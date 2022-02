Sinkkuelämän jatko on monessa suhteessa aivan luokaton, ja silti minä ja monet muut ahmimme joka jakson tuoreeltaan – tässä on parjatun sarjan salaisuus

And Just Like That -sarjassa on samastumispintaa ja aidosti liikuttavia hetkiä, kirjoittaa HS:n kulttuuritoimittaja Sanna Kangasniemi.

Sex and the Cityn eli Sinkkuelämää-sarjan jatkon And Just Like Thatin kaikki kymmenen jaksoa ovat nyt HBO Maxilla saatavilla – ja katsottu.

Luulin, että sarja ei kiinnostaisi – mutta toisin kävi.

Katsoin joka jakson heti kun suinkin ehdin.

Miksi ihmeessä?

Se on ihan hyvä kysymys, johon ei ole kovin helppo vastata.

And Just Like That otettiin sekä maailmalla että Suomessa ilmestyneissä arvosteluissa vastaan varsin nihkeästi. Helsingin Sanomissa sarjaa on moitittu esimerkiksi päälle liimatun tuntuisesta sukupuolten ja etnisen moninaisuuden lisäämisestä sekä tuotu esiin älykkyyden ja hauskuuden puuttuminen.

(Tähän kohtaan varoitus: jos sarja on vielä katsomatta ja haluat välttää minkäänlaisia sisältöpaljastuksia, ei kannata lukea eteenpäin.)

Oikeassahan kritisoijat tietenkin ovat. Paljon on pielessä.

Etenkin Sex and the City -elokuvien kakkososa muistetaan hirvittävänä epäonnistumisena.

Itse keksin ainakin neljä vakavaa puutetta:

1. Sarjan uudet hahmot, ei-binäärinen Che (Sara Ramirez), intialaistaustainen Seema (Sarita Choudhury) ja Charlotten uusi äitiystävä Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) sekä myös professori Nya Wallace (Karen Pittman) ovat kaikki pahvisia karikatyyrejä, yhden ominaisuuden hahmoja.

Vaikuttaa ilmeiseltä, että heidät on kirjoitettu sarjaan tuomaan siihen sitä ”moninaisuutta”, jonka puutteesta alkuperäistä sarjaa on kritisoitu.

2. Samantha. Tai siis se, ettei ollut Samanthaa eli Kim Cattrallia.

Kun Carrie viimeisessä jaksossa tekstaa Samanthalle Lontooseen, jaksoin hetken toivoa, että hahmo kuin ihmeen kaupalla vielä ilmestyisi Eurostarilla kanaalin ali. Ei tietenkään ilmestynyt.

Tosielämässä kun ei näytä tapahtuvan sellaista ihmettä, että aikuiset ihmiset ottaisivat lusikan kauniiseen käteen ja sopisivat erimielisyytensä. Pyytäisivät ja antaisivat anteeksi. (Klikkailtuani ensimmäisen jakson jälkeen jonkin aikaa internetissä, tulin siihen käsitykseen, että Sarah Jessica Parker oli kohdellut Kim Cattrallia huonosti jo pidempään ja tulin ihan kiukkuiseksi. Mikä on totuus, sitä en tiedä.)

Bigiä esittävää Chris Nothia vastaan esitetyt väitteet seksuaalirikoksista tulivat julkisuuteen ensimmäisen jakson ilmestymisen jälkeen. Noth on kiistänyt syytteet. Viimeisen jakson unikohtauksesta Noth leikattiin pois.

3. Pääjuonikulku, eli se, miten Carrie selviää Bigin kuolemasta, menee kauden edetessä ihan eteenpäin. Muuten tarinoiden verkosta ja katsojalle syötetyistä täkyistä ei pidetä lainkaan huolta. (Lukuun ottamatta studion ikkunan takana hymyilevää komeaa tuottajaa. Niin arvasin heti, kun näin hänet.)

Esimerkiksi: Yhden jakson lopussa Miranda (Cynthia Nixon) lähtee yllättäen tapaamaan Chetä Clevelandiin. Tuntuu varmalta, että vastassa on pettymys: muita kumppaneita tai vähintään yllätyksestä kiukustunut Che. Mutta ei, seuraavassa jaksossa jatketaan kuin mitään Clevelandin matkaa ei olisi ollutkaan.

