Helsingin kaduilla on voinut jo vuosia törmätä puhuviin viemärinkansiin – Niiden takana on Denise Ziegler, jonka töitä pääsee ihastelemaan nyt myös galleriaan

”Olen kaukolämmön kansi, maanalaisten käytävien vartija”, viestittää viemärinkansi, joka onkin taideteos.

Denise Ziegler: Go Hard – Door Closes, 2022.

Nykytaide

Denise Ziegler: Kotona liikkeessä 27.2. saakka galleria Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16). Ti–su 11–17.

Koti kulkee Denise Zieglerin Kotona liikkeessä -näyttelyn jokaisen teoksen mukana.

Kodinomaisuus voi tarkoittaa Pallogrillinä (2010) paikasta toiseen siirtyvää keittiötä tai lapsen lepopaikkana kulkeutuvaa pyörän turvaistuinta.

Denise Zieglerin teoksiin on saattanut törmätä vuosien aikana kaupunkitilassa huomaamattaan. Esimerkiksi Helsingin kaupungin taidemuseo Hamin kokoelmiin kuuluva teossarja Epigrammeja Helsingin kaupungin jalankulkijoille (1999) käsittää kahdeksan eri puolille kaupunkia sijoitettua viemärinkantta.

Yliopistonkadulla Porthanian edessä seisoskellessa silmiin voi osua maanrajassa teksti: ”Olen kaukolämmön kansi, maanalaisten käytävien vartija.”

Denise Ziegler: Esineet oppivat, 2022.

Epigrammiveistosten sarja kuvaa hyvin Zieglerin teosten luonnetta hiljaisen lymyilevinä ja runollisina. Usein teokset kohtaa sattumalta ja ne saattavat paljastua taiteeksi vasta myöhemmin.

Galleriatilaan tuotuna työt antautuvat kuitenkin lähemmälle tarkastelulle.

Nähdessäni ensimmäisen kerran gallerian ovensuussa huputetun pallogrillin ja kaksi polkupyörää huomaan kuitenkin ajattelevani samaan tapaan kuin kaupungissa nykytaideteokseen törmätessä: onko tuossa teos?

Kotona liikkeessä -näyttelyssä tehdään monia hienovaraisia vihjeitä katseen ja taiteen suhteesta. Täytyykö taidetta kokea aina vakavasti sen ääreen pysähtyen vai voiko hajamielisesti keskellä arkea kohdattu taide tarjota vahvoja muistoja?

Denise Ziegler: Neljä diaa, 2022.

Jonkinlaisista ohimenevien hetkien muistoluonteesta puhuu Neljä diaa (2022), jossa gallerian ikkunalle asetetut diamaiset kehykset ohjaavat katsomaan Iso Roobertinkatua kuin lomakuvia tai elokuvaa.

Useissa näyttelyn teoksissa etsitään suojaisaa lepopaikkaa urbaanista vilinästä. Videolla Go Hard – Door Closes (2022) on löydetty rauhallinen lukusoppi jäähallin katsomosta. Kupariputkista ja tyhjistä pahvisista ruokapaketeista rakennettu Esineet oppivat (2022) on mahdollisimman intiimin kokemuksen, suihkussa käymisen, esitys.

Joskus kaupungista on kuitenkin vaikea löytää tilaa, jossa levätä.

Zieglerin teokset eivät ehdota mitään julkisen tilan käytöstä suoraan. Jonkinlaista kysymyksen pysähtymisen luonteesta esittää kuitenkin Parkkiruutu 24h (2016), jonka pysäköintiruutuja merkitsevät virkatut puuvillakaistaleet lienevät syntyneet sopivan suojaisassa paikassa pitkään ja hartaasti hyggeilemällä.

Lue lisää: Helsingin taidemuseossa avautui näyttely, joka perustuu pelilliseen ideaan – ja se voi viedä mukanaan syviinkin vesiin

Lue lisää: Näe nämä näyttelyt viikonloppuna: maalaustaiteen jättiläisiä, valokuvataiteen synty, viidakkoa ja bambin lähikuva