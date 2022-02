Muotoilijan tie on vienyt Helsingistä Fiskarsiin ja maailmalle.

Istumme kauniin ja hyvin ohuen pöydän ääressä. Se on Barbro Kulvikin itsensä suunnittelema. Hänen takanaan on valokuvateos, sekin Kulvikin kädenjälkeä. Pöydän toisessa päässä on hänen suunnittelemansa jättimäinen kannu, toisessa päässä Rut Brykin suunnittelema malja.

Kulvikin ja hänen muotoilijapuolisonsa Antti Siltavuoren tyylikäs Helsingin-koti näyttää hyvin erilaiselta kuin Kulvikin Engelinaukiolla sijainnut lapsuudenkoti, jota hän kuvaa ”jugend-kodiksi”.

”Olin jo lapsena hermostunut siihen, että oli liikaa krumeluuria”, Kulvik kertoo.

Jugend-estetiikka oli perua hänen isänisältään, arkkitehdiltä, joka oli aikoinaan ollut töissä Lars Sonckin toimistossa. Kun vanhemmat erosivat, myös kodin muotokieli muuttui.

”Tulin koulusta kotiin, ja sinä aikana asunto oli tyhjennetty. Paikalla oli vain yksi valkoinen rokokoo-tuoli, jota en ollut koskaan nähnyt. Muistan katselleeni sitä kaikessa yksinkertaisuudessaan ja linjoissaan ja ajatelleeni, että kenenkähän tuo on.”

Tuoli oli äidin, Ateneumin käyneen sisustusarkkitehdin, jonka kanssa Kulvik ja hänen kaksi sisartaan muuttivat Eirasta Taka-Töölöön.

Barbro Kulvik on perinyt rakkauden muotoiluun eritoten äidiltään, jonka kurssikavereissa oli Gunnel Nymanin ja Kaj Franckin kaltaisia muotoilun suurnimiä. Myös Kulvikille alan opiskelu tuntui itsestään selvältä.

Kun hän haki Ateneumin Taideteollisuusopistoon, hänelle ehdotettiin aivan uutta suuntautumisvaihtoehtoa, teollista muotoilua. Sinne Kulvik haki ja myös pääsi.

Opiskelijoilta vaadittiin paljon (ensimmäisenä jouluna karsittiin huonoimmin menestyneet kymmenen prosenttia), mutta Kulvik muistelee sitä valoisana aikana.

”Olin hirveän onnellinen, että sain opiskella siellä. Sai miettiä, kuinka mikäkin toimii ja voisiko tämä ollakin näin. Sai myös käydä keskusteluja ja kinastella. Odotin innolla viikoittaisia Kaj Franckin kritiikkejä, ne antoivat paljon koko tulevalle uralle.”

Koulusta löytyi myös aviomies, samalla vuosikurssilla aloittanut Siltavuori.

Suomelle muotoilu on 1950-luvulta alkaen ollut huippulaji. Kulvikin puheessa vilisee nimiä Armi Ratiasta Timo Sarpanevaan ja Tapio Wirkkalasta Vuokko Nurmesniemeen.

Toisaalta aviopari puhuu myös alan murroksista: muotoilun ulottumisesta raskaaseen teollisuuteen, kertakäyttökulttuurin kritiikistä, ergonomiasta ja Suomessakin vierailleen muotoilija Viktor Papanekin ekologisen muotoilun ideoista.

Kulvik tuntee alan perinteen ja virtaukset hyvin. Hänen työuransa on alusta alkaen sisältänyt myös muotoilusta kertomista ja luennoimista, sen taltioimista ja juhlistamista.

Kun 1970-luvulla puhuttiin kotimaisen muotoilun kriisistä, Kulvik oli mukana ideoimassa Form Function Finland -lehteä. Ja kun lehti perustettiin 1980, hän aloitti sen päätoimittajana.

”Form Function perustettiin, että olisi joku ääni, joka kuuluisi. Sehän ilmestyi pelkästään englannin kielellä: oli tarkoitus, että Suomesta kuultaisiin muuallakin.”

Kulvik korostaa, ettei kotimainen muotoilu ole kuitenkaan pelkkä nostalgialaji.

”Meillä on tänäkin päivänä aivan fantastisia tekstiilitaiteilijoita ja aivan loistavia keraamikkoja. Se vaan on niin”, hän sanoo.

Hänessä herättääkin huolta taidealan koulutuksen kapeneminen ja oppiaineiden lopettaminen. Koulutus on laadun edellytys.

”Olen sitä mieltä, että jos jotain sulkee ja lopettaa, se ei tule takaisin. Osaaminen ei palaa samalla tavalla.”

Kulvik ja Siltavuori ovat ympäröineet itsensä paitsi designilla myös sen tekijöillä. He asuvat osan ajastaan Fiskarsissa, käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden kansoittamalla paikkakunnalla, jonne he muuttivat vuonna 1989.

Neljännen polven helsinkiläisellä ei ollut vaikeuksia sopeutua Fiskarsin rauhalliseen ympäristöön.

”Yrjö Kukkapuro kävi aikanaan meitä katsomassa ja sanoi, ettei ymmärrä muuttamista maalle, ’väsytte vuodessa katsomaan oravien hyppelyä puusta puuhun’. Ihmiset eivät halunneet ymmärtää, että meillähän oli lyhyt matka lentokentälle – ei paljon pidempi kuin Helsingistä”, Kulvik sanoo.

Lentoyhteyksille on ollut myös käyttöä. Kulvik on luennoinut kotimaisesta muotoilusta ympäri maailmaa ja vienyt puolisonsa kanssa näyttelyitä Fiskarsista niin Tokioon kuin Mexico Cityyn.

Seuraava isompi näyttely on jo työn alla, ja Kulvikin toinenkin käynnissä oleva projekti liittyy alueeseen: hän tekee kirjaa Fiskarsin yhteisön ensimmäisistä vuosista.

”Niitä ensimmäistä kymmentä vuotta on oikein jäänyt miettimään, että voiko sellaista olla: ihmiset eivät sotineet eivätkä olleet vihaisia toisilleen. Sille ei ollut aikaakaan. Oli pakko luoda ja tehdä jotain, että tämä lähti käyntiin. Jokainen on tuonut siihen jotain mukaan.”