Ehdonalainen on Jonas T. Bengtssonin neljäs suomennettu romaani.

Romaani

Jonas T. Bengtsson: Ehdonalainen (Fra blokken). Suom. Päivi Kivelä. Like. 315 s.

Tanskalainen Jonas T. Bengtsson (s. 1976) on kirjailija, joka kuvaa ihmisiä tanskalaisen yhteiskunnan nurjemmalla puolella, ihmisiä, jotka tietävät, ettei toista mahdollisuutta ole, ja jos onkin, siihen on koira haudattuna.

Neljäs Bengtsson-suomennos Ehdonalainen muistuttaa lähtöasetelmaltaan hieman kirjailijan aiempaa romaania Aminas breve. Siinä psykiatrisesta sairaalasta vapautuva mies ryhtyy etsimään kateisiin joutunutta naista, jonka kirjeistä on ollut hänelle sairaalassa paljon apua.

Bengtssonin romaaneista juuri Aminas breve ja Submarino on myös tehty elokuviksi.

Ehdonalaisessa pahoinpitelystä vankilaan tuomittu Danny vapautuu ja alkaa etsiä kadonnutta ystäväänsä Malikia, ainoaa vanhan poikaporukan jäsentä, joka ei ole koskaan sekaantunut rikoksiin.

Danny, Christian ja Malik kasvoivat samassa köyhyyden ja väkivallan täyttämässä tornitalossa. Kaikkien poikien elämänlankoja on pidellyt käsissään vanha poliisi Ivertssen.

Tämä on saanut Dannyn ottamaan yksin syyt koomaan johtaneesta pahoinpitelystä ja pakottanut Christianin ryhtymään poliisiksi. Ivertssen myös hommaa Dannylle ehdonalaisen, mutta ei pyyteettömästi.

Tavallaan Danny on nuorukaisista rehellisin. Hän ei ole koskaan yrittänytkään olla muuta kuin pelottava väkivaltarikollinen. Christian kipuilee keskiluokkaan nousun paineissa ja Malik yrittää unohtaa taustansa opiskelemalla hammaslääkäriksi.

Dannylle afrikkalaistaustainen Malik on aina ollut läheinen, ja siksi mies on valmis kääntämään koko Kööpenhaminan ylösalaisin saadakseen tietää, mitä ystävälle on tapahtunut. Lopulta Dannyllä on edessään äärimmäinen petos, jossa kyse on juuri keskiluokkaistumisen paineista.

Bengtssonin tyyli on asiallista ja lakonista, ei turhia kuvailuja, eikä pysähtymisiä epäolennaisen maalailun äärelle.

Kovaksikeitetty tyyli on kuin Dannyn mieli, joka ei taivu ylenmääräiseen ajatteluun ja asioiden märehtimiseen. Danny puskee eteenpäin kuin veturi, eikä piittaa, jos joku jää alle.

Romaanin yhteiskunnallisuuskaan ei ole mitään näyttämölle nostettavaa, vaan koko ajan taustalla vaikuttava selviö. Tausta luo pohjan tarinan henkilöille ja sille, miten he suhtautuvat ympäristöön ja ympäristö heihin.

Miehen voi ottaa pois tornitalosta, mutta ei tornitaloa miehestä, ei varsinkaan, jos ympäristöön mielestä jotenkin töppää. Christiankin joutuu koko ajan vetämään nuorallatanssia taustansa ja vaimonsa perheen porvarillisten asenteiden välillä.

Tässä mielessä Danny on tarinan ainoa todella vapaa hahmo, vaikka häntä häkki jatkuvasti varjostaakin. Dannyn ei tarvitse teeskennellä tai esittää jotain muuta kuin mitä hän on, sillä hän tietää pilanneensa viimeisenkin mahdollisuutensa jo ajat sitten.

Kovin syvälle Bengtsson ei yhteiskunnallisessa analyysissään mene, ja Ehdonalainen on lopultakin varsin yksinkertainen ja suoraviivainen tarina. Mutta tehokkaasti kerrottu.

Oikaisu 14. helmikuuta klo 14.50: Jonas T. Bengtssonin aiemman romaanin nimi on Aminas breve, ei Annas breve.