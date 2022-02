Ateneum tekee ennätyksen uudella Moderni nainen -näyttelyllään: naistaiteilijoiden töitä on esillä yhtä aikaa enemmän kuin koskaan ennen

Maailmalla kiertänyt Moderni nainen -näyttely on kasvanut 12 taiteilijan kattaukseksi, joka seurustelee naisvalokuvaajien näyttelyn kanssa.

Vuonna 2017 New Yorkissa avautui näyttely Independent Visions: Helene Schjerfbeck and Her Contemporaries. Kansallisgallerian kokoelmista Scandinavia Houseen rakennettu näyttely esitteli yhdysvaltalaisyleisölle Helene Schjerfbeckin ja kolme hänen aikalaistaan: Sigrid Schaumanin, Elga Sesemannin ja Ellen Thesleffin.

”Näyttely tehtiin yhden paikan hankkeena, mutta monien yhteensattumien ansiosta siitä tuli New Yorkissa suosittu, ja se haluttiin myös muualle”, kertoo Ateneumin taidemuseon erikoistutkija Anu Utriainen. Näyttely nähtiin myös Tokiossa, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Tallinnassa. Ateneumin mukaan kiertonäyttelyn on nähnyt ulkomailla ainakin 280 000 katsojaa.

Ja nyt on Helsingin vuoro. Moderni nainen -näyttely avautuu yleisölle torstaina ja on auki suhteellisen lyhyen aikaa, vain 27. maaliskuuta saakka. Sen jälkeen Ateneum sulkeutuu ilmastointiremontin takia.

Kotipesäänsä palaava kokoelmanäyttely Moderni nainen on kasvanut taiteilijamäärältään kolminkertaiseksi: neljän sijasta esillä on 12 taiteilijan teoksia. Edustettuna ovat niin piirustukset, grafiikka, kuvanveisto kuin maalauksetkin – ja yhtä aikaa avautuva kahden nykyvalokuvaajan eli Elina Brotheruksen ja Hannele Rantalan Vuoropuhelua-näyttely on vuoropuhelussa myös Modernin naisen kanssa, katsoja voi ilokseen huomata.

Ateneumissa onkin nyt kerralla esillä useamman naistaiteilijan töitä kuin koskaan aiemmin. Ateneumin taidemuseo on perustettu 1887.

Essi Renvallin pronssiveistos esittää Liisa Kivirantaa. Teos on vuodelta 1956.

Elga Sesemannin teos Kahvilassa (öljy pahville, 1945) on mukana Moderni nainen -näyttelyn 1940-luvun taidetta esittelevässä salissa.

Vuoropuhelua-näyttely nostaa esiin joukon menneisyyden naisvalokuvaajia, ja maailmaa kiertäneen Modernin naisen taiteilijanelikon rinnalla esittäytyvät nyt myös kuvanveistäjät Sigrid af Forselles, Hilda Flodin, Eila Hiltunen, Laila Pullinen ja Essi Renvall, graafikot Lea Ignatius ja Helmi Kuusi sekä taidemaalari Gunvor Grönvik.

Erityisesti kolme viimeksi mainittua ovat vähän tunnettuja.

Helmi Kuusi: Tulitikkutyttö (kuivaneula, 1937).

Jatkosodan aikana lottana toimineelta Helmi Kuuselta (1913–2000) on esillä muun muassa vaikuttava piirrossarja Viipurista. Ulkopuolisuuden tunteesta kärsineeltä ja hukuttautumalla elämänsä lopettaneelta turkulaissyntyiseltä Gunvor Grönvikiltä (1912–1955) on näyttelyssä muun muassa vahva omakuva, ja Lea Ignatiukselta (1913–1990) jännittävää, värikylläistä grafiikkaa. Ignatius omaksui yli kuusikymppisenä uuden tekniikan, ja suvereenisti.

Gunvor Grönvik: Istuva tyttö (öljy kankaalle, 1940).

Ruovedellä hiljaiseloa vuosia viettänyt Elga Sesemann (1922–2007) kiinnostaa yhä enemmän.

New Yorkin näyttely oli Anu Utriaisen ja Ateneumin silloisen museonjohtajan Susanna Petterssonin luoma konsepti.

”Suomessa naistaiteilijoita on tutkittu paljon jo 1980-luvulta lähtien, ja esimerkiksi Riitta Konttinen ja Riitta Nikula ovat tehneet uraauurtavaa työtä. Mutta Yhdysvalloissa tilanne on aivan toinen, huomasimme.”

Ateneumin näyttely osui Utriaisen mukaan Yhdysvalloissa saumaan, jolloin naisen asemasta keskusteltiin paljon esimerkiksi Hillary Clintonin presidentinvaaleissa kokeman tappion jälkeen.

Huomiota toi myös tunnetun Guerilla Girls -aktivistiryhmän osallistuminen näyttelyn yhteydessä pidettyyn seminaaripäivän, Utriainen toteaa. Guerilla Girls tunnetaan muun muassa teoksestaan, jossa se kysyy, onko naisen oltava alasti päästäkseen museoon.

Nyt naistaiteilijat ovat palavan kiinnostuksen kohteena, mikä näkyy esimerkiksi huhtikuussa avautuvan Venetsian biennaalin ohjelmassa. Päänäyttelyn taiteilijat ovat suureksi osaksi naisia, ja näyttelyn kuratoi ensi kertaa nainen, italialainen Cecilia Alemani.

Royal Academy of Arts Lontoossa esittelee puolestaan loppuvuodesta 2022 saksalaisia modernismin naistaiteilijoita. Ja ”viimeisestäkin maskuliinisuuden linnakkeesta”, eli yhdysvaltalaisen abstraktin ekspressionismin parista on löytymässä kiinnostavia uusia tekijöitä, naisia, huomauttaa Anu Utriainen.

Harvemmin nähty Helene Schjerfbeckin öljymaalaus Eydtkuhnenin tyttö II (1927) on mukana näyttelyn runsaassa Schjerfbeck-huoneessa.

Vaikka nais-etuliitteen käyttöä voi myös kritisoida, sukupuolella on merkitystä, ja tässä yhteydessä sen esiintuominen on perusteltua, Utriainen sanoo.

Vaikka Suomessa naisilla oli poikkeuksellisen vahva rooli kansakunnan taiteellisen identiteetin rakentamisessa ja mahdollisuudet opiskella ja matkustaa ja ottaa tilaa, todellinen tasa-arvo on edelleenkin kaukana. Ja tutkittavaa riittää.

”Suomut ovat lennelleet silmiltä, kun tajuaa miten vähän vasta tiedämme”, Utriainen toteaa.

Moderni nainen 10.2.—27.3. Ateneumissa. Kesäkuussa näyttely avautuu Turun taidemuseossa.