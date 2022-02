Useista elokuvarooleistaan tunnettu Outi Mäenpää oli vähällä jättää väliin palkitun roolinsa ruotsalaisen Pernilla Augustin Sovinto-elokuvassa.

Viime syksynä sai ensi-iltansa Marja Pyykön ohjaama elokuva Vuosisadan häät, jossa Outi Mäenpää näyttelee pääroolin. Hänen ensimmäinen pääroolinsa oli lyhytelokuvassa Rengasmatka (1988), jonka ohjasi Heidi Köngäs.

Siinä välissä hän on näytellyt myös muun muassa Eija-Liisa Ahtilan kokeellisissa elokuvissa, Saara Saarelan ohjauksessa ja useissa muissa Köngäksen töissä. Miesohjaajia pitkässä roolilistassa on kuitenkin enemmän.

Mäenpää ei ole kokenut suurta eroa työskentelyssä naisten ja miesten ohjattavana, vaikka näkee taiteilijoissa yhden eron sukupuolten välillä.

”Kautta historian taiteilijaneron määre on liitetty miehiin. Naisetkin ovat kyllä tehneet loistavaa taidetta, mutta heitä ei ole sanottu neroiksi. Hyvällä ohjaajalla on toki visio ja hän päättää, mikä on olennaista, mutta kuuntelee myös muita”, Mäenpää sanoo.

Hän ei ole joutunut ahdistelun, väkivallan tai muun väärinkohtelun uhriksi, mutta korostaa, että hänellä on ollut siinä tuuria.

”Minulla ei ole huonoja kokemuksia muista ohjaajista kuin Jouko Turkasta Teatterikorkeakoulussa. Hän oli väkivaltainen sekä henkisesti että fyysisesti, määritteli kapeaan rakoon äideiksi tai huoriksi. Oli raskasta katsoa, kuinka hän kohteli opiskelijatovereita, jotka otti silmätikuikseen”, Mäenpää sanoo.

”Vaikka minulla on ollut onnea, metoo-tarinat ovat totta. Hyvä, että rakenteisiin on tartuttu, annettu ohjeita ja valvotaan niitä. Sen kaiken pitäisi mennä yhteiskunnan läpi laajemmin kuin vain tällä alalla.”

Monet ohjaajien hyvät ominaisuudet ja tavat ovat samoja myös muussa johtamisessa. Mäenpää tietää siitä paljon, sillä näyttelemisen ohella hän on työskennellyt pitkään vuorovaikutuskouluttajana.

”Niitä töitä on ollut yhtä paljon kuin näyttelemistä, viime aikoina ehkä enemmänkin. Näen paljon hienoja työyhteisöjä, joita kehitetään edelleen. Mutta näen myös erittäin pahaa kaltoinkohtelua, johon puutun.”

Mäenpää kertoo, että on opiskellut vuorovaikutuskoulutusta laajasti, sitä varten myös neuro- ja käyttäytymistieteitä. Hän on kehittänyt oman koulutuskonseptin, jossa yhdistää tutkimustietoa arjen esimerkkeihin.

Ehkä hieman yllättäen Mäenpään omilla verkkosivuilla ei juuri puhuta hänen näyttelemisestään vaan melkein pelkästään kouluttamisesta. Muuten hän ei koulutustaan mainostakaan. Töihin kuulemma tullaan pyytämään ilmankin.

”Molemmat työt ovat minulle intohimoja. Ne myös ruokkivat toisiaan. Esimerkiksi Vuosisadan häiden kuvauksissa yritin osaltani katsoa, että kaikki näyttelijät olivat turvassa sarkasmilta, ironialta ja muulta mitätöinniltä. Kun on rento ilmapiiri, jossa sallitaan virheet, voi kokeilla kaikenlaista.”

Mäenpää sanoo, ettei ole koskaan laatinut näyttelijänä urasuunnitelmia vaan on valikoinut tarjotuista töistä kiinnostavimmat tekstin, työryhmän tai parhaimmillaan molempien perusteella.

Ensimmäinen pitkän elokuvan päärooli oli Aleksi Mäkelän romanttisessa komediassa Lomalla (2000). Mäkelä ohjasi myös tv-sarjan Muodollisesti pätevä, jossa Mäenpää näytteli viisi vuotta 1999–2004.

Yksi uran kohokohdista oli vähällä jäädä väliin, kun Mäenpää painotti pikemmin yksityiselämäänsä kuin uraansa. Hän meinasi jättää väliin koe-esiintymisen Pernilla Augustin Sovinto-elokuvaan (2010), koska kuvausten tiellä oli tärkeä henkilökohtainen meno.

”Eräs ystävä kuitenkin patisti minut menemään edes tapaamaan Augustia. Elokuvan kuvausaikataulua muutettiin, jotta pääsin mukaan. August kuunteli hienosti näyttelijöitä ja loi kuvauksiin ilmapiirin, jossa oli turvallista revitellä omien äärirajojen puitteissa.”

Sovinnossa Mäenpää näytteli ruotsinsuomalaista siivoojaa ja Ville Virtanen hänen miestään, tehdastyöläistä. Molemmilla on alkoholiongelma, joten rooleissa riitti revittelemistä.

August sai Guldbagge-palkinnon ohjauksesta ja Mäenpää parhaasta sivuroolista. Mäenpää arvelee, että Augustin herkkyys näyttelijöitä kohtaan johtui pitkästä näyttelijänurasta, jonka varrella häntä ovat ohjanneet niin Ingmar Bergman kuin George Lucas.

Korona-aika on vienyt työt monelta taiteilijalta, myös näyttelijöiltä. Mäenpäältä katosi myös suurin osa koulutustyöstä, koska sitä tehdään ryhmissä. Hän ei kuitenkaan jäänyt neuvottomaksi.

”Poikani on mukana nuorten tekijöiden Leipäteatterissa ja on lahjakas myös tekniikassa. Hän rakensi minulle studion, jonka avulla toteutin Viesti ja vaikuta verkossa -kurssin. Mutta eivät taiteilijat voi vaihtaa työtä noin vain. Näkymät ovat surkeat ja kauhu vallitsee alalla.”

Mäenpää yhtyy yleiseen näkemykseen, että päättäjät eivät edelleenkään ymmärrä kulttuurin arvoa enempää taloudelle kuin hyvinvoinnille. Hän arvelee, että menee pari vuotta ennen kuin nähdään, kuinka kulttuuriala selviää koronasta.

Toisinaan Mäenpää on ohjannut teatterissa, mutta keskittynyt enimmäkseen näyttelemiseen. Nyt hän käsikirjoittaa komediaelokuvaa.

”Hion käsikirjoituksen vielä kerran ja tarjoan sitä sitten tuotantoyhtiöille. Haluaisin myös näytellä siinä.”

Outi Mäenpää elokuvassa Vuosisadan häät 2021.

Outi Mäenpää ruotsalaiselokuvassa Sovinto vuonna 2011.

Outi Mäenpää ja Ria Kataja elokuvassa Musta jää vuonna 2008.

Outi Mäenpää Lomalla-elokuvassa Samuli Edelmannin kanssa vuonna 2000.