Suomi jäi ilman Oscar-ehdokkuutta, mutta juuri lähemmäs ei voi päästä, ja siksi rannalle jääminen harmittaa kaksin verroin, kirjoittaa elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen.

Veli-Pekka Lehtonen

Niin siinä sitten kävi, että Oscar-ehdokkuutta ei tullut Suomeen tänäkään vuonna. Harmittaa. Lähellä oltiin, joten rannalle jääminen harmittaa kaksinkertaisesti.

Suomella oli tänä vuonna heittää peliin poikkeuksellisen hyvä ehdokas, Hytti nro 6. Elokuva oli jo voittanut palkinnon Cannesissa, ja muitakin tunnustuksia ja huomiota oli tullut, joten kansainvälistä nostetta oli valmiiksi. Ilman sitä Oscareissa ei voi mitenkään pärjätä.

Nyt tuo noste ei kuitenkaan riittänyt viiden kärkielokuvan eli viiden ehdokaselokuvan joukkoon.

Emme saa koskaan tietää syytä, miksi Hytti nro 6 jäi rannalle, mutta arvailla voimme.

Onnistuiko suomalaisten Oscar-kampanjointi? Lobbauksella on Oscareissa merkitystä. Selvää on, että markkinointikampanja ei onnistunut täydellisesti.

Vai oliko suomalaiselokuvan tappion syynä maailmanpoliittisen tilanteen kiristyminen? Oudolta kuulostaa, mutta mahdollista sekin. Arvostetun The New Yorker -lehden arvostelussa Oscar-valintojen alla vihjattiin, että Hytti nro 6 olisi elokuva suomettunut, koska venäläinen miespäähenkilö esitettiin myönteisessä valossa.

Vai oliko elokuvassa sittenkin vikaa, eikö Hytti nro 6 ollutkaan riittävän hyvä? Makuasia. Hytti nro 6 on kuitenkin ollut teattereissa Venäjältä Ranskaan, Italiasta Uuteen-Seelantiin, joten kansainvälistä vetoa on ollut.

On kilpailu mikä tahansa, sillä on aina väliä, keitä asettuu lähtöviivalle. Oscarien ei-englanninkielisen elokuvan sarjassa taso oli tänä vuonna kivenkova, eikä Suomi missään vaiheessa kuulunut kisan ehdottomiin ennakkosuosikkeihin. Jo alkukarsinnassa kisasta tippui toinen suomalaiselokuva, suomensomali Khadar Ahmedin ohjaama Guled & Nasra, joka edusti Somaliaa.

Suomen ohi menivät ennakkoon vahvoina pidetyt Norja ja Japani, jotka molemmat saivat muitakin ehdokkuuksia elokuvalleen, toisen molemmat käsikirjoituksesta. Japanin elokuva on nimeltään Drive My Car ja Norjan The Worst Person in the World. Japanin elokuvalle tuli ehdokkuus myös parhaasta ohjauksesta sekä paras elokuva -kategoriassa. On melko selvää, että Japanin-ehdokaselokuva voittaa ei-englanninkielisen sarjan Oscarin.

Huonoille ei siis hävitty, mutta pettymyksen ymmärtää, sillä toiveet olivat sinivalkoisen menestyksen suhteen korkealla eikä vähiten siksi, että Oscar-ehdokkuuksia on Suomeen tullut aiemmin vain kaksi. Kaurismäki-elokuva Mies vailla menneisyyttä oli ehdolla keväällä 2003 ja lyhytelokuva Pitääkö mun kaikki hoitaa? keväällä 2014. Harvinaista herkkua menestyksen maljasta janottiin lisää.

Edesmenneellä elokuvatuottaja Jörn Donnerilla oli toki kaapissaan Oscar, mutta sitä ei voi pitää suomalaisvoittona, sillä palkinto tuli keväällä 1984 ruotsalaisen Ingmar Bergmanin ohjaamasta Fannysta ja Alexanderista.

Vaikka Oscar-ehdokkuutta ei nyt tullut, mihinkään suruun ei tietenkään ole syytä. Onko mikään taidepalkinto koskaan lopullinen totuus?

Ohjaaja Juho Kuosmasen ja muun Hytti nro 6:n ydintiimin tulevaisuus elokuvien parissa näyttää kaikesta huolimatta ruusuiselta. Myös koko suomalaisen elokuvan tulevaisuus näyttää paljon positiivisemmalta kuin vielä jokunen aika sitten.

Uusia elokuvia, uusia vetäviä tarinoita odotellessa.

Oikaisu 8.2. klo 16.09. Artikkelissa väitettiin aiemmin virheellisesti, että Drive My Car -elokuva olisi saanut myös näyttelijäehdokkuuden.