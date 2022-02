”Turvallinen setähahmo” Bill Cosby aloitti lavakoomikkona ja nousi tv:ssä megatähdeksi ja esikuvaksi. Vuosikymmeniä myöhemmin Cosby jäi kiinni sarjaraiskaajana. Ainutlaatuisessa dokumenttisarjassa puhuvat Cosbyn uhrit, asiantuntijat sekä ällistyttävän paljastavissa arkistopätkissä myös Cosby itse.

Valmiiksinaurettu ääniraita. Tilanne­komedioista tuttu amerikkalainen keskiluokan koti, keskellä huonetta sohva kohti kameraa. Sohvalla onnellisen tv-perheen onnellinen isä ja hänen vaimonsa, usein myös joku lapsista. Ison perheen kommelluksia ja sattumuksia ryyditettynä hyväntahtoisilla, iskevillä one-linereilla.

Sellainen oli koomikko Bill Cosbyn varaan rakennettu tv-ohjelma Bill Cosby Show.

Moni muistaa Bill Cosbyn ohjelman isänä, sohvalla löhöävänä, turvallisena, hauskana ja rakastavana. Esikuvallisena.

Samaan aikaan Cosby oli myös paatunut sarjaraiskaaja. Vuosikymmenien ajan.

Television uutuussarja Bill Cosbystä on ykkösluokan dokumentaarista televisiota, vuoden tärkeimpiä tv-sarjoja ellei jopa tärkein. Neljästä tunnin mittaisesta osasta koostuva sarja on nimeltään We Need to Talk About Cosby.

Meidän pitää puhua Bill Cosbystä.

Dokumentti osoittaa kylmäävästi, miten Cosby järjestelmällisesti huumasi ja raiskasi naisia majapaikoissa ja hotelleissa, kasinoissa ja tennisturnauksissa, tv-studiossa ja pukuhuoneissa. Dokumentin mukaan myös silloin, kun suosittua Bill Cosby Show’ta kuvattiin ja silloin, kun Cosby esiintyi Pohjois-Amerikassa suosituissa lastenohjelmissa.

Bill Cosby aloitti lavakoomikkona ja kiersi esiintymässä vuosikymmeniä. Kuva on vuodelta 1987, jolloin kiertue pysähtyi New Yorkissa.

Cosbyn vuosikymmeniä jatkuneet seksuaalirikokset, niiden peittely ja tapausten myöhempi julkitulo ovat uutuussarjan raskas ydin, mutta samalla dokumentissa käsitellään myös Bill Cosbyn merkitystä television ja elokuvan historiassa, Yhdysvaltain historiassa sekä erityisesti osana mustien kulttuurin ja kansalaisoikeuksien historiaa.

Tämä yhdistelmä – Cosbyn rikosten häikäilemättömyys ja laajuus sekä toisaalta hänen työnsä ainutlaatuisuus – tekee We Need to Talk About Cosbysta enemmän kuin vain tv-sarjan.

Se on neljän tunnin tiivistelmä viime vuosikymmenten kulttuurihistoriasta sekä syväsukellus viihdeteollisuuteen ja julkisuuden mekanismeihin, mustien ja naisten historiaan, seksuaalirikosten tutkimisen historiaan ja tietenkin Bill Cosbyyn. Keskellä moneen kertaan muuttuvaa maailmaa seisoo koomikko, jonka imagon rakentumista ja murenemista dokumentissa seurataan pala palalta.

Laajan arkistomateriaalin avulla aukeaa samalla maisema kulttuuriin, joka synnytti Cosbyn, teki hänestä tähden, edesauttoi häntä rikoksissa ja lopulta myös hylkäsi hänet.

Dokumenttisarjan keskeinen taustavoima on ohjaaja W. Kamau Bell.

Hän on Cosbyn tapaan musta koomikko, mutta eri sukupolvea. Cosby on syntynyt vuonna 1937 ja Bell vuonna 1973, ja sarjan ensi minuuteilla Bell tunnustaa olevansa Cosbyn ajan eli 1970-luvun lapsi, jolle Cosby oli kasvattaja ja esikuva.

