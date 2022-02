John Boynen menestysromaanissa eletään toisen maailmansodan aikaisessa Saksassa.

Irlantilaisen John Boynen kansainvälinen myyntimenestys Poika raidallisessa pyjamassa (The Boy in the Striped Pyjamas, suom. Laura Beck, Bazar) kertoo natsiupseerin pojan ja keskitysleirillä olevan juutalaispojan ystävyydestä. Mark Hermanin ohjaama elokuvaversio romaanista valmistui vuonna 2008, ja oli menestys sekin.

Kahdeksanvuotias Bruno joutuu jättämään kaverinsa, kun isä saa ylennyksen ja perhe muuttaa Berliinistä – Auschwitziin.

Uudessa asuinpaikassa Bruno löytää lopulta yhden ikäisensä pojan, Shmuelin, joka elää piikkilangan takana ja käyttää aina yöpukua. Isä on ylennetty keskitysleirin komentajaksi, mutta sitä ei pikku Brunolle kerrota.

Kirjassa lukijaa pidetään pitkään epävarmana siitä, missä ollaan ja mitä tapahtuu.

Lapsen näkökulma tarjoaa myös toisen yleispätevän viestin, joka pätee kai kaikille perheille kaikkina aikoina.

Vanhemmat yrittävät salata Brunolta läheisen leirin luonteen. Lapset kuitenkin näkevät ja kuulevat aina enemmän kuin aikuiset luulevat. Jos heille ei tarjoa oikeaa tietoa, he vetävät omat johtopäätöksenä, jotka voivat olla totuutta tuhoisampia.

Shmuelin isä on kadonnut, ja pojat päättävät yhteistuumin etsiä hänet. Shmuel lainaa Brunolle raidallisen pyjaman, jotta tämä ei herättäisi huomiota aidan toisella puolella.

Bruno pukeutuu lainavaatteisiin ja pujahtaa aidan ali.