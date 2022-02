Suomen arvostetuimpiin valokuvataiteilijoihin lukeutuvat Elina Brotherus ja Hannele Rantala ovat tehneet jälleen yhteisnäyttelyn. Ateneumin Vuoropuhelua-näyttely on kunnianosoitus varhaisille suomalaisille naiskuvaajille, joiden työ ja teokset ovat jääneet unohduksiin.

Kaksi naista, kaksi ystävää, kaksi valokuvataiteilijaa, yksi yhteinen näyttely ja noin 90 teosta.

Siinä muutamia tunnusmerkkejä liittyen Elina Brotheruksen (s. 1972) ja Hannele Rantalan (s. 1952) uusimpaan yhteisnäyttelyyn. Ateneumissa torstaina avautuva Vuoropuhelua tuo jälleen yhteen kaksi oman sukupolvensa arvostettua valokuvataiteilijaa.

Kaksikko on työstänyt näyttelyä vuodesta 2018, jolloin Rantala lähti residenssiin Marbellaan ja Brotherus Brysseliin. Silloin he miettivät, että ehkä jonkinlaiset tehtävät voisivat auttaa heitä pääsemään alkuun uudessa paikassa.

”Niinpä rupesimme antamaan toisillemme tehtäviä, joita kumpikin omassa paikassaan toteutti omalla tavallaan”, Brotherus kertoo.

Nyt nähtävät teokset ovat siis syntyneet kuin inspiroivana leikkinä siten, että kumpikin taiteilija on antanut usean vuoden ajan toiselle sanallisia tehtäviä, joita soveltaen heidän on täytynyt luoda täysin uusi, omaääninen teoksensa.

Samalla metodilla syntyi myös edellinen yhteisnäyttely Hippolyte-galleriaan vuonna 1999.

Brotherus ja Rantala ovat halunneet näyttelyllään antaa arvoa ja nostaa esiin myös edesmenneitä naisvalokuvaajia, siksi yksi tärkeimmistä ja eniten toistuvista tehtävistä on kuulunut näin:

”Valitse unohdettujen naiskuvaajien töitä ja tee niihin rinnakkaisteos!”

Täten Vuoropuhelua-näyttely on myös kunnianosoitus varhaisille suomalaisille naiskuvaajille, joiden työ ja teokset ovat jääneet unohduksiin. Historian saatossa niin on käynyt monille naistaiteilijoille.

Kuvasiskot-valokuvastudion omistaneet Margit Ekman ja Eila Marjala ovat Kungsörin kirkossa. Kuva on vuodelta 1961. Elina Brotherus ja Helena Rantala ovat tehneet kuvasta oman version, joka on tämän artikkelin pääkuvana.

Ateneumin kolmannen kerroksen näyttelytilassa on useita Brotheruksen ja Rantalan tekemiä hienoja, hätkähdyttäviä ja oivaltavia teoksia, jotka ovat syntyneet edesmenneiden kollegoiden töiden innoittamina. Noiden kauan sitten otettujen valokuvien rinnalle taiteilijat ovat luoneet oman uuden teoksen, joka ammentaa vanhasta kuvasta.

Brotherus ja Rantala ovat penkoneet niin Valokuvataiteen museon kuin Svenska litteratursällskapet i Finlandin (SLS) arkistoja, joista he ovat löytäneet heitä puhuttaneita 1900-luvun alussa työskennelleiden naisvalokuvaajien töitä.

Näyttelyssä esitellään muun muassa sellaiset kuvaajat kuin Emmi Fock, Kuvasiskot (Eila Marjala ja Margit Ekman), Nancy Pietinen, Hilja Raviniemi ja Petra Tiirikkala.

”Näistä naisista ja heidän elämästään tiedetään hyvin vähän. Valokuvataiteen museon väki on tehnyt tutkimusta ja kirjoittanut heille pienet elämäkerrat. Ne ovat erittäin kiinnostavia tarinoita. Hyvä, että he saavat edes pienen äänen”, Rantala sanoo.

Yksi näyttelyyn valituista edesmenneistä naisista on tunnettu moderni runoilija Edith Södergran, joka myös valokuvasi elämänsä aikana jonkin verran.