Tunnustus leimaa sarjaa. Fani siis ristiinnaulitsee sankarinsa We Need to Talk About Cosbyssa, mutta ilman kiusallisinta jälkiviisautta. Ote on rehellinen, paikoin itsetutkisteleva ja kauttaaltaan fiksu. Dokumentti näyttää, miksi etenkin mustan Amerikan pitikin ihastua Cosbyyn, mutta kysyy samalla, miksi rikosten annettiin tapahtua. Asenne on voimakkaan myötäelävä uhrien suuntaan sekä ällistyneen ihmettelevä menneiden aikojen asenteita kohtaan.

Nuorena koomikkona Bill Cosby oli oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Dokumentti muistuttaa, miten Cosbylle aurasi tietä 1960-luvulla erityisesti Dick Gregory, joka Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeen myötä nousi ensimmäisenä mustana koomikkona esiintymään valkoisille ja puhumaan myös rodusta.

Tv-sarja Minä,vakoojaa (I Spy) kuvattiin Yhdysvalloissa vuosina 1965–68, ja Cosby näytteli toista pääroolia. Kuvan jaksossa on näyttelijänä mukana myös Eartha Kitt.

Muutamassa vuodessa Cosby nousi Gregoryn takaa tuntemattomuudesta A-luokan tähdeksi. Cosby osasi miellyttää, hän hallitsi fyysisen komiikan sekä iskevän tarinoinnin. Miehestä ja mikrofonista kasvoi tavaramerkki.

Pian Cosby tuntui saavan kaiken, mitä halusi. Perheen, työtä, menestystä, rahaa, suosiota, elokuvarooleja. Cosbysta tuli viihdeteollisuuden kasvo, hän nousi Harry Belafonten ja Sidney Poitierin kaltaisten filmitähtien rinnalle ja ystävystyi myös Playboy-pohatta Hugh Hefnerin kanssa.

Dokumentti muistuttaa, että Cosby oli aikansa tuote: ajan, jolloin monilla miesartisteilla ei ollut rajoja.

Dokumentin mukaan Cosby raiskasi ensimmäisiä kertoja jo 1960-luvulla.

Puhuttelevinta aineistoa ovat Cosbyn uhrien haastattelut. Kertomukset ovat avoimia ja painokkaita, mikä kertoo luottamuksesta tekijöihin kameran takana sekä pahanteon paljastamisen välttämättömyydestä. Kameran edessä nähdään näyttelijöitä, malleja, laulajia ja koomikoita.

Lisäksi Cosbyn merkitystä, toimintatapoja ja asemaa etenkin Yhdysvaltain mustassa kulttuurissa kehystävät sarjassa seksuaaliterapeutit, feministit, lakimiehet, televisiokriitikot, professorit ja muut asiantuntijat.

1970-luvulla Bill Cosby näytteli useissa elokuvissa, mutta suurempaa menestystä ei tullut. Kuva on vuoden 1974 elokuvasta Säpinää laitakaupungilla, jossa Cosbyn kanssa näytteli Harold Nicholas (oik.)

Uhrien tarinoita kuullaan kymmeniä. Moni esiintyy nimellään ja kasvoillaan. Naisia on niin paljon, ettei uhreista pysty edes pitämään lukua, mutta sensaationhakuisuus pysyy kaukana.

Kertomuksista piirtyy kuva Cosbyn järjestelmällisestä tavasta saada uhri satimeen.

Ensin on tarjolla rohkaisua, lupauksia tai vain suuren tähden tuttavuutta. Cosby käyttää asemaansa hyväkseen.

Seuraavassa vaiheessa Cosby järjestelmällisesti huumaa uhrinsa väittäen tarjotun drinkin lisäävän rohkeutta.

Järjestelmällistä tapauskuvauksissa on myös se, että vuosikymmeniä uhrit syyllistivät itseään. He kokivat nolanneensa sekä itsensä että suuren tähden, kun he valahtivat tajuttomiksi ymmärtämättä että heidät on huumattu.

Helsingin Sanomat kirjoitti Cosbyn rikosten paljastumisesta laajasti vuonna 2016. Artikkelin voi lukea tästä.

