Kymmenien tuhansien levytysten laulajan, ”Intian satakielen” Lata Mangeshkarin kuolemaa surraan Intiassa. Laulajan ääni on säestänyt Intian tarinaa maan itsenäistymisestä 1947 lähtien.

Maailman eniten levyttäneisiin laulajiin kuuluva intialainen Lata Mangeshkar kuoli sunnuntaina 6. helmikuuta mumbailaisessa sairaalassa.

Mangeshkar oli syntynyt 28. syyskuuta 1929. Kuolinsyyksi kerrottiin covid 19 -tartunnan aiheuttamat komplikaatiot. Mangeshkar oli otettu sairaalahoitoon Breach Candy -sairaalassa tammikuussa.

Yksi Intian kaikkien aikojen tunnetuimpia ja rakastetuimpia kulttuuripersoonallisuuksia oli kuollessaan 92-vuotias. Intiaan julistettiin uutistoimisto AP:n mukaan kahden päivän kansallinen suruaika. Hautajaiset järjestettiin valtiollisina.

Laulajan polttohautausseremonia järjestettiin kuolinpäivänä, ja uutiskuvat Shivaji-puistossa Mumbaissa pidetystä valtiollisesta seremoniasta levisivät laajalti myös kansainvälisesti. Tänään tiistaina 8. helmikuuta intialaismediassa kerrottiin monista kunnianosoitushankkeista paitsi synnyinkaupungissa Indoressa, myös muualla Intiassa. Madhya Pradeshin osavaltion hallitus ilmoitti maanantaina perustavansa musiikkiakatemian ja museon Lata Mangeshkarin kunniaksi synnyinkaupunkiin Indoreen.

Huomionosoituksia Mangeshkarin kunniaksi vyöryi esimerkiksi Twitterissä edelleen tiistaina.

Lata Mangeshkar joulukuussa 2012 Humsafar 2013 -kalenterin lanseeraustilaisuudessa. Kalenteriin oli kerätty muistoja Mangeshkarin uran varrelta ja hänen suosikkinäyttelijöistään.

Lata Mangeshkar syntyi Indoressa Madhya Pradeshin osalvatiossa. Isä Dinanath Mangeshkar oli tunnettu marathinkielinen teatteriesiintyjä ja laulaja, ja hän alkoi opettaa vanhinta tytärtään musiikissa jo tämän ollessa alle kouluikäinen. Lata Mangeshkarin ollessa 13-vuotias isä kuoli sydänsairauteen, ja kouluja käymättömälle vanhimmalle tyttärelle lankesi perheen elättäjän vastuu, kertoo muun muassa The New Grove -tietosanakirja.

Elokuva-alalla toimiva perheystävä Master Vinayak auttoi perhettä, ja jo vuonna 1942 Lata Mangeshkar levytti ensimmäistä kertaa, marathinkielellä. Vuonna 1945 Mangeshkar muutti Mumbaihin Vinayakin yhtiön siirtäessä pääkonttorinsa sinne. Hän otti laulutunteja useammaltakin opettajalta.

Ensimmäinen hindinkielinen levytys tallennettiin vuonna 1947 eli samana vuonna, jolloin Intia itsenäistyi. Lata Mangeshkarin ääni onkin säestänyt itsenäistyneen Intian kaikkia vuosikymmeniä näihin päiviin saakka.

Indian Times -sanomalehden tuoreessa kuvakoosteessa Mangeshkar poseeraa intialaisten pääministerien kanssa Jawaharlar Nehrusta lähtien. Nehrun kerrotaan liikuttuneen kyyneliin Mangeshkarin laulusta vuonna 1963.

Intian nykyinen pääministeri Narendra Modi kunnioitti sunnuntaina laulajan muistoa Twitterissä. ”Kiltti ja välittävä Lata Didi on jättänyt meidät. Häneltä jäänyttä tyhjiötä kansakunnassamme ei voi täyttää. Tulevat sukupolvet muistavat hänet intialaisen kulttuurin uskollisena kannattajana, jonka melodisella äänellä on vertaansa vailla oleva kyky lumota ihmisiä”, Modi kirjoitti. Hän mainitsi myös Mangeshkarin olleen intohimoinen Intian kehityksen seuraaja.

Pääministeri Modi osallistui hautajaisiin ja laski kukkia tähden polttoroviolle. Myös naapurimaassa Pakistanissa surtiin Mangeshkarin kuolemaa ja televisiokanavat esittivät hänen laulujaan aamusta alkaen,

Niemimaa on menettänyt yhden maailman suurimmista laulajista, sanoi Pakistanin pääministeri Imran Khan uutistoimistojen mukaan.

The New Groven mukaan Mangeshkar levytti 1950–60-luvuilla noin viiden laulun päivätahtia, ja hänen äänensä tuli kaikille tutuksi. Vuonna 1990 tahti oli hidastunut, ja viiden päivittäisen laulun sijasta Mangeshkar levytti noin viisi laulua viikossa, selvisi vuonna 1990, kun HS oli laulajan jäljillä Mumbaissa.

Lata Mangesgkar kuvattuna HS:n juttuun tammikuussa 1990 Mumbaissa Intiassa.

Tahdin pudottamisen oli tuolloin huhuttu johtuvan äänen lopullisesta väsymisestä, mutta uusimmat kasetit kertoivat vuonna 1990, että väsymysvaihe oli ohi. Yksi studiossa vietetty päivä vahvisti, että Lata Mangeshkar on elämänsä vedossa.

1990-luvun suuriin menestyksiin kuului A.R. Rahmanin säveltämä Jiya Jale Mani Ratmanin ohjaamasta elokuvasta Dil Se. Suomalaisille Intian suuriin säveltäjiin kuuluvan Rahmanin nimi on tuttu yhteistyöstä Värttinän kanssa The Lord of the Rings -musikaalissa, joka sai ensi-iltansa Torontossa vuonna 2006.

Vain harvat playback-laulajat ovat pystyneet haastamaan Mangeshkarin suosiota ja työmäärää. Yksi tuossa joukossa korkeimmalle nousseista on Lata Mangeshkarin sisar Asha Bhosle (s. 1933). Bhoslekin aloitti uransa varhain: hänen ensilevytyksensä on vuodelta 1943.

Lata Mangeshkarin levytysten luettelo on hengästyttävä, levytyksiä on eri lähteiden mukaan 27 000– 35 000. Hän on saanut lukemattomia palkintoja ja huomionosoituksia kotimaassaan Mangeshkar nimettiin myös esimerkiksi Yhdysvaltain kunniakansalaiseksi vuonna 1987.

Ensimmäisen konserttinsa Intian ulkopuolella Mangeshkar piti Wikipedian mukaan vuonna 1974 Royal Albert Hallissa Lontoossa. Suomessa Lata Mangeshkar ei koskaan esiintynyt.

