Naisilla on erittäin vahva edustus vuodella siirtyneessä taiteen megatapahtumassa Venetsian biennaalissa.

Maailman suurin taidenäyttelytapahtuma Venetsian biennaali on julkistanut vuoden 2022 päänäyttelynsä taiteilijat. Näyttelyn teema on The Milk of Dreams (Unelmien maitoa), ja siihen osallistuu 213 taiteilijaa 58 maasta. Heistä 180 on biennaalissa ensikertalaisia.

Näyttelyn nimi viittaa syntyjään englantilaisen surrealistin Leonora Carringtonin (1917– 2011) piirrossarjaan, joka on julkaistu lastenkirjana. Piirroksissa esiintyy ihmisen ja eläimen olomuotoja yhdistäviä hybridiolentoja.

Päänäyttelyn kuratoi italialaissyntyinen Cecilia Alemani, joka johtaa New Yorkissa julkista taidetta edistävää High Line Art -projektia.

The Milk of Dreams juhlii ”taidetta ja sen kykyä luoda vaihtoehtoisia kosmologioita ja uusia olemassaolon ehtoja”, Alemani tiivisti julkilausumassa. Hänen mukaansa näyttelystä on tulossa ”transhistoriallinen”, eri aikakauden taiteilijoita yhdistävä kokonaisuus. Naistaiteilijoiden osuus on huomattava, ja teoksia on koettavissa kaikkiaan tuhat.

Carringtonin lisäksi taiteilijoiden listalla on useita menneisyyden suuruuksia, kuten Ranskassa vaikuttanut Sonia Delaunay (1885–1979), henkimaailmasta ammentanut englantilainen Georgiana Houghton (1814–1884), Surinamessa työskennellyt luonnontieteilijä ja kuvittaja Maria Sibylla Merian (1647–1717), sveitsiläis-saksalainen surrealisti Meret Oppenheim (1913–1985), itseoppinut italialainen Carol Rama (1918–2015) ja ranskalainen, pulleista, värikkäistä naishahmoistaan tunnettu kuvanveistäjä Niki de Saint Phalle (1930–2002). Nimilistassa on myös musiikistaan tutun chileläisen Violeta Parran (1917–1967) nimi: Parra teki myös kuvataidetta, monen yllätykseksi. Latinalaisen Amerikan ja ylipäätään Euroopan ulkopuolisten maiden taiteilijat ovat biennaalissa vahvasti edustettuina.

Pilvi Takala toteuttaa Suomen paviljonkiin teoksen Close Watch. – Kuva on vuodelta 2018.

Pohjoismaista päänäyttelyyn on valittu Ruotsin keskeisiin nykytaiteilijoihin kuuluva Saamenmaalla työskentelevä Britta Marakatt-Labba (s. 1951), niin ikään ruotsalaiset Ulla Wiggen (s. 1942) ja Charlotte Johannesson (s. 1943), norjalainen Liv Bugge (s. 1974) sekä tanskalainen Ovartaci eli Louis Marcussen (1894–1985). Virosta on esillä kuvanveistäjä, taideopettaja Anu Põderin (1947–2013) teoksia. Hänen töitään on nähty Suomessa ainakin Porin taidemuseossa vuonna 2019.

Suomalaisnimiä ei Venetsian biennaalin päänäyttelylistalta löydy.

Suomen paviljongissa nähdään Berliinissä ja Helsingissä työskentelevän Pilvi Takalan uusi videoteos Close Watch.

Hänet valittiin Suomen edustajaksi vuoden 2021 biennaaliin, joka ei siis toteutunut vaan siirtyi tähän vuoteen.

Monikanavainen videoteos Close Watch pohjautuu Takalan kokemuksiin turvallisuusalalta, jossa hän työskenteli peiteroolissa järjestyksenvalvojana Securitaksella.

“Työyhteisö määrittelee hyväksyttävän käytöksen rajat”, Pilvi Takala sanoo Framen sivuilla. “Järjestyksenvalvojan tehtävä opitaan lähes kokonaan kentällä, ja toimintatavat siirtyvät usein kokeneemmilta kollegoilta nuoremmille. Vaativassa työympäristössä kollegaa tuetaan kaikissa tilanteissa, mutta entä jos työkaverisi onkin se, jonka toimintaan pitää puuttua? Olen kiinnostunut tutkimaan, miten kontrollia ylläpidetään turvallisuusalan sisällä ja sen toimesta, ja miten ylipäätään ohjailemme toistemme käytöstä.”

Pilvi Takalan näyttelyn kuraattorina toimii Christina Li ja tilaajana ja tuottajana Frame.

Venetsian 59. biennaali avautuu yleisölle 23. huhtikuuta ja on avoinna 27. marraskuuta asti.