Jenni Toivoniemi on huolestunut siitä, mitä korona-aika on tehnyt tämän päivän nuorille.”Nuorena on oleellista löytää omat ihmiset, ja ahdistaa ajatellakin, että nuoret ovat joutuneet olemaan eristyksissä yksinään. On törkeää, että yliopistot ovat olleet kaksi vuotta kiinni ja sitten vielä kehdataan moralisoida nuorisoa, että he haluavat bilettää. Totta kai he haluavat!”