Emmi Fock: Alastontutkielma (1930-luku). Saksassa syntynyt Emmi Fock teki uransa Turussa. Hän oli suomalaisen muoti- ja muotokuvauksen modernismin keskeisiä valokuvaajia.

Rantalan mukaan unohdetut naiset tulivat mukaan heidän projektiinsa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Materiaalia oli niin paljon, että heidän osuutensa myös laajeni. Rantala kertoo törmänneensä kuviin ensimmäisen kerran kunnolla kuratoidessaan Jukka Kukkosen kanssa Valokuvataiteen museoon näyttelyn Katsoa vai nähdä.

Vuonna 2005 avautunut näyttely valotti länsimaisen valokuvan historiaa viimeisen sadan vuoden ajalta ja siinä oli esillä teoksia 300 kuvaajalta.

”Minulle kävi hyvin nopeasti selväksi, että suomalaisen valokuvauksen historia on kirjoittamatta. Luultavasti vihastutan monta ihmistä, mutta näin se on. Useat heistä olivat naisia”, Rantala kertoo.

”Tämähän ei ole vain Suomen ongelma. Naiset valokuvataiteessa ja taiteessa ylipäätään, se on kaikki sellaista kirjoittamatonta [historiaa]. He ovat painuneet unholaan sen takia, että heillä ei silloin ole ollut sitä tukijoiden verkostoa, joka miehillä on ollut”, Brotherus sanoo.

Rantala huomauttaa, että taiteilijamiehet ovat aina osanneet pitää huolta myös siitä, että heidän elämäntyönsä kyllä huomataan.

”Mies on ollut normaali ja nainen poikkeus. Ikään kuin naiset olisivat vähemmistö. Tähän ajatteluun törmää jatkuvasti, että fiksutkin ihmiset rinnastavat naiset vähemmistöihin”, Brotherus sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi Ranskassa käydään parhaillaan isoa keskustelua naisten asemasta, eikä ainoastaan nykyvalokuvataiteessa vaan myös historiassa.

”Siellä on esimerkiksi tehty iso näyttely nimeltään Kuka pelkää naisvalokuvaajaa?, josta on tehty hieno julkaisu. Tämä on keskustelu, joka on nyt herännyt globaalisti ja on hirveän tervetullut.”

Elina Brotherus: Pää suljetuin silmin / Pää avoimin silmin (2019). Brotheruksen teos on saanut innoituksensa Emmi Fockin teoksesta Alastontutkielma. Brotheruksen teos kuvattiin Omanissa, jossa hän työskenteli paikallisten naistaiteilijoiden kanssa. Teos on kuvattu hylätyssä kylässä, kulttuurisessa ja sosiaalisessa ympäristössä, jossa naisten puheoikeuden ja ilmaisunvapauden rajat on määritelty toisin kuin länsimaissa.

Yli 20 vuotta valokuvan ja liikkuvan kuvan parissa työskennellyt Elina Brotherus on Suomen tunnetuimpia nykyvalokuvaajia. Suomessa ja Pariisissa asuvan Brotheruksen tuotantoa on ollut esillä laajalti sekä kotimaisissa että kansainvälisissä näyttelyissä.

Uransa merkittävimmän palkinnon hän sai vuonna 2017 Ranskassa, kun hänelle myönnettiin Carte Blanche PMU. Brotherus piti siihen liittyen näyttelyn Pariisin Pompidou-keskuksessa ensimmäisenä suomalaistaiteilijana.

Hannele Rantala kuuluu suomalaisen valokuvataiteen uranuurtajanaisiin. Hän on tienraivaaja, joka on pyrkinyt teoksissaan laajentamaan niin valokuvan kuin kuvataiteen käsitystä. Rantala on työskennellyt myös lehtikuvaajana HS:ssa.

Valokuvien lisäksi Rantala tekee valokuvapohjaisia tilateoksia tai performansseja, ja hänen työnsä käsittelevät kodittomuutta, lähtöjä ja muutosta sekä sivullisuutta. Rantala on työskennellyt vuosia ulkomailla.

