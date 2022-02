Kulttuurialan tapahtumien kysyntä on lisääntynyt viime aikoina, mutta ratkaisevan lähtökäskyn antavat aluehallintovirastojen ohjeistukset.

Lupaavat uutiset koronavirusepidemian taittumisesta ovat saaneet kulttuurin kuluttajat valppaiksi. Lipunmyynti teattereihin ja urheilutilaisuuksiin alkoi lisääntyä tammikuussa, ja vauhti on sittemmin vain kiihtynyt.

”Tämän kuun alusta lähtien olemme myyneet joka päivä aiempaa enemmän lippuja. Olemme menossa selkeästi parempaan suuntaan, mutta matkaa on vielä”, kertoo Lippu.fi:n toimitusjohtaja Ari Palhamo.

Tällä hetkellä lipunmyynti on silti vain noin puolet normaalivuoden vastaavasta.

Myynti piristynee kuitenkin vielä lisää, sillä maanantaina Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti lieventää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumis­rajoituksia.

Kun aiemmin sisään sai ottaa enintään 50 ihmistä, tiistaista 8. helmikuuta alkaen sisälle saa ottaa 50 prosenttia yleisökapasiteetista. Rajoitus koskee 51–500 henkilön tilaisuuksia, ja se on voimassa voimassa 22. helmikuuta asti.

Ohjaaja Jarno Kuosa Ryhmäteatterissa maanantaina.

Aluehallintovirastojen (avi) omista rajoituslinjauksista johtuen eri puolilla maata ovat myyneet erilaiset tilaisuudet.

Nyt käyvät kaupaksi liput teattereihin ja urheilutilaisuuksiin, kuten jääkiekon MM-kisoihin.

”Teatterimyynti on hyvää erityisesti Tampereella ja Turussa, missä ei ole ollut 50 paikan vaan 50 prosentin rajoitus”, kertoo Ari Palhamo.

Teattereiden nopeaa toipumista helpottaa hänen mukaansa se, että niillä on ohjelmisto valmiina.

”Toiminta voidaan käynnistää suhteellisen lyhyessä ajassa. Niiden ei tarvitse tehdä muuta kuin avata ovet.”

Nopea paluu päiväjärjestykseen koskee myös jääkiekkoa, jota pelataan joka tapauksessa – oli yleisöä tai ei. Sen sijaan viihdetapahtumien ja livekeikkojen uudelleen­organisoinnissa kuluu enemmän aikaa.

Epidemia-aikana konsertteja on jouduttu siirtämään useampaan kertaan, joten keikkasuman purkamisessa menee hetki.

”Livekeikoissa on sinänsä kohtuullinen tilanne, että niihin on myyty paljon lippuja, mutta palautuksia on tehty aika vähän.”

Festivaalipuolikin on käynnistymässä vähitellen.

Palhamon mukaan tapahtuma-alan toipumisessa ratkaisevaa ei ole koronavirus­epidemian laantuminen sinänsä vaan viranomaisviestintä. Hän toivoo tiedottamiseen tarkkuutta.

”Viranomaisten linjaukset näkyvät suoraan myyntiluvuissamme. Kun he ovat onnistuneet yhdenmukaisessa tiedottamisessa, sillä on ollut huomattava vaikutus kuluttajien luottamukseen. Kun tiedotus on ollut sekavaa, se on näkynyt myynnissä joko laskevasti tai kasvua hidastavasti”, Palhamo sanoo.

”Avin ilmoituksia odotetaan aina kauhulla.”

Kansallisoopperassa- ja baletissa alkaa uudelleen aikataulutettujen ensi-iltateosten myynti tämän viikon keskiviikkona kello 12. Vasta silloin nähdään aukottomasti, uskaltaako kansa palata sankoin joukoin Kansallisoopperan penkeille.

Ainakaan syksyn perusteella pelkoa tyhjistä katsomoista ei ole.

”Loppusyksy, vuodenvaihde ja tammikuu olivat käytännössä loppuunmyytyjä siinä vaiheessa kun jouduimme perumaan esitykset uuden sulun vuoksi”, kertoo oopperan viestintäjohtaja Liisa Riekki.

Syksyllä tehdyistä kävijätutkimuksista kävi myös ilmi, että katsojien turvallisuudentunne on ollut hyvä.

”Vastaajat olivat antaneet esitysten jälleen huiman korkeat luvut (4.6/5) koronaturvallisuus­toimenpiteillemme.”

