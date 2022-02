Cannes

Kun ohjaaja Juho Kuosmanen otti Cannesin elokuvajuhlilla vastaan festivaalin kakkospalkinnon, hän ei noussut lavalle yksin. Grand Prix -palkinto jaettiin kahden elokuvan kesken: Hytti nro 6:n lisäksi sen sai myös iranilaisen Asghar Farhadin Ghahreman, suomeksi Sankari.

Omanlainen saavutus sekin Kuosmaselle – päästä jakamaan palkinto Farhadin, arthouse-elokuvan todellisen raskassarjalaisen kanssa.

Farhadi, 49, on nimittäin tämän hetken tunnetuin ja arvostetuin iranilainen elokuvantekijä. Hän on esimerkiksi voittanut ei-englanninkielisen elokuvan Oscarin kahdesti, elokuvillaan Nader ja Simin: Ero (2011) ja The Salesman (2016).

Vain harva ohjaaja on saanut kyseisen pystin useammin kuin kerran. Farhadin lisäksi siihen ovat yltäneet vain edesmenneet elokuvaikonit Vittorio de Sica, Federico Fellini, Ingman Bergman, René Clément ja Akira Kurosawa.

Sankari pääsi tämän vuoden Oscar-kisassa niin sanotulle shortlistille, mutta ei lopullisten viiden ei-englanninkielisen eli kansainvälisen ehdokaselokuvan joukkoon. Sama kohtalo oli Hytti nro 6:lla.

Farhadi ja Juho Kuosmanen vastaanottivat Grand Prix -palkinnon yhdessä Cannesin päätösgaalassa. Palkinto luovutettiin jaetusti Sankarille sekä Hytti nro 6:lle.

Farhadin suosiota ilman ehdokkuutta jääminen ei enää hetkauta. Sankari on saanut taas kerran erinomaisia arvioita kriitikoilta ympäri maailman. Suomen teatterilevitys alkaa tänä perjantaina.

Sankarin keskushenkilö on miljoonakaupunki Šīrāzissa asuva Rahim (Amir Jadidi), joka on joutunut vankilaan maksamattomien velkojen vuoksi. Vankilalomallaan hän saa kuulla naisystävänsä Farkhondehin (Sahar Goldoost) löytäneen bussipysäkiltä käsilaukullisen kultakolikoita. Kaksikko yrittää kaupata kolikot, mutta niiden arvo onkin pienempi kuin he luulevat eikä saatu summa riittäisi Rahimin velkojen kuittaukseen.

Kun Rahimin sisko näkee käsilaukun ja ihmettelee, mistä se on peräisin, Rahim narraa löytäneensä sen itse ja aikovansa palauttaa laukun sen omistajalle. Ilmoituslappusten avulla omistaja löytyykin ja saa laukkunsa takaisin kolikoineen. Rahim päätyy tv-haastatteluun ”pyyteettömän” tekonsa johdosta ja nousee äkkijulkkikseksi. Mutta kun valheet seuraavat toistaan, alkaa arjen sankarin – josta moni muukin pyrkii hyötymään – asema pian horjua.

Yksi elokuvan keskeinen elementti on sosiaalinen media ja sen armottomuus: somemaailmassa ihminen voidaan nostaa jalustalle salamannopeasti, ja yhtä pikavauhtia maine saattaa olla mennyttä.

HS tapasi ohjaaja-käsikirjoittaja Farhadin Cannesissa heinäkuussa ennen festivaalin palkintogaalaa.

Hän kertoo haastattelussa, ettei hänen tarkoituksensa ollut alkujaan lähteä tekemään sosiaaliseen mediaan kytkeytyvää elokuvaa.

”Tarinan pääteema on yhden ihmisen nopea ’nousu ja tuho’. Ihmisen, joka päätyy äkkiä valokeilaan ilman, että hän on tehnyt asian eteen mitään. En itse asiassa edes arvannut etukäteen, että sosiaalinen media tulisi olemaan niin tärkeä osa tarinaa”, Farhadi selittää tulkin välityksellä.

”Päähenkilön nousun ja tuhon piti kuitenkin tapahtua nopeasti, ja sen vuoksi sosiaalinen media oli syytä ottaa tarinaan mukaan.”

Farhadi kertoo, että samalla tavalla kuin länsimaissa, myös Iranissa käytännössä kaikki ihmiset ovat somessa ja kommunikoivat sitä kautta.

”Joissakin somealustoissa sisällöt ovat valtion ’suodattamia’, mutta niissäkin ihmiset osaavat aina kiertää rajoituksia”, hän sanoo.

Itsekin Farhadi käyttää somea: Twitterissä ja Facebookissa hän ei kuulemma ole, mutta Instagramissa kyllä.

Eräs haastattelijaryhmään kuuluva toimittaja huikkaa, että alkaakin sitten seuraamaan Farhadia IG:ssä.

”En ole siellä omalla nimelläni”, Farhadi huomauttaa.

(Virallinen ohjaajatili hänellä kyllä on Instagramissa omalla nimellään.)

Amir Jadidi esittää Sankarin päähenkilöä, äkkijulkkikseksi nousevaa Rahimia.

Erinomaisen vetävästi kirjoitettu ja ohjattu Sankari on malliesimerkki Farhadin tavasta tehdä elokuvia. Tarina on universaali ja toimii vaivatta länsimaisellekin katsojalle. Iranilainen yhteiskunta ja kulttuuri tuovat siihen kuitenkin omat erityispiirteensä.