Hannele Rantala: Vapaa tahto (2018). Rantalan teos on saanut innoituksensa Emmi Fockin teoksesta Alastontutkielma. ”Vapaa tahto on käsite, joita käsittelen töissäni usein”, Rantala kertoo.

Ystäviä kaksikosta tuli vuonna 1998, kun Brotherus oli vielä opiskelija.

”On tärkeää, että nuorilla naistaiteilijoilla voi olla naisesikuvia, pidempään ammatissa toimineita, joita voi katsoa ylöspäin. Niitä ei ole yhtään liikaa, koska se kaanon, jota opetetaan, on hyvin miehinen”, Brotherus sanoo.

Kun Rantala aloitti oman uransa 1970-luvulla, ei naisia pahemmin kannustettu valokuvauksen pariin. Rantala pyrki ensimmäisen kerran opiskelemaan valokuvausta vuonna 1973, jolloin Taideteollinen oppilaitos oli juuri muuttunut Taideteolliseksi korkeakouluksi, ja valokuvausta oli mahdollista opiskella pääaineena ensimmäisen kerran.

”Olen opiskellut tässä rakennuksessa, sillä koulu oli tässä. Silloin kun pyrin ensimmäisen kerran, minulle sanottiin, että en pääse opiskelemaan, koska olen nainen”, Rantala kertoo.

”Tuota on niin vaikea ymmärtää meidän näkökulmasta, koska silloin kun minä pääsin opiskelemaan 1990-luvulla, minua edeltävällä vuosikurssilla oli yksi ainoa mies ja kaikki muut naisia”, Brotherus sanoo.

Rantalan mukaan koulussa oli tuolloin aika vaikea olla.

”Ei sen takia, että minua olisi painostettu vaan pyrkimykset olivat niin toisenlaiset. Näistäkin varhaisista naisvalokuvaajista täällä näkee sen täysin toisenlaisen kuvaotteen kuin mikä on miehisillä vastaavan ajan valokuvaajilla. Se on aivan toisenlainen katse, ja varmaan oli silloinkin”, Rantala sanoo katsellessaan näyttelynsä teoksia Ateneumin seinillä.

Kun Brotherus aloitti opintonsa Taideteollisessa, hänestä tuntui vähän siltä kuin olisi astellut valmiiseen pöytään.

”Kaikki tämä keskustelu, onko valokuva taidetta, oli jo käyty. Valokuva oli kuuminta nykytaidetta silloin, joten oli helppo hypätä mukaan siihen hypeen.”

Opiskelijoilla oli Brotheruksen mukaan myös onni saada opettajiksi ammatissa toimivia taiteilijoita, kuten Jorma Puranen.

”Näimme millainen ammatti nykytaiteilijan ammatti on. Tuli olo, että tuo maailma on mahdollinen minullekin. Minusta tuntuu, että se oli hirveän ratkaisevaa siinä, että niin helposti uskalsin ryhtyä taiteilijaksi”, Brotherus kertoo.

Opiskeluista puhuminen saa Brotheruksen kuohuksiin, sillä hän ei voi käsittää eikä hyväksyä sitä, mitä korkeakoulun suosituimpiin ja menestyneimpiin kuuluneelle oppiaineelle, valokuvataiteen koulutusohjelmalle on tapahtunut Aalto-yliopistossa. Hiljattain uutisoitiin, että valokuvataiteen maisteriohjelma lakkautetaan ja valokuvataide siirtyy pääaineeksi uuteen taiteen ja median maisteriohjelmaan.

”On ihan pakko sanoa, että on ongelma, että maan pääkaupungissa ei voi opiskella valokuvataidetta alusta loppuun asti. Se BA [kandidaatin tutkinto] pitäisi palauttaa.”

Elina Brotherus: Uima-allas, selin (2018). Teos on syntynyt tehtävänannosta: ”Rakas ystävä, etsi veden ääri ja kuuntele sen ääntä.”