Riekin mukaan liput eivät juurikaan liikkuneet vielä tammikuussa, kun tietoa rajoitusten kohtalosta odotettiin. Nyt kun näköpiirissä on taas rajoitusten loppu, kauppa käy.

Jotain tulevasta voinee päätellä myös maanantaina avautuneesta ennakkomyynnistä. Puoliltapäivin avautui kahden päivän ennakko-ostoikkuna niille, joilla oli ollut Joutsenlampi-balettiin liput jo kertaalleen.

HS sai maanantaina muutamia yhteydenottoja jonotukseen osallistuneilta, jotka kertoivat, että tunnin jonotuksen jälkeen ostoaikeet olivat tyssänneet. Lipunmyynti oli ruuhkautunut pahasti.

Liisa Riekin mukaan ruuhka saatiin purettua iltapäivään mennessä. Se myös osoitti sen, että ”ne, jotka ovat liput kerran ostaneet, haluavat edelleen tulla”.

Riekki uskoo, että Joutsenlampi-baletti on tämän kevään suuri hitti. Hän kuitenkin lisää, että ostettavaa ja myytävää riittää kyllä keskiviikon jälkeenkin.

”Olisi hienoa, jos jengi uskaltaisi lähteä liikkeelle, oli kyse mistä tahansa kulttuurilaitoksesta”, Riekki sanoo.

”En tiedä, mikä on muiden talojen tuntuma, mutta itse olen toiveikas.”

Tiistaina Ryhmäteatterissa on määrä järjestää Peggy Pickit näkee Jumalan kasvot -näytelmän ennakkoesitys. Etualalla näyttelijä Minna Suuronen.

Tiistaina Ryhmäteatterissa on näytelmän Peggy Pickit näkee Jumalan kasvot -näytelmän ennakkoesitys. Alun perin esitykseen oli myyty sallitut 50 lippua, mutta maanantaina iltapäivällä Etelä-Suomen avi nosti yleisökapasiteetin 50 prosenttiin.

Uutinen otettiin Ryhmäteatterissa vastaan riemulla.

”Tosi kiva uutinen! Vapautimme heti myyntiin loputkin liput”, iloitsee tuottaja Noora Lattunen.

Koska Helsinginkadun näyttämön katsojakapasiteetti on 300, saadaan sisään ottaa siis 150 katsojaa – jos he vain älyävät lähteä lippuostoksille pikavauhdilla.

Joku muu voisi ehkä mutristella puolikkaan yleisökapasiteetin kanssa, mutta Lattunen näkee asian toisin: hänestä parannus on entiseen nähden roima.

Tällaisella yleisökapasiteetilla ei toki vielä taloudellisesti juhlita, mutta Lattunen kertoo, että juuri nyt tilanne ei ole edes katastrofaalinen: Peggy Pickit näkee Jumalan kasvot tehdään hyvin pienellä kokoonpanolla.

Epidemiatilanteen mahdollisesta paranemisesta huolimatta Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaa ei vielä huutele hurraa-huutoja. Vaikka lippujen kysyntä on kasvanut, myynti on edelleen vain puolet normaaliajasta.

”Kesän festivaalit myyvät hyvin ja yksittäiset urheiluottelut ihan ookoo.”

Merimaan mukaan kaikki tapahtumat ovat odottaneet tähän asti virallista päätöstä yleisökapasiteetista. Vasta sen jälkeen päästään aloittamaan niiden suurempi markkinointi.

”Kaiken kaikkiaan yleisötapahtumien rajoitukset ovat kosmeettisia ja keinotekoisia. Rajoitusten pitäisi olla yhdenvertaisia.”

Merimaa on varma, että lipunmyynti piristyy välittömästi, kun rajoituksia aletaan purkaa.

”Kun lokakuussa 2020 hallitus ilmoitti, että nyt on aika purkaa rajoitukset ja aika elää, myyntimme nousi voimakkaasti ja teimme paljon isomman liikevaihdon kuin lokakuussa 2019.”

Rajoitusten purkamisen jälkeen luvassa on seuraava haaste: suuren yleisön jännityksen vähentäminen.

”Ihmisten mieliin on viljelty käsitys, että tapahtumissa olisi vaarallisempaa kuin muualla yhteiskunnassa, mikä ei pidä paikkaansa. Se pelko pitäisi saada nyt pois.”