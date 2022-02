Inka Achtén ohjaama dokumentti miehestä, joka haluaa viedä perheensä takaisin suvun maille Somalimaahan, on juuri sellainen teos kuin seurantadokumentit voivat parhaimmillaan olla.

Dokumentti

Kultainen maa. Ohjaus Inka Achté. Tuotanto Liisa Karpo. Käsikirjoitus Inka Achté ja Hanna Karppinen. 82 min. K7. ★★★★

Mustafe Hassanilla on suunnitelma ja haave. Hänen sukunsa omistaa maata Somalimaassa, ja sieltä on löydetty arvometalleja: kultaa, kuparia, kobolttia. Kiinalaiset tekevät maasta tarjouksen, mutta Mustafe tajuaa pian, että tarjous on liian alhainen.

Mustafella on koti Suomessa, ollut jo lapsuudesta saakka. Hän asuu vaimonsa ja neljän lapsen kanssa vantaalaisessa lähiössä. Hän päättää matkustaa Somalimaahan tekemään maaperästä tarkempia tutkimuksia.

Hanna Karppinen tunsi Mustafen ja tämän perheen, ja hän oivalsi, että heidän tarinansa on kertomisen arvoinen. Dokumenttiohjaaja Inka Achté – DocPoint -festivaalin vasta valittu ohjelmajohtaja – oli samaa mieltä, ja elokuvantekoon ryhdyttiin vuonna 2018.

Kultainen maa on juuri sellainen kuin seurantadokumentit voivat parhaimmillaan olla. Tarina rakentuu luonnostaan, ja tekijöillä on ollut rauha ja riittävästi aikaa seurata päähenkilöään. Kuvausryhmä kävi Somalimaassa yhteensä neljä kertaa.

Somalimaa on Afrikan sarvessa, ja se on ollut itsenäinen hallintoalue vuodesta 1991. Mustafe kertoo dokumentissa omasta pakolaismatkastaan ja sopeutumisvaikeuksista Suomessa, halustaan päteä suomalaisten poikien rinnalla ja tarpeesta tuntea itsensä samanarvoiseksi nuoreksi.

Mustafen omat lapset ovat pieniä, ja heillä on omat kaverinsa. Varsinkin Jasminen näkökulma korostuu isän rinnalla, ja hän sanoo aina suoraan, mitä ajattelee. Varsinkin sitten, kun vanhemmat päättävät muuttaa kokonaan Somalimaahan.

Mustafen perheen tarinassa tiivistyy suuria globaaleja kysymyksiä, alkaen Kiinan kasvavasta talousmahdista ja päätyen suomalaisten ennakkoluuloihin ja rasismiin. Siinä välissä perehdytään Mustafen kotimaahan ja eletään sen arkea.

Vaikka Mustafe tuntee vahvasti, että hän toteuttaa isoisänsä jättämää missiota, hän ei voi olla näkemättä, miten takapajuinen, uskontoa korostava kulttuuri vaikuttaa hänen vaimoonsa ja erityisesti lapsiin, jotka ovat suomalaisen peruskoulun kasvatteja.

Yhteiskuntakin tuottaa pettymyksiä, sillä klaanijärjestelmä jarruttaa Mustafen kaivoshaaveita.

Ehkä Mustafe on kuitenkin raivaamassa juuri sitä polkua, jolla asiat kehittyvät parempaan suuntaan tavallisten ihmisten ehdoilla.

Achtén dokumentti ei kaunistele mutta ei myöskään maalaile uhkakuvia. Se keskittyy niihin näennäisen pieniin asioihin, jotka saavat pohtimaan koko maapallon mittakaavaa. Esimerkiksi kysymys Afrikan arvometallien kohtalosta jää vaivaamaan, mikä on tarkoituskin.

Suomalaiset ovat auttamatta sivuroolissa, mutta Mustafen entinen opettaja Suomessa näyttää mallia, mikä merkitys koululla voi olla yksittäisille ihmisille.

