Oscar-ehdokkuudet julkistettiin Los Angelesissa tiistaina Suomen-aikaa iltapäivästä. Julkistukseen kohdistui suomalaisittain poikkeuksellista kiinnostusta, koska Hytti nro 6 kärkkyi ehdokkuutta yhtenä 15 ei-englanninkielisestä elokuvasta.

Suomalaiselokuva Hytti nro 6 jäi ilman Oscar-ehdokkuutta.

Elokuva kärkkyi ehdokkuutta ei-englanninkielisten eli kansainvälisen elokuvan sarjassa.

Suomalaiselokuvan sijasta ei-englanninkielisen elokuvan Oscarista kisaavat elokuvat Italiasta, Japanista, Norjasta ja Tanskasta. Viidentenä kisaan nousi sarjan yllättäjä, elokuva Bhutanista.

Suomalaiselokuva perustuu kirjailija Rosa Liksomin samannimiseen romaaniin. Elokuvan on ohjannut Juho Kuosmanen käsikirjoituksesta, jonka takana on kolmikko Andris Feldmanis, Livia Ulman ja Kuosmanen. Tuottajina ovat toimineet Jussi Rantamäki ja Emilia Haukka. Helsingin Sanomien arvostelun elokuvasta voit lukea tästä.

Kokonaisuutena Oscarien suureksi ennakkosuosikiksi nousi ehdokkuuksien perusteella elokuva The Power of the Dog. Jane Campionin ohjaus kuuluu suoratoistopalvelu Netfilixin ohjelmistoon. Elokuva sai kaikkiaan 12 ehdokkuutta. Elokuva kärkkyy myös parhaan elokuvan palkintoa.

Toiseksi eniten ehdokkuuksia sai tieteistarina Dyyni. Denis Villeneuven ohjaama elokuva sai 10 ehdokkuutta mukaan lukien ehdokkuus paras elokuva -sarjassa.

Tätä tärkeimmäksi miellettyä paras elokuva -palkintoa kärkkyvät myös Paul Thomas Andersonin ohjaama Licorice Pizza, Guillermo del Toron Nightmare Alley sekä King Richard – Williamsien tarina, jonka on ohjannut Reinaldo Marcus Green.

Oscar-ehdokkuudet ovat tänä vuonna kansainvälisempiä kuin moniin aikoihin. Tästä kertoo sekä Norjan, Japanin ja Tanskan elokuvien saamat useat ehdokkuudet. Ehdokkuuksissa on myös muita kiinnostavia yksityiskohtia. Veteraaniohjaaja Steven Spielberg on ehdolla jo kuudennella vuosikymmenellä. Jane Campion on ensimmäinen naisohjaaja, joka onnistuu saamaan ehdokkuuden toistamiseen.

Näyttelijäehdokkuuden saanut Troy Kotsur teki myös historiaa ensimmäisenä ehdokkuuden saaneena kuurona näyttelijänä. Kotsur näyttelee elokuvassa Coda – Kahden maailman välissä.

Historiaa teki myös tanskalainen animaatio Flee, joka kertoo afganistanilaispakolaisen matkasta. Elokuva sai historiallisesti kolme ehdokkuutta paras animaatio, paras dokumentti sekä paras ei-englanninkielinen -elokuva -sarjoissa.

Kiinnostavaa on myös, että paras elokuva -kategoriassa on ehdolla kaksi naisen ohjausta sekä jälleen elokuva aasialaiselta ohjaajalta (Drive My Car) edellisvuoden jättivoittaja eteläkorealaisen Parasiten tapaan.

Useita ehdokkuuksia keräsivät lisäksi elokuvat Belfast, Coda – Kahden maailman välissä sekä Don’t Look Up.

Varsinaiset palkinnot jaetaan maaliskuun lopussa, Suomen-aikaa maanantaina maaliskuun 28. päivänä järjestettävässä juhlassa. Ennen gaalaa parhaista elokuvista ja työsuorituksista äänestää Yhdysvaltain elokuva-akatemiaksi itseään kutsuva organisaatio, jossa on noin 10 000 alan ammattilaisjäsentä näyttelijöistä ohjaajiin, elokuvatuottajista lavastussuunnittelijoihin.

