa väinökarjalaismusaa, mutta tällä hetkellä olen kuitenkin niin tyytyväinen siihen, mitä voin tehdä muiden kanssa”, hän sanoo.

”Ei mulla ole Tiisussa koskaan tullut sellaista fiilistä, että pääsisinpä kolme metriä tuonne päin. Mä olen ollut ihan mielelläni siellä rumpusetin vieressä.”