Brotherus sanoo, että hän on vasta vanhemmiten herännyt ajattelemaan sitä, millainen taiteilijanaisen elämä on suhteessa miestaiteilijan elämään. Tilastojen mukaan taidekoulujen opiskelijoista yli puolet on naisia, mutta miten se näkyy taidemaailmassa muuten.

”Jos katsotaan museoiden retrospektiivejä, jotka ikään kuin sementoivat taiteilijan maineen, niin kas kummaa, kun siellä ne naiset ovat aika vahvasti aliedustettuina.”

Sama näkyy Brotheruksen mukaan galleriaedustuksissa, myynneissä ja huutokauppahinnoissa.

”Jos katsotaan taidemaailman sisäisiä numeroita, aina miehet vetävät 6–0. Tulee mieleen, että tämä ei ole ok. Ja sehän ei pidä paikkaansa, että miehet olisivat jotenkin parempia taiteilijoita. Lahjakkuus jakaantuu tasapuolisesti sukupuolten välillä. Se että naiset ovat aliedustettuina, on rakenteellinen vinouma, josta pitää saada puhua.”

Rantalan mukaan kyse on vallasta.

”Ei ole pysyvä tila, että on voitettu jotain ja saavutettu sukupuolten tasa-arvo sieltä ikään kuin vaikka nyt 70-luvulta, jolloin naisen asema muuttui todella paljon monessa suhteessa. Se ei ole pysyvä tila, vaan sitä haastetaan koko ajan, ja se on valtakysymys. Misogynia leviää tällä hetkellä aivan valtavasti.”

Helena Rantala: Lähde (2018). Teos on syntynyt tehtävänannosta: ”Rakas ystävä, etsi veden ääri ja kuuntele sen ääntä.”

Haastattelun aikana on jo hyvin käynyt ilmi, mitkä ovat ne aiheet, jotka yleensä nousevat esiin silloin, kun nämä kaksi taiteilijaystävää viettävät yhdessä aikaa taiteesta puhuen.

”Varmaan meillä on molemmilla omia pitkäaikaisia teemoja ja punaisia lankoja, mutta jos yksi yhteinen nimittäjä pitäisi sanoa, kyllä me jollain lailla mietitään naisen asemaa maailmassa ja taidemaailmassa. Se on sellainen kysymys, että siitä on pakko silloin tällöin pitää meteliä vielä tänäkin päivänä”, Brotherus sanoo.

”Minulla se on laajentunut yleisemmäksi vallankäytön käsitteeksi”, Rantala sanoo.

Samoja aiheita Rantala käsittelee jonkin verran hiljattain julkaistussa kirjassaan nimeltä Fiasco – Moraalisia luhistumisia (Musta Taide). Sen teemat liikkuvat häpeästä ja epäonnistumisesta pelon ja väkivallan uhkaan.

Sekä Brotherus että Rantala ovat asuneet ja työskennelleet paljon ulkomailla.

”Koska taide ei ole vain suomalaista, vaan globaalia, niin miksi minun pitäisi olla vain täällä? Kiinnostavia asioita tapahtuu myös muualla ja taiteilijalle on hyödyllistä se, että näkee myös muuta kuin kotikulmansa eli osallistuu laajempiin keskusteluihin ja tapaa ihmisiä eri konteksteista”, Brotherus sanoo.

”Minulle on ollut tärkeää nähdä taidetta. Taidetta ei opi muulla tavalla kuin katsomalla”, Rantala sanoo.

Taiteilija ei ole vain tekijä, vaan myös itse katsoja, kaksikko muistuttaa. Ennen kaikkea taide on kommunikaatiota, ja sitä vuoropuhelua eivät tässä näyttelyssä käy keskenään vain nämä uudet ja menneiden vuosikymmenten valokuvataiteilijat, sillä taiteen vaikutus syntyy lopulta katsojan ja taiteilijan välillä.

”Tätähän me haemme ihan konkreettisesti joissakin teoksissa, jotka ovat semmoisia, joista taiteilija katsoo kuvasta suoraan ulos kuvasta kohti katsojaa”, Brotherus sanoo.

Vuoropuhelua – Elina Brotherus ja Hannele Rantala, Ateneumissa 10.2.–27.3.2022.