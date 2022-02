Antero Mertarannan kertoja yrittää humoristisesti selittää korealaisen kulttuurin perusteita urheiludokumentissa Hockey Dreams, joka on parhaimmillaan, kun se jättää vitsit vähiin.

Hockey Dreams, ohjaus Janne Niskala ja Oskari Pastila, tuottaja Niskala ja Pastila, käsikirjoitus Pastila, kuvaus Niskala. 103 min. K12. ★★★

Valmentaja huutaa pelikopissa: ”Näyttäkää minulle jotain!”

Etelä-Korean maajoukkueen pelaajat eivät ymmärrä, miksi heille karjutaan pohjoisamerikkalaisten kirosanojen litaniaa.

Hockey Dreamsissa on hyvä asetelma urheiludokumentille. Luokatonta jääkiekkojoukkuetta yritetään kaikin keinoin muokata olympiajäille Pyeongchangiin 2018.

Ensimmäinen tämän vuoden kotimainen ensi-iltaelokuva näyttää katsojalle todellakin ”jotain”, mutta vuosikausia kuvattu tarina ei pysy täysin kasassa.

Antero Mertarannan kertoja pikaselittää korealaisen kulttuurin kuin hölmöläiselle, joka ei tiedä eikä juuri haluakaan tietää mitään Etelä-Koreasta. Kankaalla pyörivät arkistokuvat ja tekstissä turvaudutaan laimeisiin vitseihin.

Nopeassa historiaosuudessa kerrotaan, että ”sedät Samuli ja Josif jakavat maan”.

Korealaisten kerrotaan hyökänneen japanilaisten yritysten ”kimppuun kuin sika limppuun”.

Ihan järkevästi selostuksen vitsejä vähän himmaillaan, kun aiheena on korealainen seksiorjuus tai itsemurha-aallot.

Ajanlasku alkaa arvostettavan aikaisin, 1 500 päivää ennen olympialaisia. Ainoa Stanley Cupin voittanut korealainen Jim Paek houkutellaan valmentajaksi maajoukkueeseen. Vain hetken synnyinmaassaan asunut Paek on täyskanadalaistunut.

Enniomorriconemainen musiikki soi taustalla, kun tavanomaisiin ydinperhekuviin yritetään saada sankaritarinan tuntua.

Janne Niskalan ja Oskari Pastilan ohjaus on parhaimmillaan, kun tragikoomisia hetkiä ei ole kuorrutettu kerronnan kikoilla. Silloin päästään niihin surkuhupaisiin herkkuihin, joista Pastila on saanut tunnustusta. Hänen ohjauksensa Täynnä tarmoa (2009) seurasi koripallojoukkuetta, johon suurella hingulla haalittiin ulkomaalaispelaajia, jotka eivät oikein tienneet, mitä he Suomessa tekivät.

Hockey Dreamsissa seurataan kahta pelaajajoukko, korealaisia kiekkoilijoita ja ulkomaisia vahvistuksia.

Korealaista jääkiekkoa pelataan edes jonkinlaisella tasolla eliittikoulujen peleissä, joita järjestellään surutta. Vanhemmat toivovat, että lapsista tulisi ennemmin yritysjohtajia kuin hyviä urheilijoita. Maassa yritysjohtamiljardöörit hallitsevat urheilua.

Jim Paek yrittää herättää valmennettaviaan neuvoilla ja huudoilla.

Nuoret korealaiskiekkoilijat jäävät haluineen varjopelureiksi projekteissa, joissa yritetään säästää maata häpeällisiltä häviöiltä. Heidän rinnalleen etsitään länsimaalaisia ammattipelaajia, joille ollaan valmiita antamaan kansalaisuuksia pikakaistalta. Voiton hetkellä heistä puhutaan täyskorealaisina.

Jim Paek on erinomainen päähenkilö altavastaajatarinalle. Hillitty ja harkitseva valmentaja muuttuu kaukalossa sellaiseksi öykkärimäiseksi huutajaksi, että valmennustiimikin kehottaa häntä puhumaan kauniimmin. Hänen epätoivoinen fuck-huutonsa kaikuu kauniina läpi elokuvan.

Myös suomalaiset sotkeutuivat projektiin, mutta Juhani Tammisen ja Kalervo Kummolan säädöt ovat välähtävä sivupolku dokumentissa, toisin kuin elokuvan julisteesta tai trailerista voisi päätellä.

Elokuvaa on kuvattu yli 30 paikassa ympäri maailmaa. Se on kunnioitettavaa. Leikkaaja Matti Näräsellä on ollut hurja urakka materiaalissa. Vähän liian usein elokuva jättää tiivistetyn ja poukkoilevan tunnun.

Dokumentti löytää rytminsä loppupuolella, kun ei enää tarvitse vitsailla houkutellakseen jääkiekkoihmisiä tutustumaan vieraaseen kulttuuriin. Pelin jännitys riittää tehokeinoksi.

