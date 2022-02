Ohjaaja Erik Poppe teki kelvollisen elokuvatulkinnan Vilhem Mobergin neljän romaanin sarjasta.

Nilssonit lähtevät paremman elämän toivossa Ruotsista siirtolaisiksi Amerikkaan vuonna 1849. Elokuvan keskiössä on Kristina (Lisa Carlehed).

Draama

Maastamuuttajat – Viimeinen kirje Ruotsiin (Utvandrarna), ohjaus Erik Poppe. 148 min. K12. ★★★★

”Jokainen ihminen on päämäärä itsessään”. Tällä Vilhelm Moberg -lainauksella alkaa Erik Poppen uusi filmatisointi Mobergin Ruotsista 1800-luvulla Amerikkaan suuntautunutta siirtolaisuutta käsittelevästä neljän romaanin sarjasta, joka on myös ilmestynyt suomeksi.

Vilhelm Moberg (1898–1973) kirjoitti romaaninsa vuosina 1949–59. Ne ovat rakastettuja ja arvostettuja ruotsalaisen 1900-luvun kirjallisuuden klassikkoja, joista Jan Troell teki yli kolmituntiset elokuvat Maastamuuttajat (1971) ja Raivaajat (1972). Niistä muokattiin myöhemmin myös tv-sarja. Vuonna 1995 Abba-miehet Benny Andersson ja Björn Ulvaeus tekivät Mobergin romaanien pohjalta vielä musikaalin Kristina från Duvemåla. Se sai Suomen ensi-iltansa Helsingin Svenska Teaternissa helmikuussa 2012 ja muodostui 190 esityskerrallaan suurmenestykseksi.

Mobergin tarina kertoo Karl Oskar ja Kristina Nilssonista, köyhistä pientilallisista, jotka 1849 päättävät muuttaa Ruotsista paremman elämän toivossa Amerikan Minnesotaan. Kyse on 1800-luvun pohjoismaisesta ja eurooppalaisestakin siirtolaisaallosta, joka muokkasi Amerikasta nykyiset Yhdysvallat.

Uuden Maastamuuttajat -elokuvan keskeiset tekijät, ohjaaja Poppe ja käsikirjoittajat Anne Bache-Wiig ja Siv Rajendram Eliassen, ovat norjalaisia, mikä korostaa aiheen yhteispohjoismaista perustaa.

Mobergin romaanit ja Troellin elokuvat kertovat pariskunnasta ja kokonaisesta ruotsalaisten yhteisöstä, joka yrittää luoda itselleen tulevaisuutta Amerikassa.

Poppen elokuvan keskiössä on puolestaan tietoisesti ja korostuneesti nainen ja äiti. Näkökulma on keskeisesti Kristinan ja Kristinassa, jopa niin, että Gustaf Skarsgårdin jämerästi esittämä Karl Oskar jää sivuhenkilöksi, hyvin hennosti kuvatusta yhteisöstä puhumattakaan. Kristinan sisäinen monologi vie katsojan elokuvan maailmaan ja pitää hänet siellä.

Elokuva jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä seurataan Nilssonien kärrymatkaa Amerikkaan vievään laivaan. Sen aikana heidän aiempaa elämäänsä Ruotsissa esitellään lyhyinä takaumina ja välähdyksinä. Toinen jakso koostuu rankasta merimatkasta ja perheen ensimmäisistä vuosista Minnesotassa, ja kolmannessa keskitytään siihen, millainen ihminen Kristinasta uudessa kotimaassaan tulee.

Maastamuuttajat on kokonaisuutena vähän epätasainen. Ensimmäiset kaksi osuutta ovat vahvoja, kolmas jopa hiukan kliseinen, ja sen aikana Kristinan luonnekuva myös muuttuu hieman äkkiväärästi ennen asettumistaan ja seestymistään hyväksymään sekä rooli itsenäisenä ihmisenä että uutena amerikkalaisena.

Elokuvassa yhdistyvät Troellin naturalismi ja Terrence Malick -tyylinen luontomaalailu, vaikka aivan Malickin kaltaiseen luonto on ihminen, ihminen on luonto -näkemykseen ei pyritäkään.

Koska fokus on Kristinassa, paljon on kasattu häntä esittävän Lisa Carlehedin hartioille. Hän kantaa roolinsa tavattoman hienosti ja vivahteikkaasti.

Maastamuuttajien kameratyöskentely on paikoin turhankin tempoilevaa, levottomista käsikamera-ajoista seesteisiin luontokuviin ja valtaviin lähikuviin. Ikään kuin ilmeisen kameratemppuilun avulla olisi haluttu korostaa sellaista, mitä ei muuten osattu tai haluttu korostaa. Sekin tuo elokuvaan tiettyä epätasaisuuden tuntua.

Mutta kokonaisuutena Maastamuuttajat – Viimeinen kirje Ruotsiin on hyvinkin kelvollinen teos. Mobergin romaanisarjan tuntijat saattavat nyrpistellä sille, mitä tarinasta on jätetty pois ja mitkä painotukset ovat erilaisia, mutta tämähän on hyvin laajan kokonaisuuden elokuvatulkinta ja sellaisena pienine puutteineenkin riittävän ehyt.

Troellin elokuvissa Kristinaa esittäneen Liv Ullmannin oli tarkoitus näytellä Poppen elokuvassa Kristinan äitiä Annaa, mutta hän vetäytyi projektista koronariskin vuoksi. Annan roolissa on nyt Lena Strömdahl.

Pieni kumarrus Troellin elokuvien suuntaan lienee se, että köyhyyden vuoksi prostituoiduksi ajautunutta Ulrikaa esittää Poppen elokuvassa nykypäivän laulaja-lauluntekijä Tove Lo, kun häntä Troellin elokuvissa esitti toinen ansioitunut laulaja-muusikko, Monica Zetterlund.

Tuottaja Fredrik Wikström. Käsikirjoitus Anna Bache-Wiig, Vilhelm Moberg ja Siv Rajendram Eliassen. Pääosissa Lisa Carlehed, Gustaf Skarsgård, Tove Lo, Sofia Helin, Kerstin Linden.