Reacher on toksisinta televisiota miesmuistiin – liian lyhyt Tom Cruise on korvattu brutaalissa sarjassa tuntemattomalla lihaskimpulla

Suomessakin suosittuihin Reacher-kirjoihin perustuvassa tv-sarjassa pääroolia näyttelee Alan Ritchson, 190-senttinen lihaskimppu.

Hyvävoimainen Alan Ritchson on sopivan ikäinen ja ennen kaikkea kokoinen Jack Reacheriksi.

Olennaisin kysymys: onko uusi näyttelijä pääosaan sopivampi kuin aiemmin roolissa nähty Tom Cruise? Vastaus: enimmäkseen kyllä.

Toimintaa ja rikoksia yhdistävä kahdeksanosainen amerikkalaissarja Reacher perustuu brittikirjailija Lee Childin yli 20-osaiseksi paisuneeseen ja suosittuun kirjasarjaan. Kirjojen perusteella on jo tehty elokuvat Jack Reacher: Tappajan jäljillä vuonna 2012 sekä Jack Reacher: Paluu päämajaan vuonna 2016.

Elokuvissa nimiroolia näytteli Cruise. Se ei faneille käynyt. Kirjoissa Jack Reacher on lähes kaksimetrinen, kun Cruise on noin 30 senttiä lyhyempi.

Fanien itku sai kirjailija Childin luopumaan elokuvista.

Reacher-kirjasarja on vuonna 1954 syntyneen brittikirjailijan Lee Childin rahasampo.

Sarjamuoto istuukin paremmin Reacher-tarinoihin.

Ensimmäinen sarjakausi – toinen on jo teossa – perustuu vuonna 1997 julkaistuun ensimmäiseen Reacher-kirjaan Tappotahti. Siinä Reacher, entinen sotilaspoliisi ja nykyinen omin käsin oikeutta jakava nyrkkisankari, saapuu amerikkalaiseen pikkukaupunkiin, tilaa persikkapiiraan ja joutuu pidätetyksi murhasta.

Reacheria esittää nyt Alan Ritchson, suht’ tuntematon 190-senttinen näyttelijä. Hän on sopivan ikäinen ja ennen kaikkea kokoinen, lihaskimppuna John Cenan ja Arnold Schwarzeneggerin koulukuntaa. Ritchsonille on myös kirjoitettu sarjaan terminaattorimaisia hupaisuuksia vuorosanoihin, joista hän ei kuitenkaan saa kaikkea irti. Karismaa kaipaisi lisää.

Poliisia näyttelevä Willa Fitzgerald tiukassa tilanteessa yhdessä Jack Reacherin kanssa.

Nick Santoran kehittelemä tv-sarja on silti enemmän Reacher kuin Cruisen Reacherit.

Tv-sarjan Reacher on ja toimii nyt kuin kirjoissa. Hahmo on suuri yksinäinen, jolla ei ole kotia eikä perhettä. Hän ei perusta luottokorteista eikä tietokoneista. On vain isänmaa, Yhdysvallat, jota yhden miehen armeija siivoaa paljain käsin pahantekijöistä.

Reacher ei paljoa puhu vaan enemmänkin lyö, ja tietenkin rakastaa tulisesti, erityisesti naispoliiseja. Vaikka hahmoa on modernisoitu kirjoista, on Reacher edelleen hyvin macho, kauhisteltu toksinen maskuliini.

Reacherin suosiota on pohtinut Suomessa nokkelimmin Samuli Knuuti. Kustannus­toimittajan tulkinnassa Reacherit ovat parasta roskakirjallisuutta ja antikirjallisuutta, joka ei yritäkään olla muuta kuin on.

Tällaisena Tom Cruise esitti Jack Reacherin vuonna 2012 valmistuneessa elokuvassa Jack Reacher: Tappajan jäljillä.

Knuutin tulkinnassa Reacher-kirjasarja on myös erittäin oikeistolainen maailmaltaan. ”Minun kaltaiselleni liberaalille nörtille ne [kirjat] tarjoavat liki pornografisen sykäyksen”, Knuuti hekumoi Parnasso-esseessään vuonna 2015.

Sama sykäys tuntuu kiihottaneen muitakin: Lee Childin kirjoja on suomennettu 26, ja yhteenlaskettu myynti kaikissa formaateissa on 517 000 kappaletta, kertoo kustantaja Karisto. Tv-sarjan takana on verkkojätti Amazon, joka tarvitsee sarjoja suoratoistopalveluiden kilpailussa.

Reacher-brändin nerous ei ole tarinoissa vaan keskushenkilössä, puhtoisessa sankarissa niin kuin westerneissä joskus. Reacher jää mieleen, mutta eivät tarinat, joissa hän esiintyy. Kun Reacher on kaikki kaikessa, ylivertaisuus kääntyy helposti epäuskottavaksi.

Malcolm Goodwin (vas.) ja Alan Ritchson näyttelevät Amazon-suoratoistopalvelun uutussarjassa Reacher.

Tv-sarjassa ristiriita on ratkaistu siten, että Reacher on paras tappelija ja havainnoissaan uuden ajan sherlock, mutta muuten yksi joukosta. Se toimii ja ei. Monin kohdin Reacher jää omassa sarjassaan sivuun.

Näyttelijöistä esiin kiilaa etsivää näyttelevä Malcolm Goodwin sekä toinen poliisi, jota esittää Willa Fitzgerald. Heidän varassaan sarja nousee rikossarjojen keskikastiin.