Samaan aikaan Cosby oli monessa asiassa pioneeri ja esikuva. Hän oli ensimmäinen musta näyttelijä, jolla oli pääosa tv-sarjassa. Cosbyn vaatimuksesta mustille aukesi myös pääsy sijaisnäyttelijöiden eli stunttien ammattikuntaan, ja Cosbyn myötä lastenpiirrettyihin tuli mustia hahmoja. Dokumentti huomauttaa, miten 1960-luvulla vain Cosbyn kaltainen kuuluisuus saattoi puhua valkoisten opettamasta valkoisten historiasta valkoisessa Amerikassa valkoisten hallitsemassa televisiossa.

Cosby myös kannusti tv-ruudussa mustia opintielle, ja noustuaan upporikkaaksi hän lahjoitti kymmeniä miljoonia mustien college-koulutukseen.

Suurin vaikutus oli vuosina 1984–1992 tehdyllä Bill Cosby Show’lla, suositulla tv-sarjalla, joka esitti mustat perheenä, jonka ei tarvinnut miettiä aina rahaa. Cosbysta tuli uuden keskiluokkaisemman mustan Amerikan kasvot. Tähti, hyväntekijä ja pioneeri.

Ja samaan aikaan tapahtui vakavia rikoksia, joista kukaan ei puhunut. Vuosikymmeniin.

Sidney Poitier ja Bill Cosby vuonna 1975 valmistuneessa elokuvassa Huijarit vauhdissa (Let’s Do it Again).

Dokumentin rakenne on kaksijakoinen. Yhtäällä seuraamme Cosbyn suosion kasvua ja toisaalla pahanteon kiihtymistä.

Dokumenttisarja käsittelee Cosbyn merkitystä ennen kaikkea mustassa Amerikassa, mutta kannattaa muistaa, että Suomessakin Cosbyn tuotantoa on seurattu yli 50 vuoden ajan. Täälläkin sukupolvet ovat kasvaneet Cosbyn tahtiin.

Ensimmäinen Suomessa esitetty Cosbyn tv-sarja oli Minä, vakooja eli se sarja, jossa oli ensimmäistä kertaa musta pääroolissa. Vuonna 1968 Helsingin Sanomissa kirjoitettiin Bill Cosbystä "Yhdysvaltain vaikutusvaltaisimpana neekerinä” ja samalla Cosbyn olennaiseksi piirteeksi nähtiin vihattomuus erona mustista kansalaisoikeustaistelijoista.

Seuraavan kerran Cosby huomattiin Helsingin Sanomissa isosti vuonna 1985. Tuolloin Bill Cosby Show oli noussut tv-katselun kärkeen ohi Dynastian ja Dallasin.

Ja kun Cosby palasi sitten seuraavalla vuosikymmenellä uudella sarjallaan taas ruutuun, HS:n otsikko oli tällainen:

Bill Cosby on esiintynyt lukuisissa viihdesarjoissa myös Suomessa. Vuonna 1995 Cosbyn uutuussarjasta kerrottiin Helsingin Sanomissa tällaisen otsikon alla.

Sellainen oli Cosbyn julkikuva pitkään, Suomessa ja maailmalla. Turvallinen setähahmo. Uutuusdokumentissa ”turvallisen sedän” rinnalla nähdään mies, joka on kaikkea muuta ja joka käyttää ”turvallista setähahmoa” katalasti rikostensa välineenä.

Miten nämä kaksi asiaa voivat olla olemassa yhtä aikaa? Voiko taiteen ja taiteilijan erottaa toisistaan?

Sitä dokumenttisarjakaan ei pysty lopulta ratkaisemaan. Ei ole vastausta. On vain kysymys, jolle dokumentaristi W. Kamau Bell antaa tässä sarjassa nimen:

Se on Bill Cosby -kysymys.

Hätkähdyttävintä ovat dokumenttisarjan arkistovälähdykset, joissa Cosby vihjailee julkisesti rikoksillaan.

Näin tapahtuu dokumentin mukaan ensi kerran jo vuonna 1969 julkaistulla stand-up-albumilla. Levyllä Cosby sanailee lemmenrohdosta nimeltä Spanish Fly, joka saa ainetta nauttineen pyörryksiin. Tyrmäystippoja siis.

