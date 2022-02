Klassinen / albumi

Bacewicz: Piano Works. Peter Jablonski. Ondine.

★★★★

Ostin 1960-luvun loppupuolella Musiikki-Fazerin alennusmyynnistä hollantilaisen levy-yhtiön lp-levyn Contemporary Polish Music. Yksi levyn säveltäjistä oli Grażyna Bacewicz (1909–69). Panin merkille olettamani naissukupuolen, mutta en osannut pitää sitä säveltäjien joukossa harvinaisena.

Varsovan syksy -musiikkijuhlista, vuodesta 1956, alkaen Puolan musiikkielämä alkoi hengittää vapaammin. Stalin oli kuollut, ja sosialistisen realismin vaateet hellittivät Puolassakin otettaan.

1960-luvulle tultaessa Puolan uusi musiikki rynnisti eurooppalaisen avantgarden kärkeen. Ostamallani levyllä oli myös Krzysztof Pendereckin kulttiteokseksi noussut Valituslaulu Hiroshiman uhrien muistolle, täynnään kirskuvia ja kirkuvia sointikenttiä. Vahva hälyisyys ja enemmän tai vähemmän ohjattu sattumanvaraisuus oli tuolloin pinnalla, esimerkiksi Henryk Góreckin tai Witold Lutosławskin teoksissa.

Kautta aikain tuotteliaimmaksi naissäveltäjäksi mainittu Bacewicz oli henkisesti hieman varhaisempaa sukupolvea. Hänen yli 200 julkaistulle teokselleen on tunnusomaista vakaa kehityslinja, jossa varsinkin rytmiikan uusklassiset piirteet ja perinteiset sävellysmuodot säilyivät lähes loppuun asti.

Alun folkloristisen ja uusklassisen tuotannon jälkeen kehitys johti asteittain tonaalisuudesta irtautumiseen, seuraavaksi tähtäin siirtyi sointiväriasteikon laajentamiseen ja lopuksi rytmihahmojen rikastumiseen.

Viimeisinä vuosina avantgarde-aallon vanavedessä Bacewiczin musiikin tekstuurit tulivat läpikuultavammiksi, aforistisemmiksi ja arvoituksellisemmiksi.

Bacewicz itse kielsi musiikkinsa luonnehtimisen uusklassiseksi ja sanoi sitä mieluummin atonaaliseksi, jos sitä oli pakko jotenkin kuvata. Muutoin hän ei halunnut selittää musiikkiaan, sen syntyä, tekniikkaa tai inspiraatiota.

Erittäin toimeliaana ja monipuolisena, laajalti arvostettuna muusikkona hän kantaesitti omia viulu- ja pianoteoksiaan, toimi Puolan radio-orkesterin konserttimestarina, istui musiikkikilpailujen tuomaristossa, edusti maataan delegaatioissa ja sai sävellyspalkintoja.

13-vuotiaasta asti säveltänyt Bacewicz loukkaantui 1954 auto-onnettomuudessa. Soittaminen väheni ja sävellystahti kiihtyi entisestään.

Säveltäjänä Bacewicz ei voinut välttyä sukupuolensa stereotyyppiseltä kommentoinnilta, varsinkaan vierailla mailla. Yhdysvaltalainen kriitikko ei löytänyt musiikista mitään feminiinistä.

Minulta Bacewicz katosi tutkasta pitkäksi ajaksi. Vasta tämän vuosituhannen puolella alkoi putkahdella uusia levytyksiä, useimmat puolalaisin voimin toteutettuja. Krystian Zimerman levytti pianosonaatin nro 2 ja pianokvintettoja Deutsche Grammophonille. Puolalaisten levy-yhtiöiden lisäksi brittiläinen Chandos on ollut Bacewicz-renessanssin kärjessä.

Ondinen uutuuslevylle mahtuu pääosa julkaistuista soolopianoteoksista, nyt myös sonaatti nro 1, jonka sukujuuriltaan puolalainen ruotsalaispianisti Peter Jablonski toimitti julkaisukuntoon.

Sointimaailma on jämerä, kuin kiveen kaiverrettu. Bacewicz ei ollut kokeilija, vaan pikemminkin käsityöläinen, joka ismien mukaan hyppimättä ja ajan virtauksia tarkkailemalla sovelsi muiden keksimiä tekniikoita harkiten omiin tarkoituksiinsa.

Concert Krakowiakin folkloristisissa sävyissä on hiven huumoriakin. Kymmenen konserttietydiä (1957) jatkaa Karol Szymanowskin linjoilla. Jablonski soittaa vaivattomasti syvällä ja suurella äänellä, mutta ei vyörytykseltään malta aina virittäytyä herkimpiin nyansseihin tai heittäytyä nopeimpiin tempoihin. Kokonaisvaikutelma on hivenen raskas, raskaampi kuin mihin musiikki antaisi aihetta.

