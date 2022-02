Esineiden kesken -näyttelyssä teoskokonaisuudet syntyvät ärsykkeistä.

Nykytaide

Esineiden kesken 29.5. saakka Helsingin taidemuseo HAMissa (Eteläinen Rautatiekatu 8). Ti 10–17:30, ke–su 11:30–19.

Hamin taidemuseon Esineiden kesken -näyttely tuo mieleen ”pisteestä pisteeseen” -kuva-arvoituksen, jossa numeroidut pisteet yhdistämällä syntyy jokin kuva.

Tällä kertaa kuva on kuitenkin abstrakti, ja kuva-arvoituksen tehtävä on lähinnä ilmaista pisteiden välistä suhdetta.

Esineiden kesken -näyttely perustuu kuraattori Denis Maksimovin pelilliselle idealle. Siinä Hamin teoskokoelmasta on valikoitu teoksia, joille virolaiset nykytaiteilijat ovat antaneet teosparin.

Virolaisten taiteilijoiden teokset ovat siis eräänlaisia Helsingin taidemuseon kokoelmateosten reaktioita. Ne vastaavat teosten herättämiin ärsykkeisiin. Ärsyke voi olla esimerkiksi aihetta kommentoiva, mutta se voi liittyä yhtä hyvin johonkin materiaaliseen puoleen, kuten väriin, muotoon tai esillepanoon.

Esimerkiksi kokoelmista löytyvät Maiju Salmenkiven virtaavan kevyt maalaus Light Carnival (2011) on saanut parikseen Merike Estnan teoksen Tree trunks, serpents and other animals (2017–2018).

Salmenkiven maalaus esittää ilmavaa maisemaa, jossa väri aaltoilee revontulimaisena virtana avoimessa tilassa. Väriaaltojen keskellä on pilvilinnamainen paviljonki, jossa on ihmishahmoja.

Estnan vastine on seinälle ripustettavan maalauksen sijaan jonkinlaista lavaa tai rakennustelinettä muistuttava rakennelma. Rakennelman tasoille on maalattu kuvioita, jotka tuovat mieleen pelilaudan. Tasoille maalatut käärmemäiset kuviot heijastelevat Salmenkiven väriaaltojen elastisuutta. Koko komeus seisoo puiden jaloilla, joiden lyhyen tynkämäiset, mutta terävät oksat osoittelevat maisemamaalauksen perusaiheen, metsän, suuntaan.

Vaikka Esineiden kesken ehdottaa teosten välillä olevaa vapaata assosiaatiota, näyttelyn takana on tanakka teoriakehys.

Maksimov kertoo näyttelyä varten kirjoittamassaan esseessä pelillisen kuratoinnin idean perustuvat niin sanotulle OOO:lle eli objektiorientoituneelle ontologialle. 1990-luvulla syntynyt ja viime vuosina yleistynyt suuntaus perustuu ajatukselle kaikista olevaisista verkostona. Siinä jokainen maailmassa oleva asia vaikuttaa toiseen omalla toiminnallaan.

OOO on vastaliike perinteiselle filosofialle, jossa ihminen on luomakunnan huippu. Esimerkiksi vielä 1800-luvulla saksalaisfilosofi Arthur Schopenhauer (1788–1860) ajatteli kaikkien elollisten järjestyvän arvohierarkiaan, jossa ihmisen alapuolella ovat eläimet, niiden alapuolella kasvit ja pahnan pohjimmaisena elottomat olevat kuten kivet.

Hierarkia heijastui Schopenhauerin mukaan ihanteellisesti myös taiteeseen. Suomeksi vuonna 1945 ilmestyneessä Pessimistin elämänviisaudessa on musiikkia käsittelevä teksti, jossa Schopenhauer kirjoitti, kuinka säveljärjestelmän ”luonnollinen alkuperä” kuuluu musiikissa siten, että korkeimmat sävelet heijastavat ihmistä ja matalimmat elottomia olentoja, kuten kiviä.

Johannes Rantapuska & Sauli Sirviö: Folk Heroes & Stories, 2016.

Esineiden kesken -näyttelyssä hierarkiaa puretaan visuaalisin analogein. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, millaista toimijuutta erilaisilla asioilla on.

Johannes Rantapuskan ja Sauli Sirviön teos on roolipeli, jossa seikkaillaan urbaanissa maisemassa. Folk Heroes & Stories -korttisarjassa (2016) on erilaisia hahmoja ja tehtäväkortteja. Mustaan anorakkiin ja lippikseen sonnustautunut ”Angel” huolehtii esimerkiksi aikatauluista, ja jos tielle osuus ”Plan B”, edessä on odotettavissa mutkia.

Edith Karlson on reagoinut urbaaniin ihmisverkostoon tekemällä sarjan lintuveistoksia. Veistossarja Drama is in Your Head (2015) on kuolleiden lintujen parvi, eräänlaisten muumioiden joukko, jotka muistuttavat eläinten jättämästä kulttuurisesta kerroksesta.

Edith Karlson: Drama is in Your Head, 2015.

Jos Esineiden kesken -näyttelyn pelilliseen luonteeseen uppoaa, se voi viedä mukanaan syvillekin vesille. Vertailen teosten luomia liikelinjoja, pohdin värianalogiaa, kiinnostun pelistä erilaisia ihmis- ja eläintoimijoita ehdottavana haasteena.

Useiden teosten välinen suhde on harmoninen. Riitasointujakin löytyy.

Flo Kasaeru: Animal Chair sarjasta AHHaa Group, 2021.

Museon perähuoneessa on olohuonemainen soppi. Sen muodostavat Azar Saiyarin videoteos Historia valuu kynsien alta (2016) ja Flo Kasearun kehystetty kollaasityö, viherkasvi sekä pullea nojatuoli Animal Chair (2021).

Olohuonesopin tunnelma on näennäisen rauhallinen. Saiyar tarkastelee videossa vasenkätisten lasten kasvatusta väkivaltaisena kurinpitona. Kasearun teokset kommentoivat puolestaan kotiväkivaltaa.

Riitaisa tunnelma tunkee esiin Animal Chairin selkänojasta piikkimäisinä ulokkeina. Torjuvat ulokkeet kuvaavat, kuinka asiat eivät aina vaikuta toisiinsa kutsuvasti. Välillä ne törmäävät, puhkovat ja räjähtävät.