Vuonna 1991 Cosby on megatähti ja vieraana David Lettermanin tv-ohjelmassa. Suorassa lähetyksessä Cosby kertoo taas innostuneena tipoista, joita pudottelee naisten juomiin.

Sama vihjailu toistuu jopa perhesarja Bill Cosby Show’ssa. Sarjassa on kohtaus, jossa gynekologi-isä, siis se Bill Cosbyn kaikkein rakastetuin hahmo, vitsailee sekoittamastaan ”grillikastikkeesta”, joka saa naisten päät pyörälle. Bill Cosby tosiaan näytteli Bill Cosby Show’ssa gynekologia, joka otti vastaan potilaitaan tv-kotinsa alakerrassa.

Bill Cosby esitti Bill Cosby Show’ssa Huxtable-perheen isää. Perheeseen kuului neljä tyttöä ja poika.

Miten tämä kaikki on mennyt meiltä läpi?

Samaan aikaan toisaalla Cosby esittää julkisuudessa jotain aivan muuta: hän lainaa kasvonsa huumeiden vastaiselle kampanjalle televisiossa ja esiintyy suurten amerikkalaisten brändien kuten Coca-Colan ja Fordin mainoksissa.

Sitä myös dokumentaristi W. Kamau Bell hämmästelee. Miten tämä meni läpi?

Sarja pohtii, mahdollistiko rikokset se, että musta kulttuuri kaipasi niin syvästi esikuvia ja roolimalleja, että metsää ei sen takia nähty puilta. Entä mikä rooli oli viihdeteollisuuden julkisuuskoneella, joka sulkee suita. Miten vaikutti ajan henki, jossa naisviha sekoittui vähättelyyn ja seksualisointiin, ja mistä ylipäätään syntyy ajatus raiskata? Vallanhimosta?

Dokumentaristi myös muistuttaa uhrien suulla, että teot olivat mahdollisia vain, koska niiden annettiin tapahtua. Jonkun muunkin, monienkin, oli pakko tietää.

Kolmannesta jaksosta eteenpäin dokumenttisarja kääntyy kohti syvintä pimeää. Rikosten ja tähteyden rinnalle kohoaa kertomus Bill Cosbyn kulahtamisesta radikaalista koomikosta konservatiiviseksi ukoksi, joka kääntää selkänsä myös omilleen.

Dokumentissa nähdyssä klipissä Charlie Rosen talk show’ssa Cosby syyttää häntä arvostelevia pienipalkkaisia kateellisiksi, koska hän itse tienaa 60 miljoonaa vuodessa. Vielä hurjemmissa haastattelupätkissä nähdään, miten koomikko omalla arvovallallaan sulkee raiskauksista kysyvän toimittajan suun.

Syyskuussa 2018 Bill Cosby tuomittiin seksuaalirikoksista pitkään vankeustuomioon. Näyttelijä poistui pennsylvanialaisesta oikeussalista käsiraudoissa.

Cosby kääntyy julkisuudessa hirviöksi. Tai ei hän käänny. Teot vain tulevat näkyviin, dokumentti todistaa. Koomikkokollegat alkavat puhua Cosbystä raiskaajana, mediakin herää, ja viranomaiset. Monen on vaikea uskoa esikuvasta pahaa, vaikka Cosbyn kymmenet uhrit astuvat esiin ja kertovat, mitä on tapahtunut.

Kulisseissa Cosby painostaa ja manipuloi, maksaa ihmisiä hiljaisiksi.

We Need to Talk About Cosby on elokuva tv-historiasta, sankarin noususta ja tuhosta. Samalla We Need to Talk About Cosby on dokumentti oikeudentajusta.

We Need to Talk About Cosby on kuin oikeudenkäynti, jossa kuullaan kaikkia muita paitsi syytettyä. Hän on mukana vain teoillaan ja vanhoilla lausunnoillaan. Käy selväksi, että ei ole kahta Cosbya, on vain yksi. Koomikko, joka paljastui raiskaajaksi ja raiskaaja, jolla joskus oli menestyvä tv-show.

Todisteet osoittavat syyllisyyden, ja kuten tiedetään, viime vuoden heinäkuussa Cosby vapautettiin vankilasta.

