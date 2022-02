Yhdysvaltalainen säveltäjä George Crumb on kuollut – kuuluisimmassa teoksessa muusikot soittavat veden avulla viritettyjä kristallilaseja

Vuonna 1929 syntynyt Crumb oli yksi sukupolvensa merkittävistä yhdysvaltalaissäveltäjistä.

Yhdysvaltalainen säveltäjä George Crumb kuoli sunnuntaina 6. helmikuuta 2022 kotonaan Mediassa, Pennsylvanian osavaltiossa. Crumb oli 92-vuotias, syntynyt 24. lokakuuta 1929 Charlestonissa Länsi-Virginiassa.

Crumb oli yksi sukupolvensa merkittävistä yhdysvaltalaissäveltäjistä. Hän ei kiinnittynyt 1900-luvun taidemusiikin akateemisiin valtavirtauksiin vaan kehitti oman tyylinsä, johon sisältyi monenlaisten äänenvärien käyttöä ja visuaalisia elementtejä.

Esimerkiksi hänen tunnetuimpiin kuuluva teoksensa Black Angels (1970) on sävelletty sähköisesti vahvistetulle jousikvartetille, jonka muusikot soittavat omien soittimiensa ohella monenlaisia lyömäsoittimia sekä kristallilaseja, jotka on viritetty veden avulla eri sävelkorkeuksille. Teoksen äänimaailma on näin ollen surrealistinen, mikä liittyy teoksen aiheeseen – Crumb sävelsi Black Angelsin valituslauluksi Vietnamin sodan johdosta.

Crumb käytti teoksissaan musiikkiteatterillisia elementtejä ja myös laati partituureistaan usein visuaalisesti näyttäviä. Esimerkiksi pianolle sävelletyssä laajassa Makrokosmos-kokoelman eri kappaleissa on ristin muotoon, ympyräksi, spiraaliksi ja rauhanmerkiksi piirretyt nuottiviivastot.

Makrokosmoksen ja Black Angelsin ohella Crumbin tunnetuimpiin teoksiin kuuluvat Ancient Voices of Children (1970), valaan laulusta innoituksensa saanut Vox Balaenae (1971) sekä laaja kantaatti Star-Child (1977), joka on yksi Crumbin harvoista orkesteriteoksista. Suurimman osan tuotannostaan hän sävelsi soolosoittimille, kamarimusiikkikokoonpanoille ja laulajille.