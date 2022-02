Viides Scream-leffa iskee silmää alkuperäiselle elokuvalle.

Kauhu

Scream. Ohjaus Matt Bettinelli-Olpin ja Tyler Gillett. 115 min. K16. ★★★

Scream alkaa elokuvakriitikon painajaisella. Tuntematon soittaa ja kysyy elokuvatriviakysymyksiä keskellä vapaailtaa. Kauhuelokuvan tehoa tosin vahvistaa se, että vääristä vastauksista seuraa verenvuodatusta ja ruumiita.

Avauskohtaus lainaa alkuperäisen, vuonna 1996 ensi-iltansa saaneen elokuvan alkua. Scream on ”requel”, kuten yksi sen hahmoista toteaa. Luonnehdinta muodostuu sanoista reboot eli uudelleenkäynnistys ja sequel eli jatko-osa. Se pätee hyvin järjestyksessä viidenteen Scream-elokuvaan.

Elokuvan ensimmäisen hyökkäyksen kohteena on nuori Tara Carpenter (Jenna Ortega). Hänen vieraantunut isosiskonsa Sam Carpenter (Melissa Barrera) ryntää kaupunkiin kuultuaan tapauksesta ja epäilee murhaajan piilottelevan siskonsa teiniystävien joukossa.

Veistä heiluttava pahis houkuttelee kaupunkiin myös uutistoimittaja Galen (Courteney Cox) ja alkuperäisen elokuvan päähenkilön Sidneyn (Neve Campbell). Myös ex-seriffi Dewey (David Arquette) on tuttu jo sarjan ensimmäisestä osasta.

Wes Cravenin alkuperäinen Scream teki kauhusta jälleen kiinnostavaa ja jätti jälkensä kulttuuriin ainakin siellä täällä esiin pompahtavan aavemaskin muodossa. Neljäs osa (2011) jäi Cravenin viimeiseksi ohjaustyöksi.

Uusimman teoksen ovat ohjanneet pätevän Ready or Not -kauhuleffan tehneet Matt Bettinelli-Olpin ja Tyler Gillett. He sukeltavat entistä syvemmälle metatasoille. Scream viittaa jatkuvasti sekä omaan menneisyyteensä että kauhugenreen yleisemmin.

Asenteeseen kuuluu myös itseironinen vitsailu. Alkukohtauksessa nainen kertoo puhelimessa murhaajalle pitävänsä laadukkaasta ”kohotetusta kauhusta”, ei sellaisista elokuvista kuin Stab, joka on elokuvan maailman vastine Screamille.

Nauru laajenee koskemaan fanikulttuuria yleisemminkin. Nokkela elokuva parodioi itse itseään ennen kuin muut ehtivät ja tarjoaa mahdolliselle tyytymättömälle fanille ennakkoon tosikon leiman.

Uusin elokuva tuo kauhun ja naurun rinnalle myös muita tunteita, sillä läpi leffasarjan kulkeneet hahmot kantavat mukanaan emotionaalisia taakkoja. Kerronta jumittaa välillä nyyhkytyksiin ja traumojen kertaamiseen, kun alkuperäisessä elokuvassa uhrit olivat nopeasti unohtuvaa biomassaa.

Varsinainen kauhu kuitenkin toimii, ja sen kaava on yksinkertainen. Screamin maailmassa on yllin kyllin ovia, joiden takaa murhaaja voi hypätä, ja yllin kyllin puhelimia, joihin tämä voi soittaa.

Tuotanto Paul Neinstein, William Sherak, James Vanderbilt. Käsikirjoitus James Vanderbilt, Guy Busick ja Kevin Williamson. Pääosissa Melissa Barrera, Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jenna Ortega, Mikey Madison.