Tai Charlotten kähinät vanhempainyhdistyksen muiden äitien kanssa ja loistava taiteentuntemus, joka pelastaa Lisa Todd Wexleyn päivällispöydässä anopilta: eikö tästä todellakaan saatu irti kuin ystävystyminen Lisan kanssa?

4. Vanhenemisen ja sen hyväksymisen kanssa on vähän niin ja näin. Sarjassa puhutaan kyllä vaihdevuosista, hurraa! Muutamassa tällaisessa sananvaihdossa, esimerkiksi kun Kristin Davisin näyttelemä Charlotte (tietenkin) luulee suorittavansa vaihdevuodet ystäviään paremmin, on hitunen Sex and the Cityn sananvaihtojen säihkettä. Naurattaakin.

Mutta lopulta vanheneminen tuntuu pysyvän visusti tabuna. Kun Carrien lonkka kipeytyy, paljastuu syyksi synnynnäinen vika, ei vanheneminen – tai se että hahmo on pitäytynyt kolme vuosikymmentä yksinomaan korkeissa koroissa.

Kauneusleikkauksiakin käsitellään, kun Carrie menee Anthonyn (iki-ihana Mario Cantone) tueksi mukaan plastiikkakirurgin vastaanotolle ja alkaa empiä, pitäisikö omallekin naamalle tehdä jotain. Eletty elämä ja luonnollisuus kuitenkin voittavat. Tätä sanomaa syö kovasti se, että jokaista Charlotten kohtausta katsoessaan täytyy päästä uudelleen yli Kristin Davisin (oletettavasti kauneuskirurgian avulla) muuttuneesta ulkonäöstä.

Aika paljon puutteita. Silti, katsoin joka jakson, ja tulin niistä hyvälle mielelle. Nautin enemmän kuin kärsin.

Miten ihmeessä?

Päällimmäinen selitys on tietenkin se, että Sex and the Cityn aikana hahmoista tuli tuttuja, melkein kuin oikeita ihmisiä.

Samalla tavalla toimivat Rimakauhua ja rakkautta -jatkojaksot. On vaikea olla välittämättä tyypeistä, jotka on tuntenut kauan.

Mutta on kyse muustakin.

Sex and the City oli ilmestyessään tuore ja poikkeuksellinen: sillä oli voimaa kiinnittää mielikuvia. Carrie nostamassa kättään ja huutamassa ”taxi” tai hypähtämässä suojatieltä katukiveykselle, Samantha siemaisemassa cocktailiaan: en voi olla ainoa, joka on kokenut joskus häivähdyksenomaisesti eläneensä esimerkiksi juuri noita hetkiä.

And Just Like Thatissa Carrie ei enää huido taksia vaan näpyttelee kännykällä Überin, mutta sisäistynyt muisto tuosta eleestä ei katoa mihinkään. Se on paitsi tv-sarjan myös oman itsen menneisyyttä.

On ehdottomasti myös uusia juttuja. Carrie, Charlotte ja Miranda ovat noin kymmenen vuotta minua vanhempia. And Just Like Thatin kritiikeissä on paljon naureskeltu sille, miten kolmikko vaikuttaa tupsahtaneen 2020-luvulle kuin aikakapselista. Podcastit ovat ihmeellisiä, Miranda sotkeutuu yritykseensä olla ei-rasistinen ja hapuilee ensin käyttäessään Chestä they-persoonapronomia shen sijaan.

Itse samastuin. Esimerkiksi, en ole (vielä) koskaan käyttänyt they:tä lauseessa. Mirandan esimerkin nähtyäni tuntuu, että se menee ihan samantyyppisellä keskittymisellä kuin aikoinaan he- ja she-pronominit ala-asteen englannintunnilla. You live you learn, ei sen kummempaa.

Katsojalukujen puolesta And Just Like That on menestynyt niin hyvin, että toisesta kaudesta on ollut puhetta. Toivon totisesti, että se tulee.

Ei ole niin kiirekään. Viisas ystäväni – jonka olen tuntenut kaksi vuotta kauemmin kuin Carrien – sen sanoi heti ensimmäisten jaksojen jälkeen: ”Toivottavasti tulee vielä kausi, kun he ovat 80-vuotiaita.”

Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis Sinkkuelämää-sarjassa.