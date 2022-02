The Rasmus valittiin Suomen euroviisuedustajaksi – Lauri Ylönen iloitsi bändin uudesta alusta: ”Olimme lähes hajoamassa”

Euroviisut käydään 10.–14. toukokuuta Torinossa.

The Rasmus edustaa Suomea Torinossa toukokuussa.

Turku

Suomen euroviisuedustajaksi on valittu The Rasmus kappaleella Jezebel. Euroviisut järjestetään tänä vuonna 10.–14. toukokuuta Torinossa. Suomen viisuedustaja valittiin lauantaina Turun Logomossa järjestetyssä Uuden musiikin kilpailussa (UMK).

The Rasmus sai yhteensä 310 pistettä, ja yhtye sai eniten ääniä sekä yleisöltä että kansainvälisiltä asiantuntijaraadeilta. Voitto tuli selvällä erolla muihin finalisteihin. Toiseksi tuli Cyan Kicks kappaleella Hurricane 221 pisteellä, kolmanneksi Bess kappaleella Ram pam pam 204 pisteellä.

75 prosenttia äänistä tuli katsojilta, 25 prosenttia kansainvälisiltä asiantuntijaraadeilta. Yhteensä seitsemän maan edustajat olivat antamassa tänä vuonna ääniä kansainvälisissä raadeissa.

Voittajan lehdistötilaisuudessa bändin solisti Lauri Ylönen kertoo olevansa iloinen Rasmuksen uudesta alusta, jollaisena hän UMK:hon osallistumista ja Euroviisuihin pääsemistä pitää. Erityisesti hän kiittelee uudeksi kitaristiksi tullutta Emilia ”Emppu” Suhosta.

”Meillä ei ole ollut vuosiin mitään valloitettavaa. Olimme lähes hajoamassa. Tunnelma oli huono, kurja. Tuntuu uskomattomalta, että nyt Empun tultua mukaan meillä on melkein 30 vuoden duunin jälkeen uusi alku bändillemme.”

Bändi myös kiistää tiukasti, että olisi missään vaiheessa pitänyt voittoaan varmana, vaikka yhtyettä pidettiinkin etukäteen kirkkaana ennakkosuosikkina voittamaan UMK. Päinvastoin porukka kertoi jännittäneensä tulosten julkaisun hetkellä todella paljon. Yhtyeen jäsenet ylistivät kaikkia muita UMK:hon osallistuneita ja heidän kappaleitaan.

”Vedonlyöntisivustot ovat aivan eri asia kuin se, mistä suomalainen yleisö todella pitää”, Suhonen sanoi.

Rasmuksen jäsenet kertoivat iloitsevansa myös siitä, että rockmusiikki ja bändien esittämä musiikki ovat selvässä nousussa Euroviisuissa. Viime vuonna Euroviisut voitti italialainen rockyhtye Måneskin.

Suomen euroviisuedustajaksi UMK:ssa pyrkivät tänä vuonna Cyan Kicks kappaleella Hurricane, Bess kappaleella Ram pam pam, The Rasmus kappaleella Jezebel, Younghearted kappaleella Sun numero, Tommi Läntinen kappaleella Elämä kantaa mua, Olivera kappaleella Thank God I’m an Atheist ja Isaac Sene kappaleella Kuuma jäbä.

Viime vuonna Suomea Euroviisuissa edusti rockyhtye Blind Channel kappaleella Dark Side. Se saavutti Euroviisuissa Suomen historian toiseksi parhaan sijoituksen tulemalla kuudenneksi finaalissa. Paras sijoitus on Lordilla, joka voitti Euroviisut vuonna 2006.