Sankarissa silmiinpistävin piirre on päähenkilö Rahimin vankeustuomio. Hän on joutunut kiven sisään, koska ei ole pystynyt maksamaan langoltaan lainaamaa rahasummaa tälle takaisin.

”Se on melko monimutkainen oikeudellinen systeemi”, Farhadi sanoo.

”Yksinkertaistettuna: kun kaksi ihmistä sopii keskenään tietyn rahasumman lainaamisesta, he voivat määritellä sille ehdot. Niiden mukaan lainan antaja voi tehdä valituksen, mikäli ei saa lainaamaansa rahaa määräajassa takaisin. Ja valituksen perusteella lainan ottaja voidaan laittaa vankilaan, mikäli tämä ei pysty maksamaan.”

Omaa mielipidettään tästä lainkirjaimesta – tai Iranin oikeusjärjestelmästä muutenkaan – Farhadi ei haastattelussa kerro.

Samoin on hänen elokuvissaan. Niissä voi nähdä kritiikkiä iranilaista yhteiskuntaa kohtaan, mutta Farhadi ei alleviivaa mitään. Hän vain esittää asiat toteavasti; näyttää, ei ota kantaa.

Farhadin mukaan esimerkiksi oikeussysteemin kuvaaminen on hänelle ennen muuta tapa luoda tarinaan konflikti ja kriisi, osa kerronnan mekaniikkaa.

”Jos hissi menee kerroksesta toiseen, ei siinä ole tarinaa. Jos se jää jumiin kerrosten väliin, siinä on tarina. Se on dramaattinen keino.”

”Mutta se on totta, että elokuvissani valtio on usein jollain tavalla läsnä tarinoissa, koska se on Iranissa läsnä ihmisten elämässä”, hän sanoo.

Iranissa myös valtion elokuvasensuuri on vahva. Sen joutui omakohtaisesti kokemaan muun muassa ohjaaja Mohammad Rasoulof, jonka kuolemantuomiota rajusti käsittelevä There is No Evil voitti Berliinin elokuvajuhlien pääpalkinnon 2020, mutta kiellettiin Iranissa. Lisäksi Rasoulef joutui kotimaassaan vankilaan valtion vastaisen propagandan levittämisestä.

Onko iranilaisilla elokuvantekijöillä tapoja näyttää asioita, joita maassa ei virallisesti sallittaisi, samaan tapaan kuin sosiaalisen median käyttäjät pääsevät valtion ”filtterin” läpi? Farhadin vastaus on koruton.

”Joskus löydämme tuollaisia tapoja, joskus emme. Joskus aihetta ei ole mahdollista käsitellä. Silloin vaihtoehtona on yrittää tehdä elokuva kyseisestä aiheesta muualla, jossain toisessa maassa, tai vain luovuttaa ja jättää se tekemättä.”

Farhadi on toistaiseksi tehnyt yhden elokuvan kokonaan Iranin ulkopuolella. Hänen Sankaria edeltävä ohjauksensa, jännitysdraama Kaikki tietävät (2018) oli espanjalainen ja espanjankielinen tuotanto. Hän sanoo haluavansa ”ilman muuta” tehdä vielä lisääkin elokuvia ulkomailla.

”Mutten tiedä, onko se esimerkiksi jo seuraava elokuvani. Se riippuu seuraavasta tarinasta, mikä päähäni tulee.”

Farhadi punaisella matolla Cannesin elokuvajuhlilla heinäkuussa.

Farhadi on elokuvantekijänä sillä tasolla, että hänen uusin teoksensa on aina tapaus ja maailmanensi-ilta Cannesin kaltaisella suurfestivaalilla taattu.

Maailmankuulu ohjaaja on tietysti myös julkkis kotimaassaan. Odotetaanko Iranissa nykyään hänen uusista elokuvistaan aina kansainvälistä menestystä?

”Kun saa tämän tasoista näkyvyyttä ja suosiota kuin minä olen saanut, se tuo lisää ystäviä ja lisää vihollisia. Olen tottunut siihen. Ja kun olen käynyt tämän prosessin läpi jo muutaman kerran, en oikeastaan itse odota enää mitään”, Farhadi kuittaa.

Koska Sankari käsittelee yllättävää mainetta ja sen tuomia kiroja, herää kysymys, ovatko Farhadia inspiroineet kokemukset hänen omasta mediajulkisuudestaan vuosien varrelta.

Siihenkään Farhadi ei vastaa suoraan, mutta jotain kommenteista voi halutessaan päätellä.

”Oma kokemukseni julkisuudesta on, että heti kun joku pääsee valokeilaan, muut ihmiset luovat hänestä oman kuvansa, itse keksimänsä identiteetin, johon odottavat hänen sopivan.”

”Ja tällaiseen muiden luomaan julkisuuskuvaan kuuluu se, että hänen ei odoteta tekevän koskaan virheitä. Vaikka elämä ilman virheitä on mahdoton kenelle tahansa”, Farhadi sanoo.

Sankari-elokuvan nimi onkin tässä mielessä ironinen, sillä elokuvan päähahmo ei sellainen ”aidosti” ole. Eikä kukaan ihminen voisikaan olla, Farhadi toteaa.

”Jollakulla voi olla yksittäisiä sankarillisia tai ihailtavia piirteitä joissain tilanteissa, ja niille tulisi antaa arvoa. Mutta kenellekään ei pitäisi antaa mitään yleistä tai absoluuttista sankarin statusta. Se luo odotuksia, joihin ei voi vastata, ja sellainen voi pilata ihmisen koko elämän.”