Viikon suositukset muistuttavat myös, että tarpeeksi hyvä kirja tai elokuva vaikuttaa vielä vuosienkin päästä.

Viime keväänä tutkija Olli Löytyn pamfletti Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle (Teos) herätti toviksi kiivasta keskustelua siitä, onko suomalainen kirjallisuus homogeenista, sisäänpäinlämpiävää ja jopa rasistista.

Arvio teoksesta löytyy tästä, toisenlainen tulkinta tästä.

Vuoden lopulla keskustelu tavallaan jatkui Suomen PEN -sananvapausjärjestön antologiassa. Sulava – Monikielinen kirjallisuus Suomessa sisältää tekstejä 22 kirjoittajalta, 17 alkukielellä ja yhteensä yli viitenäkymmenenä käännöksenä.

Teos antaa siis hyvän kuvan siitä, kuinka laaja kulttuuri Suomessa syntyvää kirjallisuutta nykyään ympäröi ja ruokkii.

Sulava on myös omintakeinen kuvateos – graafinen suunnittelu on Daniel Malpican – sekä nopea silmäys siihen, mitä täällä eri syistä asuvat kirjailijat pohtivat, mistä kirjoittavat.

Rasismiakin käsitellään, mutta vielä enemmän muistia, muistoja ja omaa kieltä tilanteessa, jossa se ei enää olekaan kaikkialla ympäröivä itsestäänselvyys.

Se on kirjailijalle aina haaste, välillä myös rangaistus ja suuri tragedia.

Sulava – Monikielinen kirjallisuus Suomessa: Kokoelma. Suomen PEN ry.

Loistava Janet Frame on taas esillä

Oman kirjallisen kielen säilyttäminen voi olla vaikeaa muillekin kuin maahanmuuttajille.

Uusiseelantilainen Janet Frame (1924–2004) joutui puolustamaan omalaatuista ilmaisuaan jo niukassa nuoruudessaan, sitten vuosien pakkohoidossa mielisairaalassa.

Sähköshokitkaan eivät sitä onneksi lannistaneet, ja niin syntyi merkittävä kirjallinen tuotanto.

Aikanaan Framen tarina teki kollega Riitta Jaloseen niin suuren vaikutuksen, että sen pohjalle syntyi elämäkertaromaani Kirkkaus (2016).

Siinä Jalonen – ehkä omiakin kokemuksiaan tapaillen – tavoittaa hienosti hapuilun, jolla kirjailija kurottaa sekä varhaisiin muistoihin että ympäröivään todellisuuteen ja luottaa havaintoihinsa, vaikka ymmärrystä ei löytyisikään.

Jane Campionin elokuvassa Janet Framea lapsena esitti Alexia Keogh.

Saman kuvaamisessa onnistui myös ohjaaja Jane Campion elokuvassaan An Angel at My Table (1990), jossa aistiyliherkkä Frame ponnistelee irti ujoudesta, yksinäisyydestä ja kuoleman houkutuksesta.

Vuosikymmeniä sitten vahvasti mieleen jäänyt elokuva on taas nähtävillä, nyt Netflix-suoratoistopalvelussa.

Riitta Jalonen: Kirkkaus. 352 s. Tammi.

An Angel at My Table. Netflix.

Perhe hajoaa, talo kannattelee

Joulun alla käsiin kulkeutui romaani, jonka kansi vangitsi mutta jonka tekijästä en ollut kuullutkaan.

Nyt tiedän enemmän: yhdysvaltalainen Ann Patchett (s. 1963) on sekä PEN/Faulkner- että Orange-palkittu kirjailija ja Hollantilainen talokin Pulitzer-finalisti vuodelta 2020.

Nimen mukaan romaanin keskiössä on poikkeuksellinen talo. Ensin sieltä lähtee tiehensä perheenäiti, myöhemmin myös hänen poikansa ja tyttärensä.

Irti talosta ei pääse silti kukaan.

Romaanin kertojana on poika Danny. Vuosikymmeneltä toiselle hän sanoittaa sitä, miten perheen hajoamisesta selvitään. Vähitellen kasvetaan kostonhimosta uteliaisuuteen, jonkinlaiseen ymmärrykseen ja jopa anteeksiantoon.

Päähenkilöiksi nousevat kuitenkin naiset: väärin kohdeltu, uljas sisar Maeve ja sisarusten erikoinen äiti Elna. Taustalla pauhaa sodanjälkeinen Philadelphia ja koko Yhdysvallat poliittisine kuohuineen.

Ensimmäinen Patchett-suomennos tuo mieleen Michael Cunninghamin ja kanadalaisen Ann-Marie MacDonaldin kerronnan – ja myös E. M. Forsterin klassikon Talo jalavan varjossa (1910).

Kaikki ovat yhden perheen vaiheita, sen sisäisiä kiistoja ja ristiriitaisia sitoumuksia hienosti eritteleviä romaaneja.

Ann Patchett: Hollantilainen talo (The Dutch House). Suom. Laura Jänisniemi. 343 s. WSOY.

Runeberg-palkittu Quynh Tran ja Third Culture Kids -antologia kirjastojen varatuimmat 2.–9. helmikuuta

Kaunokirjallisuus

1) Quynh Tran: Varjo ja viileys

2) Niko Rantsi: Kuka vierelles jää

3) Laura Lindstedt & Sinikka Vuola: 101 tapaa tappaa aviomies

4) Nita Prose: Huonesiivooja

5) Meri Valkama: Sinun, Margot

6) Niko Rantsi: Sinun puolestasi vuodatettu

Tietokirjat

1) Kiia Beilinson, Mona Eid, Koko Hubara ja Caroline Suinner: Third Culture Kids

2) Outi Papamarcos: Ja sitten tuli Trump

3) Deborah Levy: Elämisen hinta

4) Timo Miettinen: Eurooppa, poliittisen yhteisön historia

5) Deborah Levy: Mitä en halua tietää

6) Elina Siltanen-Sjöberg: Salaiset helmet, koti kuin unelma