Molempiin pianosonaatteihin (1949 ja 1953) monumentaalinen tyyli sopii paremmin. Isot soinnut kurkottavat tavan takaa syvälle bassorekisteriin, ja toccata-tyylinen jyskyttävä tekstuuri etenee räväkästi. Mahtavaa kuultavaa!

Mutta verratessa Zimermanin tulkintaan huomaa Jablonskilta kaipaavansa enemmän soinnin suloa, läpikuultavuutta ja melodia-aineksen erottelua leveästä sointikudoksesta. Niitäkin tästä musiikista löytyy, oli se sitten ”feminiinistä” tai ei.

Kriitikon valinta: Alttoviulu saa loistaa

Albumi / klassinen

Vasks: Sellokonsertto 2, Alttoviulukonsertto. Ylönen, Maijala, Tallinnan kamariorkesteri, Kangas. Alba.

★★★★

Alttoviulukonserttoja ei ole liikaa, eritoten sellaisia, joissa väliinputoajaksi koettu soitin pääsisi loistamaan täydesti. Sellainen on Pēteris Vasksin konsertto, jonka kruununa Lilli Maijala sykähdyttää kuiskaavalla, karhean puhuvalla ja viulumaisesti säihkyvällä soitollaan. Vasksin konsertoille luonteenomaisia ovat pitkät, soolosoittimen moniotteiden kautta kitkaisesti kurottuvat melodiat, laajat kadenssit, melankolian ja itkuisuuden kahleesta pyristelevät orkesterinousut, jotka katkeavat hiljaisuuteen. Marko Ylösen intensiivisesti esittämän sellokonserton nro 2 erikoisuus on lopun sopraanovokaliisi.

Klassinen / albumi

C.Ph.E. Bach: Sonatas & Rondos. Marc-André Hamelin. Hyperion. 2 cd.

★★★★

Luulisi, että Carl Philipp Emanuel Bachin noin 400 klaveeriteosta houkuttelisivat pianisteja samoin kuin Domenico Scarlattin sonaatit, mutta ei, homma on jätetty cembalisteille. Mieleen tulevat vain Mihail Pletnjov (DG) ja Danny Driver (Hyperion), joiden välimaastoon osuva Marc-André Hamelin välttää edellisen ylilyönnit, mutta tarjoaa jälkimmäistä säkenöivämmän esillepanon. Itse musiikki on pianistisesti kiitollista ja oikukasta, polveilee tunteikkaasti, pysähtelee, räiskähtelee ja säntää yllättäviin suuntiin. Toisaalta varhaiset kappaleet tuovat mieleen isä-Bachin vakaamman barokkityylin.

Klassinen / albumi

Schnittke: Pianokonsertto. Prokofjev: Sinfonia nro 2. Bronfman, Cleveland Orchestra, Welser-Möst. Cleveland.

★★★★

Levyrintamalle palanneelle maineikkaalle Clevelandin orkesterille julkaisu on jo kolmas. Kirjan muotoinen pakkaus tavoittelee luksusta. Monisivuisessa tekstissä on onneksi myös kiintoisaa asiaa. Hienostuneesta, hivenen etäisestä sointikulttuurista tunnetun orkesterin ohjelmavalinta heijastelee pyrkimystä rohkeampaan profiiliin. Yefim Bronfman jyskyttää Alfred Schnittken pianokonsertossa dystooppisia klustereita ja pateettisia kolmisointuja. Vaikka Sergei Prokofjevin rauhattomassa, brutaalissa sinfoniassa nro 2 Franz Welser-Möstin kontrolli on tuntuvilla, purevasta hyökkäävyydestä ei ole paljon tingitty.

Klassinen / albumi

Stockholm Diary. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, Malin Broman. Alba.

★★★

Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin taiteellinen johtaja ja liidaaja, viulisti ja alttoviulisti Malin Broman on kokonaisvaltainen muusikko, jolle sellonsoittokaan ei tiettävästi ole aivan vierasta. Levy on tallennettu koronaturvavälein. Esa-Pekka Salosen Stockholm Diary soi muhkeasti, mutta Igor Stravinskyn Concerto in D ja varsinkin Arnold Schönbergin Verklärte Nacht kärsivät kiinteyden puutteesta, minkä voi tulkita myönteisesti kamarimusiikilliseksi otteeksi. Sooloteoksissa – Sally Beamishin Glanz ja Salosen Lachen verlernt – Broman todistaa kykynsä luoda voimakasta läsnäolon tuntua.