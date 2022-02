Historian ystäväin liitto valitsi Vuoden 2021 historiateokseksi Timo Miettisen teoksen Eurooppa, poliittisen yhteisön historia.

Historian ystäväin liitto on jakanut vuotuisen historiateoksen palkinnon Suomalaisilla historiapäivillä. Vuoden 2021 historiateokseksi on valittu Timo Miettisen teos Eurooppa, poliittisen yhteisön historia (Teos).

Kyseessä on yleistajuinen johdatus Eurooppaan poliittisena yhteisönä. Teos vie Euroopan filosofisiin ja aatehistoriallisiin juuriin aina antiikista lähtien.

Teoksen kirjoittaja filosofian tohtori, dosentti Timo Miettinen (s.1981) toimii tutkijana Helsingin yliopistossa.

Palkintoperusteluiden mukaan teos muistuttaa lukijaa siitä, kuinka vaikeaa nykyisyyden hahmottaminen ja tulevaisuuden ennakoiminen on, jos ei tunne historiaa

Teoksen kerrotaan tarjoavan uutta merkityksellistä historiatietoa, mutta palkinnonantajien mukaan kirjan ansio on myös siinä, että se auttaa lukijaansa pohtimaan tuttua historiaa uusin silmin ja oivaltamaan asioiden välille uusia yhteyksiä.

Historian ystäväin liitto nostaa esiin myös sen, kuinka Miettinen haastaa lukijaa kysyessään, onko historian muistaminen aina siunauksellista. ”Euroopan unionin ytimessähän on maailmansotien ja totalitarismin muistamisen velvoite. Miettisen kanta on tässä keskustelussa maltillinen: historia on oppimisen lähde, mutta myös unohtamisella on oma tehtävänsä”, palkintoperusteluissa sanotaan.

Historian ystäväin liitto on jakanut palkintoa vuodesta 1973 lähtien. Valintakriteerinä on, että palkittava teos edistää historiallisen tietämyksen laajenemista ja syvenemistä. Teoksen tulee olla historiantutkimus, joka avaa uusia näkökulmia historiaan tai käyttää uutta lähdemateriaalia ja on suunnattu laajalle yleisölle.

Ehdotuksia voi tehdä yleisö, ja liiton hallitus valitsee osan niistä kolmihenkisen raadin käsittelyyn. Raatiin kuuluvat lehtori Vuokko Aromaa, opetusneuvos Ville Marjomäki ja puheenjohtaja, professori Tiina Kinnunen.