Tässä ovat vuoden 2022 Oscar-ehdokkaat

Paras elokuva

Belfast

Coda – Kahden maailman välissä

Dune

Don’t Look Up

Drive My Car

King Richard: Williamsien tarina

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Ohjaaja

Paul Thomas Anderson: Licorice Pizza

Jane Campion: The Power of the Dog

Ryûsuke Hamaguchi: Drive My Car

Steven Spielberg: West Side Story

Kenneth Branagh: Belfast

Naispääosa

Jessica Chastain: The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman: The Lost Daughter

Penélope Cruz: Rinnakkaiset äidit

Nicole Kidman: Being the Ricardos

Kristen Stewart: Spencer

Miespääosa

Javier Bardem: Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch: The Power of the Dog

Andrew Garfield: Tick, Tick ... Boom!

Will Smith: King Richard: Williamsien tarina

Denzel Washington: The Tragedy of Macbeth

Naissivuosa

Jessie Buckley: The Lost Daughter

Ariana DeBose: West Side Story

Judy Dench: Belfast”

Kirsten Dunst: The Power of the Dog

Aunjanue Ellis: King Richard: Williamsien tarina

Miessivuosa

Ciarán Hinds: Belfast

Troy Kotsur: Coda – Kahden maailman välissä

Jesse Plemons: The Power of the Dog

J.K. Simmons: Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee: The Power of the Dog

Kansainvälinen elokuva

Drive My Car (Japani)

Flee (Tanska)

The Hand of God (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The Worst Person in the World (Norja)

Sovitettu käsikirjoitus

Coda – Kahden maailman välissä: Siân Heder

Drive My Car: Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe

Dune: Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

The Lost Daughter: Maggie Gyllenhaal

The Power of the Dog: Jane Campion

Alkuperäinen käsikirjoitus

Belfast: Kenneth Branagh

Don’t Look Up: Adam McKay, David Sirota

King Richard: Williamsien tarina: Zach Baylin

Licorice Pizza: Paul Thomas Anderson

The Worst Person in the World: Eskil Vogt, Joachim Troer

Animaatio

Encanto

Flee

Luca

Mitchellin perhe ja koneiden kapine

Raya ja viimeinen lohikäärme

Dokumentti

Ascension

Flee

Summer of Soul

Attica

Writing with Fire

Lyhytdokumentti

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Lyhytelokuva

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Lyhytanimaatio

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Musiikki

Don’t Look Up: Nicholas Britell

Dune: Hans Zimmer

Encanto: Germaine Franco

The Power of the Dog: Jonny Greenwood

Rinnakkaiset äidit: Aberto Iglesias

Laulu

Down to Joy elokuvasta Belfast: Van Morrison

Dos Oruguitas elokuvasta Encanto: Lin-Manuel Miranda

Somehow You Do elokuvasta Four Good Days: Diane Warren

Be Alive elokuvasta King Richard: Williamsien tarina: Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

No Time to Die elokuvasta No Time to Die: Billie Eilish, Finneas O’Connell

Äänitys

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

Lavastus

Dune: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

Nightmare Alley: Tamara Deverell, Shane Vieau

The Tragedy of Macbeth: Stefan Dechant, Nancy Haigh

West Side Story: Adam Stockhausen, Rena DeAngelo

The Power of the Dog: Grant Major, Amber Richards

Kuvaus

Dune: Greig Fraser

Nightmare Alley: Dan Laustsen

The Power of the Dog: Ari Wegner

The Tragedy of Macbeth: Bruno Delbonnel

West Side Story: Janusz Kaminski

Maskeeraus

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Puvustus

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Leikkaus

Don’t Look Up

Dune

The Power of the Dog

Tick, Tick…Boom!

King Richard: Williamsien tarina

Erikostehosteet

Dune

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

No Time to Die

Free Guy