Näyttelijä Jenni Kokanderin uusi romaani on murhamysteeri, jossa pelko, häpeä ja kuolema kietovat epäiltyjä yhteen

Yksi miljoonasta on Jenni Kokanderin toinen romaani, jossa lentoemäntä löytyy murhattuna.

Romaani

Jenni Kokander: Yksi miljoonasta. Tammi. 251 s.

Näyttelijä-kirjailija Jenni Kokanderin toista romaania Yksi miljoonasta markkinoidaan ”viiltävän kauniina” teoksena ”kontrollin menettämisestä ja elämän sattumanvaraisuudesta”.

Viimeksi mainitut luonnehdinnat allekirjoitan mutta viiltävän kauniin sijaan puhuisin lakonisesta realistisesta romaanista. Putouksesta tuttu koomikko vakavoitui jo esikoisteosta Sukupuuttoon kuolleiden planeetta (2020) kirjoittaessaan.

Nyt hän käsittelee pelkoa, häpeää ja kuolemaa:

”On järjetöntä pelätä, että lentokone putoaa. Ei se, että on puristanut rystyset valkoisina penkkiä pelasta, jos kone syttyy tuleen. Ei suruun ja menetykseenkään voi valmistautua. Yhtä järjetöntä on sanoa, että todennäköisyydet ovat puolellamme. Joku on kuitenkin se yksi miljoonasta.”

Kaksi naista keskustelee lentokoneessa: Voiko ammattilainen näyttää pelkonsa? Eikö lentoemännän tai poliisin tehtävä ole kriisitilanteessa unohtaa itsensä ja rauhoitella muita?

Vuorokauden kuluttua toinen naisista makaa verilammikossa ja toinen osallistuu tämän kuoleman selvittämiseen. Yksi miljoonasta on siis rikosromaani.

Orvokki, lentoemäntä, löytyy murhattuna kotitalonsa pyöräkellarista. Hän on kyseisen ammattikunnan perushahmo nutturoineen, hajuvesineen ja lentäjärakastajineen.

Mutta ammatti on hänen kilpensä. Roolinsa taakse piiloutuu myös toinen keskustelijoista, kriminaalipsykologi Kaisa, joka halusi pois lastensuojelusta, koska ei kestänyt lasten hätää.

Juoni kiemurtelee ja kietoo epäiltyjä yhteen. Kuulusteluissa setvitään henkilöiden taustoja ja takautumissa pengotaan lapsuutta.

Kuulusteltavana on muun muassa kahdeksanvuotiaan Mikaelin isä. Poika oli mennyt hakemaan kellarista pyöräänsä, mutta siihen oli nojannut kuollut nainen. Lapsi katosi ilman pyörää.

Pian Mikaelista saadaan tietää enemmän. Tämä on hoitanut jo pitkään masentunutta äitiään, ja isä on jättänyt kaksikon, perustanut uuden perheen. Poika pelkää Jumalaa ja viranomaisia. Tässä järjestyksessä.

Lahkolaiset vanhemmat ovat pilanneet Mikaelin elämän, mutta tämä ei ole ainoa uhri. Aikuisetkin ovat olleet lapsia.

Orvokin taustalta löytyy sodassa traumatisoinut isoisä, rauhanajan sotahullu isä ja Kuisma-veli, joka lähti sukunsa miesten mallin mukaan rauhanturvaajaksi Afganistaniin. Hän päätyi itsemurhaan.